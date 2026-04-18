অক্ষয় তৃতীয়ার দিন করুন এই সহজ কাজ, সারাবছর অর্থের অভাব হবে না

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন করুন এই সহজ কাজ, সারাবছর অর্থের অভাব হবে না
এইবছরে অক্ষয় তৃতীয়াতে এই কাজ করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে ৷ জানালেন জ্যোতিষী ৷
Published : April 18, 2026 at 11:00 AM IST
কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন । পয়লা বৈশাখের আমেজ কাটতে না কাটতেই মানুষ ফের অক্ষয় তৃতীয়ায় । তবে এটা যে শুধু বাঙালিদের উৎসব তা কিন্তু একেবারেই নয়, সমগ্র ভারতবাসী মেতে ওঠেন এই উৎসবে । মূলত, এই দিনটি ব্যবসায়ীদের দিন । কারণ, পয়লা বৈশাখের মতো এদিনও হালখাতা হয় দোকানে দোকানে । ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় নবসূচনা করেন এইদিনে ৷
সনাতন ধর্মে অক্ষয় তৃতীয়া এক বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ তিথি । এদিন বাংলার ঘরে ঘরে পূজিত হন গণেশ ও মা লক্ষ্মী । এই দিনে আপনি যে কোনও শুভ কাজ অনায়াসে করতে পারেন । বিশেষ করে, কোনও কিছু কেনাকাটা করার জন্যও এই তিথি বেশ উপযুক্ত । প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, অক্ষয় তৃতীয়ায় কোনও শুভ কাজ করলে তার 'অক্ষয়' ফল পাওয়া যায় ।
19 এপ্রিল অর্থাৎ রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া । এই দিন বাড়িতে নানা ধরনের শুভ কাজ করা হয় । অক্ষয় শব্দের অর্থ হল অটুট বা অক্ষত ৷ শাস্ত্রে বলা হয়ে থাকে, এইদিন কোনও কাজ শুরু করলে সেই কাজটি অক্ষত থেকে যায় যা কখনও ক্ষয় হয় না । তেমনই জ্য়োতিষশাস্ত্রে এমন কিছু টোটকা রয়েছে যা করলে জীবনে সুখ শান্তি বজায় থাকে ৷ মনে শান্তি আসে ৷
অক্ষয় অর্থাৎ যার কোনও ক্ষয় নেই । আরও ভালো করে বললে চিরস্থায়ী যে কোনও কিছুকেই অক্ষয় বলা যায় । বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয় তিথির দিন অক্ষয় তৃতীয়া পালিত হয় । কথিত আছে এই দিনে ধনদেবতা কুবেরের তপস্যাতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন মহাদেব । তাই এইদিনের একটা বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে ৷ জেনে নিন, এইদিন কী কী করবেন ?
জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, "অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মা লক্ষ্ণী গনেশের সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর পুজো করুন ৷ এইদিন সকালে পারলে গঙ্গাস্নান করা ভালো ৷ ঘর ভালোভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন এবং সন্ধ্যাবেলা বাড়ির প্রধান দরজায় তেল বা ঘি দিয়ে প্রদীপ জ্বালান ৷ সবথেকে ভালো হয় এইদিন ব্যবসার জায়গায় শ্রী প্রতিষ্ঠা করুন ৷ মনে করা হয় এইদিন সোনা বা রুপোর কোনও জিনিস সামর্থ্য মতো কিনলে ঘরে সুখ সমৃদ্ধি আসে ৷ এছাড়াও অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে দুস্থ মানুষকে সামর্থ্য মতো কিছু দান করুন এতে আপনার পরিবারের কল্যান হবে ৷"
এছাড়াও জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয়, স্নান করে পরিষ্কার জামা কাপড় পরে বাড়িতে আমপাতার মালা তৈরি করে ঝুলিয়ে দেওয়া ভালো । এটি করলে ভালো ফল পাওয়া যায় ৷
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, এই বছর অক্ষয় তৃতীয়ার তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই নিজেদের উচ্চ রাশিতে অবস্থান করবে । এরফলে এই দিনটির তাৎপর্য 100 গুণ বেড়ে যায় । এছাড়াও, এই বছর অক্ষয় তৃতীয়ার তিথিতে গজকেশরী যোগ, মালব্য যোগ এবং অক্ষয় যোগ গঠিত হচ্ছে । ফলে বহু রাশির জাতক জাতিকারা উপকৃত হতে পারেন ।
বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)