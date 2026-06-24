জুন ও জুলাই মাসে কোন কোন ফুল ফোটে ? বারান্দাকে সজীব করে তুলতে আজই নার্সারি থেকে বাড়িতে নিয়ে আসুন

জুন ও জুলাই মাসে কোন কোন ফুল ফোটে ? বারান্দাকে সজীব করে তুলতে আজই নার্সারি থেকে বাড়িতে নিয়ে আসুন
জুন-জুলাই মাসকে অনেক সুন্দর ফুলের জন্য আদর্শ সময় বলে মনে করা হয় ।
Published : June 24, 2026 at 12:57 PM IST
বর্ষা ঋতুতে জুন ও জুলাই মাস বাগান করার জন্য অত্যন্ত উপযোগী । হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি, স্নিগ্ধ বাতাস আর মাটির সোঁদা গন্ধে গাছপালা সতেজ হয়ে ওঠে। তাই আপনার বারান্দাটি যদি ফাঁকা মনে হয় কিংবা আপনি এটিকে রঙিন ফুলে সাজিয়ে তুলতে চান, তবে নতুন গাছ লাগানোর জন্য এটিই উপযুক্ত সময় ।
কিছু গাছ খুব সামান্য যত্নেই প্রচুর ফুলে ভরে ওঠে ৷ আবার কোনোটি পুরো মরশুমজুড়ে আপনার বারান্দাকে রঙে রাঙিয়ে রাখে ৷ এসব গাছ আপনি নিকটস্থ যেকোনও নার্সারি থেকেই কিনতে পারেন । জুন ও জুলাই মাসে লাগানোর উপযোগী এমন কিছু সুন্দর ফুলের দিকে নজর দিন ৷ যেসব গাছ আপনার ঘরকে এক টুকরো বাগানে পরিণত করতে পারে ।
1) জবা: বর্ষাকালে জবা গাছ দ্রুত বেড়ে ওঠে । এর লাল, গোলাপি, হলুদ ও কমলা রঙের ফুল বারান্দার সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে । রোদ এবং আর্দ্র উভয় পরিবেশেই এই গাছটি চমৎকারভাবে বেড়ে ওঠে ।
2) পোর্টুলাকা: 'মস রোজ' (Moss Rose) নামেও পরিচিত এই গাছটিতে ছোট ও রঙিন ফুল ফোটে এবং এটি গ্রীষ্ম ও বর্ষা উভয় ঋতুতেই সহজে বেড়ে ওঠে । খুব কম জলেও এতে সুন্দর ফুল ফোটে ।
3) ভিনকা (সদা বাহার): ভিনকা গাছে প্রায় সারা বছরই ফুল ফোটে, তবে বর্ষাকালে এটি বিশেষ ভালোভাবে বেড়ে ওঠে । এর সাদা, গোলাপি ও বেগুনি রঙের ফুল বারান্দার সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে ।
4) গাঁদা ফুল: ভারতীয় পরিবারগুলোতে গাঁদা ফুল অত্যন্ত জনপ্রিয়। এর উজ্জ্বল হলুদ ও কমলা রঙের ফুল বর্ষাকালেও চমৎকার দেখায় এবং এর যত্ন নেওয়াও বেশ সহজ ।
5) বালসাম: বর্ষাকালের অন্যতম প্রিয় ফুল হিসেবে বালসাম পরিচিত । বর্ষাকালে এর গোলাপি, বেগুনি ও সাদা রঙের ফুলগুলো চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে এবং আপনার বারান্দায় রঙের ছোঁয়া নিয়ে আসে ।
7) জুঁই (চামেলি): আপনি যদি সুগন্ধি ফুল পছন্দ করেন, তবে অবশ্যই জুঁই গাছ লাগাতে পারেন । বর্ষাকালে এতে প্রচুর ফুল ফোটে এবং এর সুবাস পুরো ঘরকে সতেজতায় ভরিয়ে তোলে ।
7) অপরাজিতা: সুন্দর নীল ও সাদা ফুলের জন্য পরিচিত অপরাজিতা গাছ দ্রুত বেড়ে ওঠে । এটি টবে বা রেলিংয়ের পাশে লাগানো যেতে পারে; লতানো উদ্ভিদ হওয়ায় এটি ছড়িয়ে পড়ে এবং চমৎকার এক দৃশ্য তৈরি করে ।
বর্ষাকালে গাছ লাগানোর সময় এমন টব বেছে নিন যাতে জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকে, যাতে টবে জল জমে না থাকে । এছাড়া, খেয়াল রাখুন যেন গাছগুলো পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও বাতাস পায় । নিয়মিতভাবে শুকিয়ে যাওয়া পাতা ছেঁটে ফেললে গাছ সুস্থ থাকে ।