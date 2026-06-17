ভারতের কোন শৈলশহরটি 'লিটল ইংল্যান্ড' নামে পরিচিত ? কীভাবে যাবেন জানুন বিস্তারিত
ভারতে 'লিটল ইংল্যান্ড' নামে একটি শৈলশহর আছে, যেখানে ব্রিটিশ আমলের স্থাপত্য ও পরিবেশ এখনও বিদ্যমান ।
Published : June 17, 2026 at 9:30 AM IST
ভারত তার ভৌগোলিক বৈচিত্র্য এবং অনন্য সংস্কৃতির জন্য সুপরিচিত । এখানকার কিছু পর্যটন কেন্দ্র এতটাই মনোমুগ্ধকর যে সেগুলি বিশ্বের সেরা পর্যটন গন্তব্যগুলির সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারে । কুয়াশাচ্ছন্ন উপত্যকা থেকে শুরু করে কোলাহলপূর্ণ শহর প্রতিটি জায়গারই রয়েছে এক আকর্ষণীয় ইতিহাস ও কাহিনি । হিমালয়ের কোলে এমন এক পাহাড়ি জনপদ রয়েছে, যার বাতাস ও স্থাপত্যশৈলী ইংল্যান্ডের এক স্বতন্ত্র আবহ তৈরি করে ।
শহুরে জীবনের কোলাহল থেকে দূরে, শীতল আবহাওয়া, মনোরম দৃশ্যপট এবং ব্রিটিশ আমলের চমৎকার সব স্থাপত্যের মেলবন্ধন এই স্থানটিকে ছুটির দিন কাটানোর এক আদর্শ গন্তব্য করে তুলেছে । এর পুরোনো দিনের সেই বিশেষ আকর্ষণ পর্যটকদের বারবার এখানে টেনে আনে । ভারতের বুকে গড়ে ওঠা এই 'লিটল ইংল্যান্ড'-এর অনন্য সৌন্দর্য ও আকর্ষণকে জেনে নেওয়া যাক ।
হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা কীভাবে 'ছোট ইংল্যান্ড' হয়ে উঠল ?
ব্রিটিশ শাসনামলে হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলাকে 'ছোট ইংল্যান্ড' উপাধি দেওয়া হয়েছিল । এর পিছনে একটি আকর্ষণীয় কারণ রয়েছে । যখন সমতলভূমি খুব গরম হয়ে যেত, ব্রিটিশরা স্বস্তির সন্ধানে পাহাড়ে চলে যেত ৷ এই কারণেই তারা শিমলাকে ব্রিটিশ ভারতের 'গ্রীষ্মকালীন রাজধানী' বানিয়েছিল ।
এখানে বসবাসের জন্য, তারা ইউরোপীয় নকশার অনুকরণে বিলাসবহুল বাড়ি, অফিস এবং ক্লাব তৈরি করেছিল । ধীরে ধীরে, শিমলার সমগ্র পরিবেশ, জীবনধারা এবং স্থাপত্য ইংল্যান্ডের মতো হতে শুরু করে । এই সাদৃশ্যই একে চিরদিনের জন্য তার বিশেষ নামটি এনে দিয়েছে । আজও যখন আপনি শিমলার রাস্তায় হাঁটবেন, আপনি পুরোনো ঔপনিবেশিক আকর্ষণ দেখতে পাবেন ।
ভ্রমণের পরিকল্পনা করার জন্য সেরা সময় কোনটি ?
গ্রীষ্মের ছুটি: শিমলা ভ্রমণের জন্য এই সময়টিকে সেরা বলে মনে করা হয় । এই সময়ে আবহাওয়া মনোরম থাকে, তাপমাত্রা 15 ডিগ্রি থেকে 30 ডিগ্রি এর মধ্যে থাকে । এটি দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখার এবং গরম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ঋতু ।
শীতের দৃশ্য: আপনি যদি তুষারপাত ভালোবাসেন, তবে অবশ্যই শীতকালে ভ্রমণ করুন । এই মাসগুলিতে, বরফের সাদা চাদরে ঢাকা এই শৈলশহরটি একটি জাদুকরী জগতের মতো মনে হয় ৷ যদিও তাপমাত্রা হঠাৎ করে অনেক কমে যায় এবং প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়তে পারে ।
বর্ষাকাল: বর্ষাকালে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়, যা উপত্যকাকে সবুজে ভরিয়ে তোলে । দৃশ্যগুলি শ্বাসরুদ্ধকর, কিন্তু বৃষ্টির কারণে পাহাড়ে ভ্রমণ কিছুটা কঠিন হতে পারে ।
সুবিধা অনুযায়ী আপনি বিমান, ট্রেন বা বাসে সহজেই শিমলায় পৌঁছতে পারেন:
সড়কপথ: দিল্লি এবং চণ্ডীগড় থেকে শিমলায় যাওয়ার সড়কপথ খুবই সুবিধাজনক । এই শহরগুলি থেকে নিয়মিত বাস এবং ট্যাক্সি চলাচল করে, যা আপনাকে সুন্দর পাহাড়গুলি দেখতে দেখতে একটি আরামদায়ক যাত্রা উপভোগ করার সুযোগ করে দেয় ।
ট্রেন ভ্রমণ: আপনি যদি যাত্রাটি সত্যিই উপভোগ করতে চান, তবে কালকা-শিমলা টয় ট্রেনে ভ্রমণ করুন । এটি ভারতের অন্যতম সুন্দর একটি রেলপথ এবং ইউনেস্কো দ্বারাও স্বীকৃত । এই ট্রেনটি কালকা এবং শিমলাকে সংযুক্ত করে । কালকা রেলওয়ে স্টেশনটি দেশের অন্যান্য প্রধান শহরগুলোর সঙ্গে ভালোভাবে সংযুক্ত ।
বিমান ভ্রমণ: শিমলার নিকটতম বিমানবন্দর হল জুব্বারহাটি বিমানবন্দর, যা শহর থেকে মাত্র 22 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত । বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার পরেই আপনি শিমলা শহরে যাওয়ার জন্য নিয়মিত ট্যাক্সি পাবেন ।