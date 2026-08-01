বর্ষাকালে বাড়ে বদহজম-পেটের সমস্যা, প্রতিরোধের উপায় জানালেন বিশেষজ্ঞরা

বর্ষাকালে বাড়ে বদহজম-পেটের সমস্যা, প্রতিরোধের উপায় জানালেন বিশেষজ্ঞরা
অন্ত্রের সুস্বাস্থ্যই সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ভিত্তি ৷ কারণ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রায় 70 থেকে 80 শতাংশই সরাসরি পরিপাকতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ৷
Published : August 1, 2026 at 12:34 PM IST
বর্ষাকাল সত্যিই এক চমৎকার ঋতু । বৃষ্টির ফোটা, ধোঁয়া ওঠা গরম চা আর গরম গরম পকোড়া, এই সময়টাকে বিশেষ করে তোলে । তবে, মনোরম আবহাওয়ার সঙ্গে প্রায়শই পেটের সমস্যা দেখা যায় এই সময় ৷ বেশিরভাগ মানুষই বিষয়টি উপেক্ষা করে থাকেন । বর্ষাকালে বাতাসে আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ায় ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটে । পাশাপাশি, এই মরশুমে হজমশক্তিও কিছুটা ধীর হয়ে পড়ে । তাই, চা ও পকোড়া উপভোগ করার পাশাপাশি অন্ত্রের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।
এই প্রতিবেদনে ভাদোদরার ভাইলাল আমিন জেনারেল হাসপাতালের কনসালট্যান্ট জিআই (GI), এইচপিবি (HPB) এবং লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জন হর্ষিল এস শাহ ব্যাখ্যা করেছেন কেন বর্ষাকালে অধিকাংশ মানুষ অন্ত্রের সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন । পাশাপাশি, এই সময়ে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখার কিছু সহজ পরামর্শও তিনি দিয়েছেন তিনি ৷ সেগুলি কী কী ?
বর্ষাকালে অন্ত্রের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার পিছনে বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে...
- চিকিৎসক হর্ষিল এস শাহ জানান, বর্ষাকালে অনেকেই পাকস্থলী-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যায় ভোগেন । যদিও অধিকাংশ মানুষ এর জন্য খাদ্যাভ্যাসকে দায়ী করেন এবং খাবার যে এক্ষেত্রে একটি বড় কারণ, তা অনস্বীকার্য ৷ তবুও এর পিছনে আরও কিছু কারণ রয়েছে । বর্ষাকাল শরীরের অভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালীর উপর প্রভাব ফেলে, এটি পাকস্থলীকে দুর্বল করে দেয় এবং সংক্রমণ, অ্যাসিডিটি, পেট ফাঁপা ও বদহজমের মতো সমস্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে ।
- বাতাসের আর্দ্রতা পরিপাক প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয়, যার ফলে খাবার খাওয়ার পর প্রায়ই পেটে ভারী ভাব অনুভূত হয় । অনেকেরই পেট ফাঁপা, গ্যাস বা ক্ষুধামন্দার মতো সমস্যা দেখা দেয়-এমনকি কোনও সংক্রমণ ছাড়াই এসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে । বর্ষাকালে সাধারণত ঘরের ভিতরেই সময় কাটান বেশিরভাগ মানুষ, ফলে শরীরচর্চা বা শারীরিক কার্যকলাপের অভাব ঘটে, অথচ ঠিক সেই সময়েই মশলাদার বা সুস্বাদু খাবারের প্রতি আমাদের প্রবল আগ্রহ তৈরি হয় । এসব কারণ আমাদের পরিপাকতন্ত্রকে দুর্বল করে তোলে এবং বর্ষাকালে অন্ত্রের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় ।
- চিকিৎসক আরও জানান, অন্ত্রের সুস্বাস্থ্যই সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ভিত্তি ৷ কারণ, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রায় 70 থেকে 80 শতাংশই সরাসরি পরিপাকতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত । অন্ত্র সুস্থ থাকলে শরীর রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে আরও ভালোভাবে লড়াই করতে পারে । অন্ত্রে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়া ক্ষতিকর অণুজীবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে । তবে, পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব, মানসিক চাপ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস কিংবা অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের ফলে অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় । এর ফলে অন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে । এই ভারসাম্য নষ্ট হলে অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়ে ৷
