চিত্রাঙ্গদা সিং 50 বছর বয়সেও কম বয়সি দেখায়, এই পানীয়টি ত্বকের তারুণ্যের আসল রহস্য
50 বছর বয়সেও চিত্রাঙ্গদা সিংয়ের উজ্জ্বলতা মানুষকে অবাক করে । অভিনেত্রী তার সুন্দর ত্বক এবং মজবুত চুলের রহস্য প্রকাশ করেছেন ৷
Published : January 26, 2026 at 1:19 PM IST
চিত্রাঙ্গদা সিং তার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের জন্য সর্বদা সহজ এবং প্রাকৃতিক প্রতিকারকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন । সম্প্রতি তিনি একটি সাক্ষাৎকারে শেয়ার করেছেন কীভাবে একটি সাধারণ ভারতীয় পানীয়, জিরে জল, তার ত্বকের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । এই পানীয়টি নিয়মিত পান করলে কেবল তার ত্বক উজ্জ্বল হয় না বরং তার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয় । জেনে নেওয়া দরকার এই ভারতীয় পানীয়ের উপকারিতা সম্পর্কে ।
জিরে জলের উপকারী দিক(Health Benefits Of Jeera Water):
চিত্রাঙ্গদা বলেন যে জিরা জল তার জন্য 'ঔষধ' হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে । তিনি প্রায় দুই বছর ধরে নিয়মিত এটি পান করছেন এবং ফলাফল নিয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি । এই পানীয়টি কেবল তার ত্বককে উজ্জ্বল করে না বরং তাঁর চুল এবং নখের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করে ।
সুস্থতার উন্নতি: দিল্লিতে থাকাকালীন চিত্রাঙ্গদা প্রায়শই গলা এবং কানের সংক্রমণে ভুগতেন । কিন্তু জিরে জল পান করা শুরু করার পর থেকে এই সমস্যাগুলি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে । এই পানীয়টি তাঁর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সাহায্য করে, তাকে ঘন ঘন অসুস্থ হতে বাধা দেয় । তাই জিরের জল আপনার জন্য পান করা উপকারী হতে পারে ৷
পুষ্টির ভাণ্ডার: জিরে জল ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ৷ যা কেবল ত্বকের জন্যই উপকারী নয় বরং সংক্রামক রোগ থেকেও রক্ষা করে । চিত্রাঙ্গদা জোর দিয়ে বলেন যে নিয়মিত পান করার ফলে ফলাফল ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয় এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে এক মাসের মধ্যে তাঁর ত্বক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ।
সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, জিরে যার প্রদাহ-বিরোধী এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে ৷ রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । এটি লিভারের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে । এছাড়াও এটির বিভিন্ন উপকারী দিক রয়েছে ৷
বিরোধী প্রদাহজনক বৈশিষ্ট্য: জিরেতে রয়েছে প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্যযুক্ত যৌগ ৷ যা অনেক রোগের কারণে প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে । জিরে জল নিয়মিত খেলে শরীরের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করতে পারে ৷ যা বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করতে পারে ।
হজমের জন্য উপকারী: জিরেতে এমন যৌগ রয়েছে যা হজমের এনজাইমগুলির উত্পাদনকে ত্বরান্বিত করতে পারে । ভালো হজম ছাড়াও, এটি পুষ্টির শোষণেও উপকারী । সকালে জিরে জল পান সারা দিন পরিপাকতন্ত্রকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করতে পারে ।
একটি স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা: কিছু গবেষণায় বলা হয়েছে যে জিরে ওজন নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । এটি বিপাক এবং চর্বি অক্সিডেশন উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে ৷ যা ওজন কমানোর প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য সাহায্য করতে পারে ।
চিত্রাঙ্গদা সিংয়ের জিরা জল পান করার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে সহজ ঘরোয়া প্রতিকার ব্যবহার আমাদের ত্বক এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে । আপনার দৈনন্দিন রুটিনে এই প্রাকৃতিক পানীয়টি অন্তর্ভুক্ত করে, আপনিও আপনার ত্বকের উজ্জ্বলতা এবং স্বাস্থ্য উন্নত করতে পারেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12236560/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- জিরো ফিগারের পিছনে ছুটে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন ? শরীরের সমস্য়ার ঝুঁকি এড়াতে সাবধান থাকুন
- আমলকির রস পান করার স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে, সুস্থ থাকতে কীভাবে পান করবেন জানুন
- ডাক্তাররা কেন ওটসকে নিখুঁত ব্রেকফাস্ট বলে মনে করেন ? জেনে নিন এর উপকারী দিকগুলি
- হৃদরোগ ও যৌন স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক কী ? বিশেষজ্ঞর থেকে জেনে নিন এটি যৌন স্বাস্থ্যের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে ?