ফুটিয়ে ও ফ্রিজে রাখার পরেও কেন দুধ নষ্ট হয়ে যায় ? এই ভুলগুলি করছেন না তো ?

ফুটিয়ে ও ফ্রিজে রাখার পরেও কেন দুধ নষ্ট হয়ে যায় ? এই ভুলগুলি করছেন না তো ?
ফ্রিজে ব্যবহার করলে দুধ দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা সম্ভব হয় । নিয়ম না মানলে ফ্রিজে রাখার পরেও নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
Published : September 11, 2026 at 2:15 PM IST
বাড়িতে ব্যবহৃত দুগ্ধজাত পণ্যগুলির মধ্যে দুধই সবচেয়ে সাধারণ । এর দাম এক টাকা বাড়লেও তা পরিবারগুলির কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । তাই দুধ যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সেজন্য অধিকাংশ মানুষই তা ফুটিয়ে ফ্রিজে সংরক্ষণ করেন । তবে দীর্ঘ সময় ধরে দুধ ভালো বা নিরাপদ রাখার জন্য কেবল ফুটিয়ে নেওয়াই যথেষ্ট নয় । দুধ ফোটানোর পর কীভাবে তা ঠান্ডা করা হচ্ছে, সংরক্ষণের জন্য কী ধরনের পাত্র ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ফ্রিজের ভিতরে সেটি কোথায় রাখা হচ্ছে ? এই বিষয়গুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
অনেক সময় আমরা দুধ ঘরের তাপমাত্রায় দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখি অথবা খুব গরম দুধ সরাসরি ফ্রিজে রেখে দিই, এই উভয় অভ্যাসই দুধের গুণমান নষ্ট করতে পারে । একইভাবে, ফ্রিজের দরজার তাকে দুধ রাখাটাও আদর্শ নয়, কারণ সেখানে তাপমাত্রা ঘন ঘন ওঠানামা করে । দুধ যাতে সময়ের আগেই নষ্ট না হয়ে যায়, তা নিশ্চিত করতে এটি সংরক্ষণের সঠিক পদ্ধতি জানা জরুরি ।
দুধ জ্বাল দেওয়ার পর তা বেশিক্ষণ বাইরে ফেলে রাখবেন না: অনেকেই দুধ জ্বাল দেওয়ার পর সেটি বড় পাত্রেই রেখে দেন এবং পুরোপুরি ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন । এমনটা করা ঠিক নয়, বিশেষ করে গরমের সময় । ঘরের তাপমাত্রায় দীর্ঘ সময় ধরে দুধ ফেলে রাখলে তাতে দ্রুত ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধি করতে পারে, যার ফলে দুধ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় ।
খুব গরম দুধ সরাসরি ফ্রিজে রাখবেন না:
ফুটন্ত দুধ খুব গরম অবস্থায় ফ্রিজে রাখা উচিত নয় । এতে ফ্রিজের ভিতরের তাপমাত্রা সাময়িকভাবে বেড়ে যেতে পারে এবং এর আশেপাশে রাখা অন্যান্য খাবারের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে । তাই ফ্রিজে রাখার আগে দুধকে কিছুক্ষণ স্বাভাবিকভাবে ঠান্ডা হতে দিন ।
বড় পাত্রের পরিবর্তে ছোট পাত্রে সংরক্ষণ করুন: দুধ জ্বাল দেওয়ার পর একটি পরিষ্কার ও নিরাপদ (ফুড-গ্রেড) পাত্রে ঢেলে রাখা ভালো, যার মুখ ভালোভাবে আটকানো যায় । যদি দুধের পরিমাণ বেশি হয়, তবে একটি বড় পাত্রে না রেখে ছোট ছোট পাত্রে ভাগ করে রাখুন ৷ এতে দুধ দ্রুত ঠান্ডা হয় । এছাড়া মুখবন্ধ পাত্রে রাখলে ফ্রিজে থাকা অন্যান্য খাবারের গন্ধ দুধের মধ্যে মিশে যাওয়ার ঝুঁকিও কমে ।
ফ্রিজের দরজায় দুধ রাখবেন না: ফ্রিজের দরজায় দুধের প্যাকেট বা পাত্র রাখার প্রচলন থাকলেও, সেখানকার তাপমাত্রা ঘন ঘন ওঠানামা করে । এর চেয়ে বরং ফ্রিজের ভিতরের বিশেষ করে পিছনের দিকে দুধ রাখা ভালো, কারণ সেখানে তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকে ।
প্রয়োজন অনুযায়ী দুধ বের করে নিন: গরম আবহাওয়ায় দুধ পুরোপুরি ঠান্ডা করার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে ফেলে রাখার প্রয়োজন নেই । যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই ঢেলে নিন এবং বাকি দুধ দ্রুত ফ্রিজে ফেরত রাখুন । যদি দুধে টক গন্ধ, অদ্ভুত স্বাদ বা জমাট বাঁধা অংশ দেখা যায়, তবে তা ব্যবহার না করে ফেলে দেওয়াই শ্রেয় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)