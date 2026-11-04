ত্বকের প্রধান রক্ষাকবচ, স্কিন ব্যারিয়ার ভালো রাখার সহজ উপায়

ত্বকের প্রধান রক্ষাকবচ, স্কিন ব্যারিয়ার ভালো রাখার সহজ উপায়
Skin Barrier: ত্বকের বাইরের স্তর, যা স্কিন ব্যারিয়ার নামে পরিচিত ৷ ত্বককে বাহ্যিক পরিবেশ থেকে রক্ষা করে এবং আর্দ্র রাখে ।
Published : November 4, 2026 at 9:49 AM IST
আমরা প্রায়শই ত্বকের সুরক্ষাস্তর (Skin Barrier) দুর্বল বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নিয়ে কথা বলি কিন্তু এটি কীভাবে ঠিক করা যায়, তা নিয়ে খুব একটা গভীরভাবে ভাবি না । ত্বকের সমস্যাগুলি শনাক্ত করার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল, ত্বককে যথাযথ সুরক্ষার আওতায় আনা ।
এই বিষয়টি মাথায় রেখে, আসুন ত্বকের সুরক্ষাস্তরকে রক্ষা করার কিছু উপায় জেনে নিন ৷ এমন কিছু অভ্যাস যা সহজেই দৈনন্দিন ত্বকের যত্নের রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
ত্বকের সুরক্ষাস্তর কী এবং এটি কীভাবে ত্বককে রক্ষা করে ?
আমাদের ত্বকের একেবারে বাইরের স্তরটিকে বলা হয় ‘স্কিন ব্যারিয়ার’ বা ত্বকের সুরক্ষাস্তর চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় ‘স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম’ (stratum corneum)। এই স্তরের প্রধান কাজ হল ত্বককে বাইরের পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা এবং ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখা । যখন এই সুরক্ষাস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া, চুলকানি, ত্বকের রঙের পরিবর্তন এবং আরও গুরুতর ক্ষেত্রে প্রদাহ বা সংক্রমণের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ।
আপনার ত্বকের সুরক্ষাস্তর (skin barrier)-এর ক্ষতি কীভাবে রোধ করবেন ?
ত্বকের যত্নের রুটিন মেনে চলার সময় কিছু বিষয় মাথায় রাখলে তা ত্বকের সুরক্ষাস্তরের ক্ষতি রোধ করতে সাহায্য করতে পারে:
খুব ঘনঘন মুখ ধোয়া থেকে বিরত থাকুন:
সাধারণত দিনে দু'বার মুখ পরিষ্কার করার পরামর্শ দেওয়া হলেও, অনেকে ত্বককে ‘গভীরভাবে পরিষ্কার’ (Deep clean) করার প্রচেষ্টায় প্রয়োজনের তুলনায় বেশিবার মুখ ধুয়ে ফেলেন । তবে এই অভ্যাসটি ত্বকের বাইরের স্তরকে দুর্বল করে দেয় ।
ত্বকের যত্নের পণ্য সতর্কতার সঙ্গে বেছে নিন
ত্বকের জন্য পণ্য নির্বাচনের সময় সেগুলির উপাদান এবং আপনার ত্বকের ধরন—উভয় বিষয়ই বিবেচনায় রাখুন । অ্যালকোহলযুক্ত টোনার বা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার না করাই ভালো, কারণ এগুলি ত্বককে আর্দ্র করার পরিবর্তে উল্টো শুষ্ক করে তুলতে পারে ।
গরম জল দিয়ে মুখ ধোবেন না:
বিশেষ করে শীতকালে গরম জল দিয়ে মুখ ধোয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন । এটি ত্বককে শুষ্ক করে ফেলতে পারে এবং ত্বকের বাইরের স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, যার ফলে ত্বক লাল হয়ে যাওয়া বা জ্বালাপোড়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ।
অতিরিক্ত ঘষা (স্ক্রাবিং) এড়িয়ে চলুন
মৃত কোষ দূর করার জন্য ত্বক ঘষা বা স্ক্রাব করা কার্যকর হলেও, ঘনঘন এমনটা করা বা খুব জোরে ঘষা ত্বকের ক্ষতি করতে পারে ।
ত্বকের ক্ষতিগ্রস্ত সুরক্ষা স্তর (স্কিন ব্যারিয়ার) কীভাবে মেরামত করবেন ?
ত্বকের ক্ষতিগ্রস্ত সুরক্ষা স্তর মেরামত করতে হলে এর পিএইচ (pH) মাত্রার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন । ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিনের গবেষকদের মতে, ত্বক পরিষ্কার করার পণ্যগুলির পিএইচ মাত্রা 4.0 থেকে 5.0-এর মধ্যে থাকা উচিত ।
পাবমেড সেন্ট্রাল (PubMed Central)-এর একটি গবেষণা অনুযায়ী, জোজোবা, নারকেল, আমন্ড, আরগান এবং সয়াবিন তেল ত্বকের ক্ষতিগ্রস্ত সুরক্ষা স্তর মেরামত করতে সাহায্য করতে পারে ।
সেরামাইড (Ceramides) যুক্ত পণ্যগুলোও অত্যন্ত উপকারী । পাবমেড (PubMed)-এর আরেকটি গবেষণা অনুযায়ী, সেরামাইডসমৃদ্ধ স্কিনকেয়ার পণ্য ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া, চুলকানি এবং ত্বক খসখসে হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাগুলো কমাতে সাহায্য করতে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11896616/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)