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জানেন কি ভারতের 'আদার রাজধানী' কোনটি ? কেন এখানকার আদা বিশ্বসেরা ?

MIZO GINGER: 2021 সালে মিজো আদা মর্যাদাপূর্ণ জিআই ট্যাগ লাভ করে ।

MIZO GINGER
আদার রাজধানী (Getty Image, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 26, 2026 at 7:13 PM IST

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সকালের ধোঁয়া ওঠা এক কাপ চা হোক কিংবা কড়াইতে রান্না হওয়া কোনও সুস্বাদু পদের ঘন ঝোল, ভারতীয় রান্নাঘরের জাদু যেন আদা ছাড়া অসম্পূর্ণ । খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি, আদা স্বাস্থ্যের জন্য এক প্রাকৃতিক ভাণ্ডার । তবে আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন, আমাদের দেশের কোন স্থানটি আনুষ্ঠানিকভাবে 'ভারতের আদার রাজধানী' (Ginger Capital of India) হিসেবে স্বীকৃত ? উত্তরটি হল মিজোরাম । প্রকৃতপক্ষে, নীতি আয়োগ (NITI Aayog) মিজোরামকে দেশের 'আদার রাজধানী' হিসেবে ঘোষণা করেছে; এর কারণ হলো এখানকার অসাধারণ ফলন এবং অতুলনীয় স্বাদ।

মিজোরামের আদা কেন এত বিশেষ ?

মিজোরামের সবুজ পাহাড়, নির্মল বাতাস, প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং বিশেষ ধরনের লাল, অম্লীয় মাটি এই সবকিছুই যেন প্রাকৃতিকভাবেই এখানকার আদার মধ্যে এক বিশেষ জাদু সঞ্চার করেছে । 'মিজো আদা' (Mizo Ginger) নামে পরিচিত এই জাতটি সাধারণত আকারে বড় এবং হালকা হলুদ রঙের হয় । এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এতে আঁশের পরিমাণ অত্যন্ত কম ৷ খোসা ছাড়ানোর পর বা বাটার সময় এটি সহজেই একদম মসৃণ পেস্টে পরিণত হয় ।

সুগন্ধ ও ঝাঁঝালো ভাব

এর তীব্র সুগন্ধ এবং কড়া, ঝাঁঝালো স্বাদ একে অন্যান্য অঞ্চলের আদা থেকে আলাদা করে তোলে । খাদ্য বিশেষজ্ঞরা জানান, সাধারণ আদার তুলনায় মিজো আদার মধ্যে প্রাকৃতিক উপাদান বিশেষ করে ওলিওরেসিন (oleoresin) এবং জিঞ্জেরল (gingerol) দ্বিগুণ পরিমাণে থাকে । এই উপাদানগুলিই আদার বৈশিষ্ট্যসূচক ঝাঁঝ, ঔষধি গুণ এবং অনন্য সুগন্ধের উৎস। আর এই কারণেই, রান্নায় ব্যবহারের পাশাপাশি বড় বড় ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলির কাছেও মিজোরামের এই আদার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে ।

মিজোরামে আদার বেশ কয়েকটি স্থানীয় জাত চাষ করা হয় ৷ যার মধ্যে 'থিংপুই' (Thingpui) এবং 'থিংলাইদাম' (Thinglaidam) সবচেয়ে জনপ্রিয় । এখানকার কৃষকরা শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে আদা চাষ করেন, যা এর প্রাকৃতিক মিষ্টতা ও সহজাত গুণাবলি অটুট রাখে ।

2021 সালে, অনন্য বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মিজো আদা মর্যাদাপূর্ণ জিআই (ভৌগোলিক নির্দেশক বা Geographical Indication) ট্যাগ লাভ করে । এই জিআই ট্যাগ নিশ্চিত করে, বিশ্বের কোথাও 'মিজো আদা' নামে কোনও নকল পণ্য বিক্রি করা যাবে না ।

মিজোরামের এই ছোট্ট মশলাটি কেবল দেশের বিভিন্ন প্রান্তের খাবারের স্বাদই বাড়াচ্ছে না, বরং বিদেশেও ব্যাপকভাবে রফতানি হচ্ছে । এরফলে সেখানকার স্থানীয় পাহাড়ি কৃষকদের জীবিকায় এক বড় ধরনের গতি এসেছে ।

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