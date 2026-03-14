গ্রীষ্মকালে এই জিনিস রোদে পোড়া ও ট্যানিং থেকে মুক্তি দেয়, বাড়িতেই বানিয়ে নিন

গ্রীষ্মকালে রোদের ফলে ত্বক কালচে আকার ধারণ করে ৷ এরজন্য ব্যবহার করুন অ্যালোভেরা জেল ৷

অ্যালোভেরা জেল ত্বকের জন্য উপকারী (Getty Image)
Published : March 14, 2026 at 11:44 AM IST

গ্রীষ্মকাল ত্বকের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে । প্রখর রোদ, লু-হাওয়া এবং অতিরিক্ত ঘাম ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা শুষে নেয় ৷ ফলে ত্বক হয়ে ওঠে শুষ্ক, নিস্তেজ এবং রোদে পোড়া । এমন পরিস্থিতিতে, অ্যালোভেরা জেল ত্বকের যত্নে এক অত্যন্ত উপকারী প্রাকৃতিক প্রতিকার হিসাবে প্রমাণিত হয় ।

অ্যালোভেরায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন A, C এবং E থাকে; পাশাপাশি এতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ব্যাকটেরিয়া-নাশক গুণাবলি । এই উপাদানগুলি ত্বককে প্রশান্তি জোগাতে, রোদের ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে এবং ত্বকের গভীরে পুষ্টি পৌঁছে দিতে সহায়তা করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, গ্রীষ্মের তীব্র গরমে ত্বককে স্বস্তি দিতে অ্যালোভেরা জেল কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ?

অ্যালোভেরা জেল কীভাবে ব্যবহার করবেন ?

মুখ পরিষ্কার করুন: প্রথমে, একটি মৃদু ফেস ওয়াশ বা ক্লিনজার ব্যবহার করে আপনার মুখ ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন । ত্বকের লোমকূপগুলোতে জমে থাকা ধুলোবালি, ময়লা এবং অতিরিক্ত তেল দূর করার জন্য এই ধাপটি অত্যন্ত জরুরি ৷ এরফলে অ্যালোভেরা জেল কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে ।

অ্যালোভেরা জেল প্রস্তুত করুন: আপনার কাছে যদি অ্যালোভেরার ফ্রেশ পাতা থাকে, তবে সেটি কেটে ভেতরের জেলটুকু বের করে নিন । অন্যথায়, বাজার থেকে কেনা খাঁটি, সুগন্ধি-মুক্ত এবং কৃত্রিম রঙ-মুক্ত কোনও অর্গানিক অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করুন ।

এবার আপনার আঙুলের সাহায্যে আলতোভাবে পুরো মুখে অ্যালোভেরা জেলটি লাগিয়ে নিন । বৃত্তাকার গতিতে এটি মাসাজ করুন যাতে জেলটি ত্বকের গভীরে পুরোপুরি শোষিত হতে পারে । এই প্রক্রিয়াটি ত্বকের রক্ত ​​সঞ্চালন উন্নত করতেও সহায়তা করে ।

কিছুক্ষণ রেখে দিন: অ্যালোভেরা জেলটি 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য মুখে রেখে দিন । এটি ত্বকে এক ধরণের শীতল অনুভূতি প্রদান করে, জ্বালাপোড়া বা অস্বস্তি প্রশমিত করে এবং ত্বককে পুষ্টি জোগায়। গ্রীষ্মকালে, রোদে পোড়া (Sunburn) এবং ত্বকের কালচে ভাব বা ট্যান দূর করতেও এটি অত্যন্ত কার্যকর ।

ধুয়ে ফেলুন অথবা রেখে দিন: আপনি চাইলে সাধারণ জল দিয়ে এটি ধুয়ে ফেলতে পারেন, অথবা সারারাত মুখে রেখে দিতে পারেন ৷ যা একটি স্কিন জেলের মতো কাজ করবে । যাদের ত্বক শুষ্ক বা সংবেদনশীল, তাদের জন্য সারারাত এটি মুখে রেখে দেওয়া বিশেষভাবে উপকারী ।

কিছু জরুরি পরামর্শ: ঘরে তৈরি ফেস প্যাক: ত্বকের ট্যান বা কালচে ভাব দূর করার জন্য একটি ফেস প্যাক তৈরি করতে অ্যালোভেরা জেলের সাথে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে নিন ।

টোনার হিসেবে: একটি প্রাকৃতিক ফেসিয়াল টোনার তৈরি করতে অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে গোলাপ জল মিশিয়ে নিন ।

ব্রণ নিয়ন্ত্রণ: মুখে লাগানোর আগে অ্যালোভেরা জেলের সাথে কয়েক ফোঁটা টি-ট্রি অয়েল (Tea Tree Oil) মিশিয়ে নিন ।

গ্রীষ্মকালে, ত্বককে শীতল স্বস্তি, পুষ্টি এবং সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে অ্যালোভেরা জেল হল সবচেয়ে সহজ ও প্রাকৃতিক প্রতিকার । নিয়মিত ব্যবহারে আপনার ত্বক থাকবে দাগহীন, উজ্জ্বল এবং সুস্থ ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. সকালের তাড়াহুড়োর মধ্যেও সাজগোজ চাই ! কলেজ ও অসিফের জন্য রইল 'নো মেকআপ' লুক টিপস
  2. উপকারের পরিবর্তে মুখের অবস্থা খারাপ হবে, এই জিনিস ত্বকে একসঙ্গে ব্যবহার করবেন না
  3. কোনও ফিল্টার ছাড়াই চোখ আরও বড় ও আকর্ষণীয় দেখাবে, এই সহজ মেকআপ কৌশল মেনে চলুন
  4. অবসর সময় ফোনে 'ডুম স্ক্রলিং', অভ্যেস কাটাবেন কী করে ?

