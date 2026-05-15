এই গাছগুলিকে মাটি ছাড়াই বড় করুন, জানুন সহজ পদ্ধতি

এই গাছগুলিকে মাটি ছাড়াই বড় করুন, জানুন সহজ পদ্ধতি
কোন কোন উদ্ভিদ মাটি ছাড়াই বেড়ে ওঠে ? জেনে নিন কোন উদ্ভিদগুলোর বৃদ্ধির জন্য মাটির কোনও প্রয়োজন নেই ।
Published : May 15, 2026 at 12:16 PM IST
আজকাল শহুরে বাসিন্দারা তাঁদের ঘরবাড়িকে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখতে 'ইনডোর গার্ডেনিং' বা ঘরের ভিতরে বাগান করার প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হচ্ছেন । তবে ছোট ফ্ল্যাট, জায়গার স্বল্পতা এবং মাটির ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ঝামেলার কারণে অনেকেই গাছ লাগানো থেকে বিরত থাকেন । এই প্রেক্ষাপটে, মাটি ছাড়াই বেড়ে উঠতে সক্ষম এমন সব গাছ এক চমৎকার বিকল্প হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে । এই গাছগুলি কেবল জল, নুড়িপাথর কিংবা এমনকি বাতাসেই অনায়াসে বেড়ে উঠতে পারে এবং এগুলি ঘরের সামগ্রিক সৌন্দর্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে । আর সবচেয়ে বড় কথা হল, এদের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত সহজ ।
মাটি ছাড়াই কি গাছ জন্মানো সম্ভব ?
মানুষ প্রায়শই এমনটা মনে করে, যেকোনও গাছের জন্যই মাটি অপরিহার্য ৷ তবে এই ধারণাটি পুরোপুরি সত্য নয় । অনেক গাছই 'হাইড্রোপনিক' পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থাৎ, জলে জন্মানোর মাধ্যমে কিংবা সরাসরি বাতাস থেকে আর্দ্রতা শুষে নিয়ে খুব সহজেই বেড়ে উঠতে পারে । ঠিক এই কারণেই আজকাল বাড়িঘর, অফিস এবং ক্যাফেগুলিতে মাটিবিহীন গাছের উপস্থিতি ক্রমশ একটি সাধারণ দৃশ্যে পরিণত হচ্ছে । সামান্য কিছু যত্নআত্তির মাধ্যমেই এই গাছগুলি দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ ও সবুজ থাকে ।
মাটি ছাড়াই মানি প্ল্যান্ট কীভাবে রাখবেন ?
মানি প্ল্যান্ট হল ঘরের ভিতরের অন্যতম জনপ্রিয় একটি গাছ । এটি কেবল জলভর্তি কোনও বোতল বা গ্লাসেই খুব সহজে চাষ করা যায় । এর লতাগুলি দ্রুত বেড়ে ওঠে এবং ঘরের পরিবেশে এক ধরণের প্রাকৃতিক নান্দনিকতা যোগ করে । মানি প্ল্যান্টের খুব বেশি সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় না, যার ফলে ঘরের ভিতরে এটি রাখা বেশ সুবিধাজনক । নিয়মিত বিরতিতে জল পরিবর্তন করলে গাছটি দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ থাকে ।
মাটি ছাড়াই লাকি ব্যাম্বু চাষের পদ্ধতি: লাকি ব্যাম্বু দেখতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং বাস্তুশাস্ত্র ও ফেং শুই উভয় মতেই এটিকে শুভ বলে মনে করা হয় । সাধারণত জল ও ছোট ছোট নুড়িপাথরে পূর্ণ একটি স্বচ্ছ পাত্রে এটিকে রাখা হয় । ঘর এবং অফিস উভয় পরিবেশেই এই গাছটি দেখতে চমৎকার লাগে । এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এর পরিচর্যায় অত্যন্ত কম পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় ।
মাটি ছাড়াই স্পাইডার প্ল্যান্ট কীভাবে ফলাবেন ?
স্পাইডার প্ল্যান্টকে বাতাস বিশুদ্ধকারী সেরা উদ্ভিদগুলোর একটি হিসেবে গণ্য করা হয় । এর লম্বা ও সবুজ পাতাগুলি ঘরের সাজসজ্জায় অপরিসীম সৌন্দর্য যোগ করে । এটি খুব সহজেই জলেই ফলানো যায় । যেহেতু এই গাছটি স্বল্প আলোতেও বেশ ভালোভাবে বেড়ে ওঠে, তাই বেডরুম বা বসার ঘরে রাখার জন্য এটি একটি চমৎকার পছন্দ হিসেবে বিবেচিত হয় ।
মাটি ছাড়াই এয়ার প্ল্যান্ট কীভাবে ফলাবেন ?
এয়ার প্ল্যান্টকে (Air Plant) সত্যিই একটি স্বতন্ত্র ও অনন্য প্রজাতির উদ্ভিদ হিসাবে বিবেচনা করা হয় । বেঁচে থাকার জন্য এর বিন্দুমাত্র মাটির প্রয়োজন হয় না; বরং এটি বাতাস থেকে সরাসরি আর্দ্রতা ও পুষ্টি শোষণ করে নিজেকে টিকিয়ে রাখে । এটি কাঠ, দেয়াল কিংবা বিভিন্ন সাজসজ্জার স্ট্যান্ডের ওপর প্রদর্শন করা যেতে পারে । এর যত্ন নেওয়ার জন্য কেবল হালকা করে একটু জল স্প্রে করাই যথেষ্ট ।
মাটি ছাড়াই পোথোস প্ল্যান্ট কীভাবে ফলাবেন ?
পোথোস হল দ্রুত বর্ধনশীল এক ধরণের লতানো গাছ, যা খুব সহজেই জলে চাষ করা যায় ৷ এর ঘন সবুজ পাতাগুলি ঘরের পরিবেশে একটি সতেজ ও শান্ত আমেজ নিয়ে আসে । এটি স্বল্প আলোতেও বেশ ভালোভাবে বেড়ে ওঠে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণে খুব সামান্য পরিশ্রমই যথেষ্ট ।
মাটিবিহীন উদ্ভিদের উপকারিতা: এই উদ্ভিদগুলির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এগুলো ঘরের ভিতরে মাটির কারণে সৃষ্ট যাবতীয় নোংরা ও বিশৃঙ্খলা দূর করে । ছোট ঘরবাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্টের জন্য এগুলি বিশেষভাবে উপযোগী । এই গাছগুলি কেবল ঘরের নান্দনিক সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না, বরং ঘরের ভিতরের পরিবেশকে সতেজ ও পরিচ্ছন্ন রাখতেও সহায়তা করে । তাছাড়া, এই উদ্ভিদগুলির অনেকেই বাতাসে বিদ্যমান ক্ষতিকর দূষণকারী উপাদানগুলি কমাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ।
মাটিবিহীন উদ্ভিদের যত্ন কীভাবে নেবেন ?
মাটি ছাড়াই বেড়ে ওঠা উদ্ভিদগুলির সুস্থ ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে নিয়মিত জল পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি । এগুলোর জন্য তীব্র ও সরাসরি সূর্যের আলোর পরিবর্তে মৃদু ও প্রাকৃতিক আলোযুক্ত স্থান বেছে নেওয়া উচিত । যদি জলে গাছ ফলানো হয়, তবে মাসে এক বা দু'বার তরল পুষ্টি উপাদান (liquid nutrients) যোগ করলে গাছের বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত হয় । এছাড়া, গাছের শিকড়গুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সেগুলিতে যেন কোনও ময়লা বা আবর্জনা জমে না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।