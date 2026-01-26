প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি কেন পতাকা উত্তোলন করেন, প্রধানমন্ত্রী কেন নয় ?
আমরা সকলেই ছোটবেলা থেকেই 15 অগস্ট এবং 26 জানুয়ারি উদযাপন করে আসছি । প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি কেন পতাকা উত্তোলন করেন জানেন কি ?
Published : January 26, 2026 at 11:05 AM IST
প্রতি বছর, আমরা 15 অগস্ট এবং 26 জানুয়ারি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে উদযাপন করি । দু'টি তারিখই আমাদের দেশের জন্য খুবই বিশেষ ৷ দু'টি দিনেই তেরঙ্গা গর্বের সঙ্গে ওড়ে । কিন্তু আপনি কি কখনও একটি ছোট পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন ?
স্বাধীনতা দিবসে, 15 অগস্ট, প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লা থেকে পতাকা উত্তোলন করেন ৷ কিন্তু 26 জানুয়ারি (প্রজাতন্ত্র দিবস 2026) প্রজাতন্ত্র দিবসে, রাষ্ট্রপতি কর্তব্য পালনের সময় তেরঙ্গা উত্তোলন করেন । কেন এমন হয় ? এর পিছনে একটি খুব আকর্ষণীয় এবং সাংবিধানিক কারণ রয়েছে । জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত ৷
সাংবিধানিক প্রধান বনাম সরকার প্রধান:
এই পার্থক্য বুঝতে হলে আমাদের সংবিধান সম্পর্কে একটু বুঝতে হবে । ভারত স্বাধীনতা লাভ করে 15 অগস্ট, 1947 সালে ৷ যখন সংবিধান কার্যকর ছিল না । প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান, তাই তিনি স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন ।
অন্যদিকে, আমাদের সংবিধান কার্যকর হয় 26 জানুয়ারি, 1950 সালে । রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের সাংবিধানিক প্রধান এবং তাঁকে "প্রথম নাগরিক" হিসেবে বিবেচনা করা হয় । প্রজাতন্ত্র দিবস সংবিধান প্রণয়নের দিন উদযাপন করে, তাই রাষ্ট্রপতির এই দিনে তেরঙ্গা উত্তোলনের অধিকার রয়েছে ।
ইতিহাস কী বলে ?
15 অগস্ট, 1947 সালে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে ৷ তখন আমাদের কোনও রাষ্ট্রপতি ছিল না । লর্ড মাউন্টব্যাটেন তখন গভর্নর জেনারেল ছিলেন । অতএব, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন । তবে, 1950 সালে যখন সংবিধান কার্যকর হয়েছিল, তখন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন ৷ তাই তিনি 26 জানুয়ারি পতাকা উত্তোলন করেছিলেন । তখন থেকেই এই ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে ।
'পতাকা উত্তোলন' এবং 'পতাকা উত্তোলনের' মধ্যে পার্থক্য
শুধু ব্যক্তি নয়, পতাকা উত্তোলনের পদ্ধতিও একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য তৈরি করে:
15 অগস্ট (পতাকা উত্তোলন): এই দিনে, একটি দড়ি দিয়ে তেরঙ্গা নিচ থেকে টেনে তারপর উত্তোলন করা হয় । এটি একটি নতুন জাতি হিসাবে ভারতের উত্থানের প্রতীক ।
26 জানুয়ারি (পতাকা উত্তোলন): প্রজাতন্ত্র দিবসে, পতাকাটি ইতিমধ্যেই উপরে বাঁধা থাকে । এতে ফুল দেওয়া হয় । রাষ্ট্রপতি কেবল দড়ি টেনে এটি উত্তোলন করেন । এর অর্থ হল ভারত ইতিমধ্যেই একটি স্বাধীন দেশ ।
এইবার যখন আপনি 26 জানুয়ারি, সোমবার টিভিতে রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে তেরঙ্গা উত্তোলন করতে দেখবেন, মনে রাখবেন যে এটি কেবল একটি আচার নয়, বরং আমাদের সংবিধান এবং গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক ।