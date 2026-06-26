ঘি তৈরির সময় কেন বাজে গন্ধ বের হয় ? কমাতে সহজ কিছু উপায় মেনে দেখুন

ঘি তৈরির সময় কেন বাজে গন্ধ বের হয় ? কমাতে সহজ কিছু উপায় মেনে দেখুন
বাড়িতে ঘি তৈরি করা সহজ, তবে কখনও কখনও এই প্রক্রিয়ার সময় কড়া বা পোড়া গন্ধ তৈরি হতে পারে ।
Published : June 26, 2026 at 4:47 PM IST
বাড়িতে তৈরি খাঁটি দেশি ঘি তার স্বাদ এবং আসল দানাদার বিশুদ্ধতার জন্য অত্যন্ত সমাদৃত । অনেকে দুধের সর বা মাখন থেকে বাড়িতেই ঘি তৈরি করে থাকেন । তবে এই প্রক্রিয়ার সময় রান্নাঘরে প্রায়ই এক ধরণের বিশেষ গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে ৷ আবার অনেক সময় বাড়িতে তৈরি ঘিতে দোকান থেকে কেনা ঘির মতো সেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুবাসের অভাবও দেখা যায় ।
ঘি-তে বাজে গন্ধ হওয়ার কারণ সাধারণত ভুল তাপমাত্রায় এটি তৈরি করা, অনেক পুরনো মাখন ব্যবহার করা অথবা ঘি অতিরিক্ত জ্বাল দেওয়া । তবে কিছু প্রচলিত ঘরোয়া উপায় মেনে চললে আপনি এই গন্ধ দূর করতে পারেন । সঠিকভাবে তৈরি ঘি কেবল সুস্বাদুই হয় না, বরং দীর্ঘ সময় ভালো থাকে । আপনি যদি বাড়িতে ঘি তৈরি করার সময় এমন বাজে গন্ধের সমস্যায় পড়েন, তবে এই সাধারণ পরামর্শগুলি আপনার কাজে আসতে পারে ।
ঘি তৈরির সময় কেন বাজে গন্ধ হয় ?
ঘি তৈরির সময় যদি পোড়া, টক বা অদ্ভুত কোনো গন্ধ পাওয়া যায়, তবে বুঝতে হবে যে ঘি অতিরিক্ত গরম হয়ে গিয়েছে, ব্যবহৃত ক্রিম বা মাখন কিছুটা টক ছিল, অথবা দুধের কঠিন অংশ পাত্রের তলায় লেগে পুড়ে গিয়েছে । এর ফলে ঘির স্বাদও নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
কীভাবে এই বাজে গন্ধ দূর করা যায় ?
মাখন বা ক্রিম প্রায় তৈরি হয়ে এলে এতে একটি ছোট তেজপাতা অথবা 2-3টি এলাচ দিয়ে দিতে পারেন । এতে ঘিতে একটি হালকা ও প্রাকৃতিক সুবাস আসে এবং কোনও তীব্র বা বাজে গন্ধ থাকলে তা কমে যায় । তবে মনে রাখবেন, এটি কেবল সুবাস বাড়ানোর জন্যই করা হয়, তাই এগুলি খুব বেশি পরিমাণে দেবেন না ।
আঁচের দিকে খেয়াল রাখুন
ঘি সবসময় কম থেকে মাঝারি আঁচে তৈরি করা উচিত । বেশি আঁচে রান্না করলে প্রক্রিয়াটি দ্রুত হলেও, এতে ঘির স্বাদ ও সুবাস উভয়ই নষ্ট হয়ে যেতে পারে । এছাড়া, সুস্বাদু ও দানাযুক্ত ঘি পেতে হলে তাজা মাখন ব্যবহার করুন ৷ পুরনো ক্রিম বা টক হয়ে যাওয়া মাখন ব্যবহার করলে ঘিতে বাজে গন্ধ হতে পারে ।
পাশাপাশি মনে রাখবেন, ঘির রঙ সোনালি হয়ে এলে এবং পাত্রের নীচে জমে থাকা দুধের অবশিষ্টাংশ হালকা বাদামি রঙের হয়ে গেলে চুলা বন্ধ করে দিতে হবে । বেশিক্ষণ ধরে রান্না করলে ঘিতে পোড়া গন্ধ হয়ে যেতে পারে । পরের বার ঘি তৈরির সময় এই পরামর্শগুলো অবশ্যই মেনে দেখুন ।