- বর্ষাকালে পাকস্থলীর অধিকাংশ সংক্রমণের কারণ হল ভাইরাস ৷ আর অ্যান্টিবায়োটিক ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে না ৷ এগুলি কেবল ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের ক্ষেত্রেই কার্যকর । তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক খেলে অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়া দুর্বল হয়ে অসুস্থতার মেয়াদ দীর্ঘ হওয়া এবং ভবিষ্যতে অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে জল পান করা, বিশ্রাম নেওয়া এবং নিজের যথাযথ যত্ন নেওয়াই যথেষ্ট ৷ কারণ ভাইরাল সংক্রমণ সাধারণত আপনা-আপনিই সেরে যায় ।
- চিকিৎসক হর্ষিল এস শাহ বলেন, "রান্নাঘর পরিষ্কার না থাকলে বাড়িতে রান্না করার সময়ও আমরা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি । কাঁচা মাংস এবং সরাসরি খাওয়ার উপযোগী খাবারের জন্য একই চপিং বোর্ড বা ছুরি ব্যবহার করলে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে । তাই খাবার প্রস্তুত বা পরিবেশনের আগে হাত ধোয়া উচিত এবং রান্না করা খাবার কাঁচা উপকরণের পাশে রাখা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন ।"
- বর্ষাকালে পাকস্থলী-সংক্রান্ত সব সমস্যার কারণই যে ফুড পয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়া-তা নয়, এ সময় হেপাটাইটিস এ (Hepatitis A) ও হেপাটাইটিস ই (Hepatitis E)-তে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । দূষিত খাবার ও জলের মাধ্যমে এই রোগগুলো ছড়ায় । সাধারণত বমি বমি ভাব, বমি এবং ক্লান্তি দিয়ে এগুলির উপসর্গ শুরু হয় । যদি এই লক্ষণগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়-বিশেষ করে এর সঙ্গে যদি জ্বর বা অত্যধিক দুর্বলতা থাকে-তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ।
কাদের অতিরিক্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন?
চিকিৎসক হর্ষিল এস শাহ জানান, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী এবং ডায়াবেটিস বা দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । পাকস্থলীর সংক্রমণের কারণে তাদের ক্ষেত্রে গুরুতর জটিলতা দেখা দেওয়ার ঝুঁকি থাকে । প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া, মাথা ঘোরা বা মানসিক বিভ্রান্তির মতো লক্ষণ দেখা দিলে তাদের চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ।
অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখার সহজ উপায়
- সুস্থ থাকার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে ৷ যেমন-খাবার খোলা না রাখা, প্রচুর পরিমাণে জল পান করা এবং সঠিক সময়ে খাওয়া-দাওয়া করা ।
- পাকস্থলীর কোনও অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার পর পরিপাকতন্ত্রকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য হালকা খাবার খাওয়া, প্রচুর পরিমাণে জল পান করা এবং কম আঁশযুক্ত (low-fiber) খাবার গ্রহণ করা জরুরি । সুস্থ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সাধারণ সেদ্ধ চালের ভাত, কলা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল খাবার গ্রহণ করা অত্যন্ত উপকারী ।
- বর্ষাকালে সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও অন্ত্রের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পেটের কোনও সমস্যা ছাড়াই এই আবহাওয়া উপভোগ করা যেতে পারে । বর্ষাকালে বিভিন্ন সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য অন্ত্রের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে প্রদত্ত তথ্য সাধারণ জ্ঞানের জন্য । ইটিভি ভারত এই প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু সমর্থন বা যাচাই করেনি । পরামর্শগুলি অনুসরণ করবেন কি না, তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।)