বাবা মায়ের কঠোর অনুশাসনের শিশুরা হতে পারে প্রেমজীবনের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন, কী বলছে গবেষণা ?

যখন আপনার বাবা-মা আশা করেন যে, আপনি কোনও প্রশ্ন না করেই তাঁদের নিয়মকানুন মেনে চলবেন, তখন মনে হবে আপনার নিজের মতামতের কোনও মূল্যই নেই ।

বাবা মায়ের কঠোর অনুশাসনের ফলে শিশুদের আচরণ কী হতে পারে ? (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 17, 2026 at 10:49 AM IST

কঠোর অভিভাবকত্বের অধীনে বেড়ে ওঠা শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের সম্পর্কের মধ্যে সীমানা নির্ধারণে প্রায়শই সমস্যার সম্মুখীন হয় । বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেন যে কঠোর নিয়ম এবং কঠোর শৃঙ্খলা সাধারণত ভালোবাসা এবং উদ্বেগের জায়গা থেকে উদ্ভূত হয় ৷ তবে, তারা গভীর এবং স্থায়ী প্রভাব ফেলে । অত্যন্ত নিয়ন্ত্রণকারী বা কর্তৃত্ববাদী পরিবেশে বেড়ে ওঠা ব্যক্তিরা প্রায়শই তাদের অংশীদার, বন্ধুবান্ধব এমনকি সহকর্মীদের সঙ্গে সুস্থ সীমানা স্থাপন করতে লড়াই করে । এই পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে কেন মানুষ প্রায়শই তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং এই গতিশীলতা বোঝা ব্যক্তিদের মানসিকভাবে সুস্থ জীবনযাপন করতে সক্ষম করে ।

কোনও কথা না বলে বেড়ে ওঠা: যখন আপনার বাবা-মা আশা করেন আপনি প্রশ্ন ছাড়াই তাঁদের নিয়ম মেনে চলবেন, তখন আপনি দ্রুত শিখবেন যে আপনার নিজস্ব মতামতের কোনও মূল্য নেই । সম্ভবত তাঁরা আপনার বন্ধুদের পছন্দ, আপনার শখ, এমনকি আপনার পোশাক এবং খাদ্যাভ্যাসকেও নির্দেশ করেছিলেন । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনি কেবল কথা বলা বন্ধ করে দেন । আপনি কী চান বা কী প্রয়োজন তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা আপনার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হতে পারে ৷ বিশেষ করে সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে । আপনি চুপ থাকেন, এমনকি যখন কিছু ভুল মনে হয় । ফলস্বরূপ, আপনি হয় সংঘর্ষের ভয়ে ভীত হয়ে পড়তে পারেন অথবা, বিপরীতভাবে আপনার পায়ের গোড়ালি শক্ত করে ধরে ফেলতে পারেন একটি প্রবণতা যা প্রায়শই দেখা দেয় কারণ আপনার ব্যক্তিগত সীমানা দুর্বল বা অসংজ্ঞায়িত ।

অন্যকে খুশি করার অভ্যাস: আপনি প্রায়শই লক্ষ্য করবেন যে, যাদের মধ্যে অন্যকে খুশি করার অভ্যাস রয়েছে, তারা এমন সব পরিবারে বেড়ে উঠেছেন যেখানে নিয়মকানুন মেনে চলাকে 'ভালো' হওয়ার লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হতো । সেখানে 'সহজে মানিয়ে চলা' বা বশংবদ হওয়ার পুরস্কার হিসেবেই গ্রহণযোগ্যতাকে দেখা হতো ৷ আর এর ফলস্বরূপ, আপনি নিজের প্রয়োজনগুলিকে গৌণ করে ফেলেন । সম্পর্কের ক্ষেত্রে, এই প্রবণতাটি এভাবে প্রকাশ পেতে পারে যে আপনি আপনার সঙ্গীর প্রয়োজনগুলিকে অগ্রাধিকার দেন, আর নিজের প্রয়োজনগুলিকে রাখেন দ্বিতীয় স্থানে । হয়তো আপনি এমন সময়ও 'হ্যাঁ' বলে দেন, যখন আসলে আপনি 'না' বলতে চান; কিংবা কেবল কোনও তর্ক-বিতর্ক এড়ানোর জন্য আপনি নির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে উপেক্ষা করে যান । এমনকি আপনি নিজে আসলে কী চান সে বিষয়টিও হয়তো একসময় আপনার দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়; কারণ আপনার সমস্ত মনোযোগ তখন কেবল অন্যদের খুশি রাখার দিকেই নিবদ্ধ থাকে ।

