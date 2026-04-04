ডিম কীভাবে ইস্টার-এর প্রতীকে পরিণত হল ? ইস্টার ও ডিমের মধ্যে সম্পর্ক কী ?
প্রাচীনকাল থেকেই ডিমকে নতুন জীবন ও পুনর্জন্মের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়ে আসছে । ডিম এবং ইস্টারের মধ্যে সম্পর্কটি কী ?
Published : April 4, 2026 at 5:11 PM IST
ইস্টার হল খ্রিস্টধর্মের একটি প্রধান উৎসব । এই বিশেষ দিনে মানুষ প্রভু যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের আনন্দঘন উপলক্ষটি উদযাপন করে থাকেন । ইস্টারকে নতুন সূচনা, আশা এবং জীবনের পুনর্জন্মের প্রতীক হিসেবেও গণ্য করা হয় । ইস্টার চলাকালীন ডিম সাজানো এবং উপহার হিসাবে দেওয়ার একটি প্রথাও প্রচলিত আছে । কিন্তু আপনি কি জানেন ডিম এবং ইস্টারের মধ্যে সম্পর্কটি ঠিক কী ? চলুন জেনে নেওয়া যাক, ইস্টারের ক্ষেত্রে ডিমের এমন বিশেষ তাৎপর্য কেন রয়েছে ।
ডিম কেন ইস্টার-এর প্রতীকে পরিণত হল ?
প্রাচীনকাল থেকেই, ডিমকে নতুন জীবন এবং পুনর্জন্মের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়ে আসছে । যখন কোনও ডিম ফুটে ভেতর থেকে এক নতুন প্রাণের আবির্ভাব ঘটে । এই ধারণাটিই ইস্টার-এর মূল বার্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ৷ যে উৎসবে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান উদযাপন করা হয় ।
খ্রিস্টান বিশ্বাস অনুযায়ী, ডিম যিশুর শূন্য সমাধিরও প্রতীক । ঠিক যেভাবে ডিমের খোসা ভেঙে যায়, তেমনি যিশুও মৃত্যুকে জয় করে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠেছিলেন ।
লাল রঙের ডিমের ঐতিহ্য: প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টান সমাজে ডিম লাল রঙে রাঙানোর একটি ঐতিহ্য প্রচলিত ছিল । এই রঙটিকে যিশু খ্রিস্টের আত্মত্যাগ এবং তাঁর রক্তের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হত । সময়ের পরিক্রমায়, এই ঐতিহ্যটি বিবর্তিত হয়ে এতে বিভিন্ন রঙ ও নকশার সংযোজন ঘটে এবং এটি আধুনিক ইস্টার উদযাপনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় ।
ইস্টারের পূর্ববর্তী 40 দিনের উপবাস পর্বটি 'লেন্ট' (Lent) নামে পরিচিত । প্রাচীনকালে, এই সময়কালে ডিম খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল । ফলে, মানুষ তাদের ডিমগুলি জমিয়ে রাখত এবং পরবর্তীতে ইস্টারের দিন বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে সেগুলি খেতেন ও একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন । এই প্রথাটিই কালক্রমে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং 'ইস্টার এগ' (Easter Eggs) হিসেবে পরিচিতি পায় ।
বর্তমানে, ইস্টার এগ বা ডিমগুলি কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের গণ্ডি পেরিয়ে উৎসবের একটি আনন্দঘন উপাদানে পরিণত হয়েছে । আসল ডিমের পাশাপাশি চকলেটের তৈরি ডিম, রঙিন প্লাস্টিকের ডিম এবং শিশুদের জন্য 'এগ হান্ট' (ডিম খোঁজার খেলা)-এর মতো বিভিন্ন খেলাধুলাও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ।
2026 সালে ইস্টার কবে ?
প্রতি বছর 'গুড ফ্রাইডে'-র ঠিক দুই দিন পরেই ইস্টার উদযাপিত হয় । যেহেতু এই বছর গুড ফ্রাইডে 3 এপ্রিল পড়েছে, তাই ইস্টারের এই বিশেষ উৎসবটি 5 এপ্রিল, 2026 তারিখে উদযাপিত হবে । প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, গুড ফ্রাইডে-র দিনই প্রভু যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল । তাঁর মৃত্যুর ঠিক দুই দিন পর তিনি পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠেন । খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা তাঁর এই পুনরুত্থানের উপলক্ষটিকেই 'ইস্টার' হিসাবে উদযাপন করে থাকেন ।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইস্টার ডিমের রূপ বা ধরণ পরিবর্তিত হলেও, এর মূল বার্তাটি আজও অপরিবর্তিত রয়েছে ৷ আর তা হল অন্ধকারের পরেই অনিবার্যভাবে আলোর আগমন ঘটে ।