আলু নাকি শসা: চোখের ক্লান্তি ও কালি দূর করতে কোনটি বেশি কার্যকর ?
আপনার চোখের নীচেও কি কালো দাগ এবং ক্লান্তির ছাপ নিয়ে আপনি চিন্তিত ? কিন্তু এগুলি দূর করতে আলু নাকি শসা কোনটি ব্যবহার করবেন ?
Published : June 2, 2026 at 12:49 PM IST
আজকাল মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপের অবিরাম ব্যবহার এবং তার সঙ্গে রাতে দেরি করে জেগে থাকার অভ্যাসের কারণে চোখের ক্লান্তি ও চোখের নীচে কালো দাগের (ডার্ক সার্কেল) মতো সমস্যাগুলি বেশ সাধারণ হয়ে উঠেছে । ফলে অনেকেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ঘরোয়া টোটকার আশ্রয় নেন । এই ঘরোয়া উপায়গুলির মধ্যে আলু এবং শসা এই দুটি বিষয়ই সবচেয়ে বেশি আলোচিত । কেউ কেউ চোখের ওপর শসার টুকরো রেখে দেন, আবার কেউ কেউ আলুর ব্যবহারকেই বেছে নেন । তবে প্রশ্ন থেকেই যায়: শেষ পর্যন্ত এই দু'টির মধ্যে কোনটি অধিক কার্যকর ? দুটি কি একই পদ্ধতিতে কাজ করে, নাকি একটি অন্যটির তুলনায় বেশি সুফল প্রদান করে ? জেনে নেওয়া প্রয়োজন, চোখের ক্লান্তি ও কালো দাগ দূর করতে আলু এবং শসা ঠিক কীভাবে কাজ করে ? শেষমেশ কোনটিকেই বা অধিকতর শ্রেয় হিসাবে গণ্য করা যায় ।
চোখ প্রশান্ত করতে শসা অত্যন্ত কার্যকর: শসায় জলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি থাকে । ঠিক এই কারণেই চোখের ওপর শসা রাখলে তাৎক্ষণিকভাবে এক ধরণের শীতল অনুভূতি পাওয়া যায় । দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকা কিংবা পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে চোখে যে ভারীভাব ও ক্লান্তি অনুভূত হয়, তা দূর করতে শসা সহায়তা করতে পারে । এর শীতল প্রভাব চোখের জন্য স্বস্তি বয়ে আনে এবং চোখের ফোলাভাব কমাতেও সাহায্য করতে পারে ।
চোখের নীচের কালো দাগের ওপর আলুর প্রভাব: আলুতে এমন কিছু প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে, যা ত্বকের বর্ণ বা উজ্জ্বলতা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে । একারণেই চোখের নিচের কালো দাগ দূর করার ক্ষেত্রে আলুকে প্রায়শই অত্যন্ত কার্যকর হিসাবে গণ্য করা হয় । নিয়মিত ব্যবহারের ফলে চোখের নীচের ত্বক কিছুটা ফর্সা বা উজ্জ্বল দেখাবে ।
উভয়ই ফোলাভাব কমাতে উপকারী: যদি আপনার চোখের নিচে সামান্য ফোলাভাব বা স্ফীতি থাকে, তবে আলু এবং শসা উভয়ই আপনাকে স্বস্তি দিতে পারে । এই দুটির মধ্যেই এমন কিছু প্রাকৃতিক গুণাগুণ রয়েছে যা ত্বককে প্রশমিত করতে সহায়তা করে । তবে, চোখের জন্য তাৎক্ষণিক শীতলতা এবং সতেজতার অনুভূতি এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে শসাকেই সাধারণত অধিক জনপ্রিয় পছন্দ হিসেবে গণ্য করা হয় ।
নির্দিষ্ট সমস্যার জন্য কোনটি বেছে নেবেন ?
যদি আপনার মূল সমস্যা হয় চোখের ক্লান্তি, জ্বালাপোড়া কিংবা ফোলাভাব, তবে শসা হতে পারে আপনার জন্য অধিকতর উপযুক্ত বিকল্প । অন্যদিকে, যদি আপনার লক্ষ্য হয় চোখের নীচের কালো দাগ বা 'ডার্ক সার্কেল' দূর করা, তবে আলুকে অধিকতর উপকারী হিসাবে বিবেচনা করা হয় । অন্য কথায়, আপনি ঠিক কোনও নির্দিষ্ট সমস্যাটির সম্মুখীন হচ্ছেন তার ওপর ভিত্তি করেই আপনার পছন্দের বিষয়টি নির্ধারিত হওয়া উচিত ।
এগুলো কি একত্রে ব্যবহার করা সম্ভব ?
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দুটি উপাদান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে । শসা চোখকে প্রশমিত ও শিথিল করতে সাহায্য করে, অন্যদিকে আলু বিশেষভাবে চোখের নীচের কালো দাগ দূর করার কাজে সহায়তা করে । তাই, আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী এই দুটি উপাদানকেই দৈনন্দিন পরিচর্যা রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ।
চোখের ক্লান্তি দূর করতে এবং সতেজতার অনুভূতি এনে দিতে শসাকে অধিক কার্যকর মনে করা হয় ৷ অন্যদিকে চোখের নীচের কালো দাগ কমাতে আলুকেই সম্ভবত অধিকতর শ্রেয় বিকল্প হিসেবে গণ্য করা যায় । তবে, শুধুমাত্র ঘরোয়া টোটকা বা প্রতিকারের উপর নির্ভর না করে, পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা এবং স্ক্রিন ব্যবহারের সময় নিয়ন্ত্রণ করাও অত্যন্ত জরুরি । কেবল তখনই দীর্ঘমেয়াদি আপনার চোখের সুস্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য অটুট রাখা সম্ভব হবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
