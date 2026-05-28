গ্রীষ্মে সুন্দর ঘুমের জন্য কোন বেডশিটটি আদর্শ ? এই রঙই দেবে আরাম
গ্রীষ্মকালে গায়ে দেওয়ার জন্য সঠিক বিছানার চাদরটি বেছে নেওয়া রাতে আরামদায়ক ঘুমের জন্য অত্যন্ত জরুরি ।
Published : May 28, 2026 at 12:04 PM IST
গ্রীষ্মের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে, রাতে অস্থির ঘুম মানুষের জন্য দুশ্চিন্তার এক বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় । তীব্র তাপ, আর্দ্রতা এবং অতিরিক্ত ঘামের কারণে, অনেক রাতই বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটাতে হয় । এমতাবস্থায়, কেবল একটি এসি বা কুলার থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং একটি ভালো ও তৃপ্তিদায়ক ঘুম নিশ্চিত করার জন্য সঠিক বিছানার চাদর বা বেডশিট নির্বাচন করাকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় । অনেকেই গ্রীষ্মকালেও শীতের উপযোগী মোটা, ভারী কিংবা সিন্থেটিক চাদর ব্যবহার করতে থাকেন ৷ যার ফলে শরীরের উষ্ণতা আরও বেড়ে যায় এবং অস্বস্তি অনুভূত হয় ।
গ্রীষ্মকালে এমন বিছানার চাদর বেছে নেওয়া উচিত, যা ওজনে হালকা ৷ যাতে বাতাস সহজে চলাচল করতে পারে এবং যা শরীরের সঙ্গে চটচটে ভাব সৃষ্টি করে না । সঠিক কাপড়ে তৈরি বিছানার চাদর কেবল শারীরিক আরামই দেয় না, বরং সারা রাত ধরে শরীরকে শীতল রাখতেও সহায়তা করে । বিশেষ করে যাদের শরীর থেকে অতিরিক্ত ঘাম ঝরে, তাদের জন্য হালকা ও নরম বিছানার চাদর অত্যন্ত আরামদায়ক হিসেবে বিবেচিত হয় ।
সুতি চাদরই সর্বোত্তম পছন্দ: গ্রীষ্মকালে সুতি চাদরই সবচেয়ে পছন্দের বিকল্প । এগুলি ওজনে হালকা হয় এবং শরীর অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে ।
মসলিন চাদর দেয় শীতলতার পরশ: মসলিনকে অত্যন্ত কোমল ও হালকা ওজনের একটি কাপড় হিসাবে গণ্য করা হয় । গ্রীষ্মকালীন বিছানাপত্রের জন্য অনেকেই এটিকে অন্যতম আরামদায়ক পছন্দ হিসেবে মনে করেন, কারণ এটি বাতাসের অবাধ চলাচলে সহায়তা করে ।
লিনেন কাপড়ও একটি চমৎকার বিকল্প: লিনেন চাদর খুব দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং এমনকি আর্দ্র আবহাওয়ায়ও শরীরে সেই আঠালো বা স্যাঁতসেঁতে অনুভূতি তৈরি হতে দেয় না । উষ্ণ জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলগুলিতে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পছন্দ ।
এই বিষয়গুলি মনে রাখবেন: গ্রীষ্মকালে সাদা, ক্রিম, হালকা নীল এবং হালকা রঙের (প্যাস্টেল শেড) বেডশিটগুলি বিশেষভাবে প্রশান্তিদায়ক অনুভূতি জাগায় । এছাড়া এগুলি ঘরের পরিবেশকেও বেশ শীতল ও সতেজ করে তোলে । গ্রীষ্মের সময়ে মোটা চাদরের পরিবর্তে পাতলা ও নরম চাদর ব্যবহার করাকেই শ্রেয় মনে করা হয় ৷ এটি রাতে শরীরকে বেশ হালকা ও আরামদায়ক অনুভূতি দিতে সহায়তা করে । পলিয়েস্টার বা ভারী সিন্থেটিক কাপড়ের তৈরি চাদরগুলি শরীরের তাপ আটকে রাখতে পারে ৷ তাই গ্রীষ্মকালে এই ধরনের কাপড় এড়িয়ে চলাই ভালো ।
তবে যেহেতু গ্রীষ্মকালে ঘামের পরিমাণ বেড়ে যায় তাই বেডশিটগুলি নিয়মিত ধুয়ে পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত জরুরি । পরিষ্কার ও সতেজ চাদর রাতে আরামদায়ক ঘুমের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে । আপনি যদি এই গ্রীষ্মে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে চান, তবে সুতি, মসলিন বা লিনেনের মতো হালকা কাপড়ের চাদর বেছে নেওয়াই হবে আপনার জন্য সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত ।