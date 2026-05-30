গ্রীষ্মে কিছু পোশাক অসুস্থ করে তুলতে পারে, তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় বেছে নিন এই রঙগুলি

গ্রীষ্মে কিছু পোশাক অসুস্থ করে তুলতে পারে, তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় বেছে নিন এই রঙগুলি
গ্রীষ্মকালে গাঢ় রঙের পোশাক পরলে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় ।
Published : May 30, 2026 at 10:37 AM IST
গ্রীষ্মকাল ঘনিয়ে আসার সাথে সাথেই মানুষ প্রখর রোদ এবং তীব্র তাপের কারণে বেশ অস্বস্তিতে পড়তে শুরু করে । বাতাসে আর্দ্রতা এবং ঘামের ফলে সৃষ্ট চিটচিটে অস্বস্তি প্রায়শই বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।
এই পরিপ্রেক্ষিতে, তাপ থেকে স্বস্তি পেতে আমরা প্রায়শই ঠান্ডা পানীয় পান করি ৷ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের (AC) ওপর নির্ভর করি এবং আমাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনি । তবে, আমরা কি প্রায়শই এই সত্যটি উপেক্ষা করি না যে এই তীব্র দাবদাহের মাঝে আপনার পরিহিত পোশাকের রঙ আপনার শরীরের তাপমাত্রা নির্ধারণে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷
সঠিক রঙ নির্বাচন করা অপরিহার্য:
একজন চিকিৎসক ব্যাখ্যা করেন, ফ্যাশন ও স্টাইলের সন্ধানে আমরা প্রায়শই এমন সব রঙ বেছে নিই ৷ যা এই ঋতুতে শাস্তির চেয়ে কোনও অংশেই কম মনে হয় না । আপনি যদি ভুল রঙের পোশাক পরে প্রখর রোদের মধ্যে বাইরে বের হন তবে আপনি যে কেবল অসহনীয় তাপ অনুভব করবেন তাই নয় বরং এটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে ।
গাঢ় রঙ অবিলম্বে এড়িয়ে চলুন: চিকিৎসকদের মতে, গ্রীষ্মকালে গাঢ় বা গভীর রঙগুলো পুরোপুরি এড়িয়ে চলা উচিত । এই রঙের শেডগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো কালো, নেভি ব্লু, মেরুন এবং গাঢ় বাদামি । যদিও কালো রঙ অনেকেরই প্রিয় এবং নিঃসন্দেহে এটি একটি আড়ম্বরপূর্ণ বা স্টাইলিশ লুক এনে দেয়, তবুও গ্রীষ্মের মাসগুলিতে এই পছন্দের তালিকা থেকে সাময়িকভাবে বিরতি নেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ ।
কালো রঙ আলোর 95 শতাংশেরও বেশি শোষণ করে নেয় এবং পরবর্তীতে সেটিকে তীব্র তাপে রূপান্তরিত করে । অন্যান্য গাঢ় রঙের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । সূর্যের রশ্মি প্রতিফলিত করার পরিবর্তে, এই রঙগুলি সেগুলোকে নিজেদের ভেতরেই আটকে ফেলে ৷ যার ফলে আপনার পোশাক একটি ছোট ওভেনের মতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ।
গাঢ় রঙের পোশাক পরার অসুবিধাগুলি:
হিটস্ট্রোক এবং জলশূন্যতা: গাঢ় রঙের পোশাক পরলে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায় । এরফলে, শরীর নিজেকে ঠান্ডা করার প্রচেষ্টায় অতিরিক্ত ঘাম নিঃসরণ করে আর এই প্রক্রিয়াটিই জলশূন্যতা (ডিহাইড্রেশন) এবং হিটস্ট্রোকের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠতে পারে ।
ত্বকের অ্যালার্জি এবং সংক্রমণ: গাঢ় রঙের ও মোটা কাপড়ের বুনন ঘামকে ত্বকের ওপর আটকে রাখে এবং বাতাস চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে । এর ফলে ত্বকে ফুসকুড়ি এবং ঘামাচির সৃষ্টি হয় । তাছাড়া, ঘাম বাষ্পীভূত হতে না পারায় সেখানে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বংশবিস্তার করতে শুরু করে, যা ত্বকের মারাত্মক সংক্রমণ এবং অ্যালার্জির ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে ।
গরম এড়াতে এই পোশাকগুলি পরুন: গ্রীষ্মের মাসগুলিতে নিজেকে ঠান্ডা, সতেজ এবং স্টাইলিশ রাখতে চাইলে আপনার পোশাক-আশাকে কিছু বুদ্ধিদীপ্ত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন:
সাদা: অন্য যেকোনও রঙের তুলনায় সাদা রঙ সূর্যের তীব্র রশ্মিকে অনেক বেশি কার্যকরভাবে প্রতিফলিত করে । সাদা রঙের পোশাক পরলে শরীরের ওপর সূর্যের আলোর প্রত্যক্ষ প্রভাব অনেকটাই কমে যায়, যার ফলে আপনি ভেতর থেকে বেশ ঠান্ডা অনুভব করেন ।
প্যাস্টেল শেড বা হালকা রঙ: গ্রীষ্মকালে এমন সব স্নিগ্ধ রঙ বেছে নিন যা চোখের জন্য আরামদায়ক । প্যাস্টেল শেড বা হালকা রঙের বিভিন্ন আভা যেমন- আকাশী নীল, মিন্ট গ্রিন (হালকা সবুজ), পিচ, হালকা হলুদ এবং ল্যাভেন্ডার এই ঋতুর জন্য একদম উপযুক্ত বলে মনে করা হয় ।
সঠিক কাপড় নির্বাচন করা অপরিহার্য: রঙের পাশাপাশি, গ্রীষ্মকালে আপনি কী ধরনের কাপড় বা ফেব্রিক বেছে নিচ্ছেন, সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন । সিন্থেটিক বা কৃত্রিম উপাদানে তৈরি পোশাকের পরিবর্তে সর্বদা 100% সুতি (কটন) অথবা লিনেন কাপড়ের পোশাক বেছে নিন । এই প্রাকৃতিক তন্তুগুলি অত্যন্ত হালকা হয় এবং সহজেই বাতাস চলাচল করতে দেয় ৷ ফলে আপনার শরীরের ঘাম দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং ত্বক স্বাচ্ছন্দ্যে শ্বাস নিতে পারে ।
