2000 বছরের পুরনো হ্যালোইন এই উৎসবটি কীভাবে শুরু হয়েছিল তা জানুন
প্রতি বছর অক্টোবরের শেষ দিনে হ্যালোইন উদযাপন করা হয় । এই দিনে শিশুরা ভীতিকর পোশাক পরে, মজা করে, বড়রা পার্টি করে ।
Published : October 30, 2025 at 2:10 PM IST
প্রতি বছর 31 অক্টোবর হ্যালোইন উদযাপিত হয় । কিন্তু আপনি কি জানেন যে আজ আমরা যাকে আলো, মিষ্টি এবং আনন্দে ভরা উৎসব হিসেবে জানি তার শিকড় প্রাচীন কেলটিক সংস্কৃতি এবং খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যের গভীরে নিহিত ?
এটি কেবল একদিনের উদযাপন নয়, বরং শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য, বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির মিশ্রণের আকর্ষণীয় ফলাফল । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কেন প্রতি বছর 31শে অক্টোবর হ্যালোইন উদযাপিত হয় এবং এর উৎপত্তি কীভাবে হয় ।
কেলটিক উৎসবের সৌভেন: প্রায় 2000 বছর আগে প্রাচীন সেল্টিক জনগণের মধ্যে 'সোভেন' নামক একটি উৎসবের মাধ্যমে হ্যালোইনের উৎপত্তি হয়েছিল । বর্তমান আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং উত্তর ফ্রান্সে বসবাসকারী সেল্টরা 1 নভেম্বর তাঁদের নববর্ষ উদযাপন করত । এই দিনটি গ্রীষ্মের শেষে এবং শীতের শুরুতে পালন করা হয় ।
এই রাতে, কেবল পূর্বপুরুষদের আত্মাই ফিরে আসেনি বরং মন্দ আত্মা এবং অন্যান্য বিরক্তিকর শক্তিও পৃথিবীতে বিচরণ করত । এই আত্মাদের শান্ত এবং ভীত করার জন্য, মানুষ অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়েছিল এবং পশু বলি দিয়েছিল । লোকেরা মুখোশ এবং পশুর চামড়া পরে এই আত্মাদের থেকে নিজেদের ছদ্মবেশ ধারণ করার চেষ্টা করেছিল, যাতে তারা চিনতে না পারে এবং হয়রানি না করে । এখান থেকেই 'ট্রিক-অর-ট্রিটিং' এবং বিভিন্ন পোশাক পরার ঐতিহ্যের উৎপত্তি ।
অষ্টম শতাব্দীতে, পোপ গ্রেগরি তৃতীয় 1 নভেম্বরকে 'অল সেন্টস ডে' হিসাবে উৎসর্গ করেছিলেন । এই দিনে খ্রিস্টীয় সাধুদের স্মরণ করা হত । এই পবিত্র দিনের আগের সন্ধ্যা, 31 অক্টোবর, 'অল হ্যালোস ইভ' বা 'হ্যালোস ইভ' নামে পরিচিতি লাভ করে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, এই নামটি 'হ্যালোইন' হয়ে যায় । খ্রিস্টীয় বিশ্বাসগুলি সার্বভৌমের কিছু ঐতিহ্য গ্রহণ করে, যা একটি অনন্য উদযাপনের জন্ম দেয় ।
19 শতকে, আইরিশ অভিবাসীরা তাদের সঙ্গে হ্যালোইন ঐতিহ্য নিয়ে এসেছিলেন । প্রাথমিকভাবে এই উৎসব সীমিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । আমেরিকায় এটি একটি নতুন আরও সাম্প্রদায়িক এবং মজাদার রূপ ধারণ করে । 'ট্রিক-অর-ট্রিট' প্রথাটি এখানেই বিকশিত হয় ৷ যেখানে শিশুরা প্রতিবেশীদের বাড়িতে মিষ্টির মতো খাবার চাইতে যায় । কুমড়ো বের করে, মুখ খোদাই করে এবং ভেতরে মোমবাতি জ্বালায় (জ্যাক-ও'-ল্যান্টার্ন)। মূলত আয়ারল্যান্ডে শালগম ব্যবহার করা হত, কিন্তু আমেরিকায় কুমড়োর প্রাচুর্য এই ঐতিহ্যের দিকে পরিচালিত করে ।
আজকের হ্যালোইন: আজকের দিনে, হ্যালোইন তার ধর্মীয় এবং কুসংস্কারের অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে এবং বিশ্বজুড়ে একটি সাংস্কৃতিক, বিনোদনমূলক উদযাপনে পরিণত হয়েছে । এটি ভীতিকর গল্প বলার, বিভিন্ন ভীতিকর পোশাক পরা, ভৌতিক উপায়ে ঘর সাজানোর এবং একে অপরের সঙ্গে মজা করার দিন । শিশুদের জন্য এটি মিষ্টি সংগ্রহের একটি অজুহাত, যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এটি পার্টিতে যোগদানের একটি সুযোগ করে দেয় ।