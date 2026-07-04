পুরোনো বাড়িগুলির বাইরে উঁচু কেন তৈরি করা হতো ? জানুন এর পিছনের আসল কারণ
পুরোনো বাড়িগুলোতে সবসময়ই মাচা তৈরি করা হতো এবং সে সময়ে তা বাড়ির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল ।
Published : July 4, 2026 at 4:34 PM IST
আপনি যদি পুরোনো বাড়ি দেখে থাকেন, তবে দেখবেন সেগুলির দরজার সামনে প্রায়শই মাচা তৈরি করা থাকত । আজকের বাড়িগুলি থেকে হয়তো মাচা হারিয়ে গেছে, কিন্তু প্রাচীনকালে এগুলি ছিল বাড়ির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এগুলি ছাড়া বাড়ির নকশা অসম্পূর্ণ ছিল ।
এতে একটি প্রশ্ন জাগে ৷ আগেকারদিনে মানুষের বাড়ির সামনে মাচার প্রয়োজন কেন ছিল ? চলুন জেনে নেওয়া যাক ৷ পুরোনো বাড়িগুলির সামনে কেন মাচা তৈরি করা হতো ?
সামাজিক মেলামেশার একটি স্থান: প্রাচীনকালে মানুষ আজকের মতো ফেসবুক বা সোশাল মিডিয়ায় একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করত না । বিনোদনের জন্য প্রতিটি বাড়িতে টিভিও থাকত না । নিজেদের বিনোদনের জন্য, মানুষ সন্ধ্যায় একত্রিত হয়ে দুনিয়া নিয়ে কথা বলত । বাড়ির মাচাটি ছিল সেই জায়গা যেখানে মানুষ সন্ধ্যায় জড়ো হতো । সুতরাং, মাচাটি একটি মিলনস্থল হিসাবে কাজ করত ।
বাড়িতে গোপনীয়তা: যদি কোনও অপরিচিত ব্যক্তি বা কাজের জন্য কেউ বাড়িতে আসতেন, তাঁদের সরাসরি ভেতরে নিয়ে না গিয়ে উঠোনে বসানো হতো । এতে বাড়ির ভিতরে গোপনীয়তা বজায় থাকত, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য । তাঁদের কাজ ছেড়ে ঘোমটা পরতে হতো না, ফলে তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে পারতেন । তাই বাইরের অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য বাড়ির সামনে একটি উঠোন তৈরি করা হয়েছিল ।
গৃহস্থালীর কাজের জন্য একটি স্থান: এই উঁচু মঞ্চটি শুধু অতিথিদের বসার বা পুরুষদের সন্ধ্যায় বসার জায়গা ছিল না । বাড়ির মহিলারাও তাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য এটি ব্যবহার করতেন । তারা বাইরে বসে শস্য পরিষ্কার করতে, শীতের রোদে গা এলিয়ে দিতে, বা বিকেলে একসঙ্গে আনন্দ করার জন্যও এটি ব্যবহার করতেন ।
নিরাপত্তার কারণ: বাড়ির বাইরে একটি উঁচু মঞ্চ বৃষ্টির জল এবং কাদা ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দিত, ফলে ঘর নোংরা হতো না । এছাড়াও, এই উঁচু মঞ্চটি হামাগুড়ি দেওয়া পোকামাকড়কেও ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দিত । সুতরাং, এই মঞ্চটি বাড়ির নিরাপত্তাতেও অবদান রাখত ।