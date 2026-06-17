ভারতে 2026 সালে কবে 'ফাদার্স ডে' উদযাপিত হবে ? জানুন কেন এই দিনটি বিশেষ ও এর তাৎপর্য
পিতাদের প্রতি উৎসর্গীকৃত 'ফাদার্স ডে' প্রতি বছর জুন মাসে পালন করা হয় । জানুন এর তাৎপর্য ৷
Published : June 17, 2026 at 10:50 AM IST
ভারতীয় সমাজে মা ও সন্তানের মধ্যকার বন্ধনটিকে সাধারণত স্নেহের সর্বোচ্চ প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয় । তবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন, মায়ের মমতাভরা পরিচর্যার মতোই বাবার ভালোবাসাও জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ । বাবারা কেবল পরিবারের অভিভাবকই নন, বরং তাঁরা সন্তানের প্রথম পথপ্রদর্শক, অনুপ্রেরণার উৎস এবং সবচেয়ে বড় সমর্থকও বটে । এই বিশেষ বন্ধনটিকে সম্মান জানাতেই প্রতি বছর ‘ফাদার্স ডে’ বা বাবা দিবস পালন করা হয় । বাবার ত্যাগ, কঠোর পরিশ্রম এবং অমূল্য অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এই দিনটি একটি সুযোগ করে দেয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, 2026 সালে কবে বাবা দিবস পালিত হবে এবং কেন এই দিনটি এত তাৎপর্যপূর্ণ ।
2026 সালে ভারতে কবে 'ফাদার্স ডে' বা পিতৃ দিবস পালিত হবে ?
ভারতে প্রতি বছর জুন মাসের তৃতীয় রবিবারে পিতৃ দিবস পালন করা হয় । সেই অনুযায়ী, 2026 সালে 21শে জুন রবিবার পিতৃ দিবস পালিত হবে । এই দিনটিতে মানুষ তাদের বাবাকে বিশেষ অনুভব করানোর জন্য শুভেচ্ছা জানায় ৷ পাশাপাশি উপহার প্রদান ও একসঙ্গে স্মরণীয় মুহূর্ত অতিবাহিত করে ।
ফাদার্স ডে-র সূচনা ও ইতিহাস
ধারণা করা হয়, বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে ফাদার্স ডে বা পিতৃ দিবস উদযাপনের সূচনা হয়েছিল । কথিত আছে, এক নারী তাঁর বাবার সম্মানে এই দিনটি উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন । পরবর্তীতে, এই প্রথাটি ধীরে ধীরে বিশ্বের অনেক দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে । বর্তমানে ভারত-সহ বিশ্বের বহু দেশে অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে ফাদার্স ডে পালন করা হয় ।
বাবা দিবস উদযাপনের সহজ কিছু উপায়:
এই বাবা দিবসটিকে বিশেষ করে তুলতে দামি উপহার কেনার প্রয়োজন নেই । এর পরিবর্তে, মন থেকে লেখা কোনও বার্তা, হাতে তৈরি কার্ড কিংবা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোই আপনার বাবার মুখে হাসি ফোটাতে পারে । এই বিশেষ দিনে আপনি তাঁর পছন্দের খাবারের আয়োজন করতে পারেন, পুরোনো স্মৃতিচারণ করতে পারেন অথবা তাঁকে নিয়ে বাইরে কোথাও ঘুরে আসার পরিকল্পনাও করতে পারেন ।
সম্পর্ক সুদৃঢ় করার এক বিশেষ সুযোগ:
উল্লেখ্য যে, ‘ফাদার্স ডে’- কেবল একটি উৎসবই নয়, বরং এটি পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও গভীর ও সুদৃঢ় করার একটি সুযোগও বটে । বর্তমানের দ্রুত পরিবর্তনশীল ও কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রার মাঝে, এই দিনটি আমাদের বাবার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের গুরুত্ব মনে করিয়ে দেয় । একটি সাধারণ ‘ধন্যবাদ’, ভালোবাসাপূর্ণ আলিঙ্গন এবং কিছু স্মরণীয় মুহূর্তই এই দিনটিকে সত্যিই বিশেষ করে তুলতে পারে ।
2026 সালের 21 জুন পালিত হতে যাওয়া ফাদার্স ডে আপনার জীবনে বাবার গুরুত্ব কতখানি, তা তাঁকে জানানোর এক চমৎকার সুযোগ করে দেয় । সর্বোপরি, বাবা হলেন জীবনের সেই দৃঢ় ভিত্তি, যা জীবনের নানা প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করা সহজ ও সম্ভব করে তোলে ।