নিয়ন্ত্রণ ও যত্নের বিভ্রম: কঠোর অনুশাসন মেনে চলা পরিবারে বেড়ে ওঠার আরেকটি নেতিবাচক দিক হল, ব্যক্তিরা অবচেতন মনেই ‘নিয়ন্ত্রণ’-কে ‘ভালোবাসা’-র সমার্থক হিসেবে গুলিয়ে ফেলতে পারে । যখন কোনও অভিভাবক সন্তানের সিদ্ধান্ত, বন্ধুবান্ধব কিংবা কার্যকলাপের ওপর সর্বদা নজরদারি করেন, তখন সন্তানটি এই ধরনের অধিকারবোধ বা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল আচরণকেই নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করতে শেখে । এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কের মধ্যকার বিকৃত গতিপ্রকৃতিগুলি যেমন: মানসিক নির্যাতন, ঈর্ষা কিংবা সঙ্গীর নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণ শনাক্ত করার ক্ষমতাকে জটিল করে তুলতে পারে ।

অন্যদের হতাশ করার মূল্য: কঠোর অভিভাবকত্বের সঙ্গে সাধারণত আকাশচুম্বী প্রত্যাশা এবং ভুলত্রুটির জন্য কঠোর শাস্তির বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে । অন্যদের হতাশ করার এই ভয় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরেও মিলিয়ে যায় না; বরং তা সারাজীবন আপনার সঙ্গী হয়েই থেকে যায় ।

এর ফলে, নিজের জন্য স্পষ্ট সীমারেখা বা গণ্ডি নির্ধারণ করা আপনার কাছে কঠিন মনে হয় । আপনি কাউকে অসন্তুষ্ট করতে চান না কিংবা নিজেকে স্বার্থপর হিসেবেও উপস্থাপন করতে চান না । 'না' বলাটা আপনার কাছে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়; তাই আপনি সহজেই নতি স্বীকার করেন এমনকি তার জন্য যদি আপনাকে নিজের স্বার্থও বিসর্জন দিতে হয় তবুও ।

প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে সীমারেখা নির্ধারণের শিক্ষা: ভালো বিষয় হল যেকোনও বয়সেই সীমারেখা নির্ধারণের এই দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব । সীমারেখা স্থাপন করা একটি বিশেষ দক্ষতা এবং নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে এটি ক্রমশ সহজ হয়ে ওঠে । থেরাপি, আত্ম-বিশ্লেষণ এবং সুস্থ সম্পর্কের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ তাদের পুরনো অভ্যাসের ছক ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারে এবং শক্তিশালী মানসিক স্বাবলম্বন গড়ে তুলতে পারে ।

'না' বলা, নিজের চাওয়া-পাওয়া প্রকাশ করা এবং নিজের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার হওয়া এসব কিছুই আপনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিখে নিতে পারেন । আপনার পুরনো অভ্যাসগুলি পরিবর্তন করতে সক্ষম । কঠোর অনুশাসন মেনে চলা বাবা-মায়ের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠার অর্থ এই নয় যে, আপনি চিরকাল অস্বাস্থ্যকর সম্পর্কের জালে আটকা পড়ে থাকবেন ৷ তবে এটি নিশ্চিতভাবেই সীমারেখা নির্ধারণ এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করবে ৷

