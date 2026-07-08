ফ্রিজে রাখা চকলেট কেন সাদা হয়ে যায় ? 99% মানুষই এই বিষয়ে বিভ্রান্ত

ফ্রিজে রাখা চকলেট কেন সাদা হয়ে যায় ? 99% মানুষই এই বিষয়ে বিভ্রান্ত
রেফ্রিজারেটরে রাখা চকলেটের ওপর কেন সাদা আস্তরণ পড়ে ? এমন চকলেট খাওয়া নিরাপদ কি না এবং এটি সংরক্ষণের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নিন ।
Published : July 8, 2026 at 9:30 AM IST
'চকলেট ডে' হোক, কোনো বন্ধুর জন্মদিন কিংবা সন্ধ্যায় মিষ্টি কিছু খাওয়ার ইচ্ছা যাই হোক না কেন, প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই চকলেট একটি অতি পরিচিত ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবার । তবে আবহাওয়া উষ্ণ হতে শুরু করলেই অধিকাংশ মানুষ সহজাতভাবেই চকলেট ফ্রিজে রেখে দেন ৷ এর মূল কারণ হল চকলেট গলে যাওয়ার আশঙ্কা ।
কয়েক দিন পর ফ্রিজ থেকে বের করলে অনেক সময় চকলেটের ওপর হালকা সাদা আস্তরণ দেখা যায় । অনেকেই মনে করেন চকলেটটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে বা তাতে ছত্রাক পড়েছে । ফলে শেষ পর্যন্ত হয় সেটি আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলা হয়, নয়তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও খেয়ে ফেলা হয় ।
অথচ খাদ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাদা আস্তরণ পড়া মানেই যে চকলেট নষ্ট হয়ে গেছে, তা কিন্তু নয় ৷ অনেক সময় ভুলভাবে সংরক্ষণের কারণেই এমনটা ঘটে থাকে ।
চকলেটের ওপর কেন সাদা আস্তরণ পড়ে ?
রেফ্রিজারেটরে রাখা চকলেটের ওপর যদি কখনও ধুলোর মতো সাদা আস্তরণ পড়ে থাকতে দেখেন, তবে চিন্তার কিছু নেই । এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় 'চকলেট ব্লুম' (chocolate bloom)।
তাপমাত্রার ওঠানামার কারণে অর্থাৎ বারবার গরম ও ঠান্ডা পরিবেশের সংস্পর্শে এলে এমনটা ঘটে । কখনও কখনও চকলেটের ভিতরের কোকো বাটার (cocoa butter) ওপরের স্তরে উঠে আসে ৷ আবার কখনও আর্দ্রতার কারণে চিনির একটি সূক্ষ্ম স্তর দানা বেঁধে বা কেলাসিত হয়ে (crystallize) এই আস্তরণ তৈরি করে । এটি দেখতে অস্বাভাবিক মনে হলেও, এর অর্থ এই নয় চকলেটটি খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে ।
সাদা আস্তরণযুক্ত চকলেট খাওয়া কি নিরাপদ ?
যদি সাদা আস্তরণযুক্ত চকলেটটির মেয়াদ শেষ না হয়ে থাকে, কোনও দুর্গন্ধ না থাকে এবং এতে ছত্রাক বা মোল্ডের কোনও লক্ষণ না দেখা যায়, তবে এটি খাওয়া নিরাপদ । তবে এর স্বাদে কিছুটা পার্থক্য হতে পারে ৷ চকলেটটির মসৃণ ভাব কমে যেতে পারে এবং মুখে দিলে গলে যাওয়ার অনুভূতিতেও সামান্য পরিবর্তন আসতে পারে । অর্থাৎ, এর প্রভাব মূলত স্বাদ ও গঠনের ওপরই পড়ে, স্বাস্থ্যের উপর নয় ।
চকলেট কি কখনোই ফ্রিজে রাখা উচিত নয় ?
এর উত্তর 'হ্যাঁ' এবং 'না' উভয়ই হতে পারে । যদি ঘরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে এবং চকলেটটি গলে না যায়, তবে এটি ফ্রিজে রাখার প্রয়োজন নেই । সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে কোনও ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে এটি সংরক্ষণ করাই সবচেয়ে ভালো ।
তবে গ্রীষ্মকালে ঘরের তাপমাত্রা যদি খুব বেশি থাকে এবং চকলেটটি বারবার গলতে শুরু করে, সেক্ষেত্রে আপনি ফ্রিজ ব্যবহার করতে পারেন । শুধু একটি বিষয় মনে রাখবেন: চকলেটটি ফ্রিজে খোলা অবস্থায় রাখবেন না । বাতাস-প্রবেশ-অযোগ্য (এয়ার-টাইট) পাত্রে বা ভালোভাবে আটকানো প্যাকেটে এটি সংরক্ষণ করুন, যাতে এটি অন্য কোনো খাবারের আর্দ্রতা বা গন্ধ শুষে না নেয় ।
ফ্রিজ থেকে বের করার সঙ্গে সঙ্গেই তাড়াহুড়ো করে খাবেন না:
অনেকেই এই ভুলটি করেন: তাঁরা ফ্রিজ থেকে বের করার সঙ্গে সঙ্গেই চকলেটের মোড়ক খুলে ফেলেন । বাইরের উষ্ণ বাতাস এবং ঠান্ডা চকোলেটের সংস্পর্শে এসে এর উপরিভাগে আর্দ্রতা ঘনীভূত হয় । এই আর্দ্রতার কারণে পরবর্তীতে একটি সাদা আস্তরণ তৈরি হতে পারে ।
প্রথমে চকোলেটটিকে কিছুক্ষণ ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রেখে দেওয়া ভালো । এটি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় পৌঁছনোর পরেই কেবল প্যাকেটটি খুলুন; এটি এর স্বাদ এবং গঠন উভয়ই অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করে ।