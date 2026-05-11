ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত ? জানুন কিছু টিপস

ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত ? জানুন কিছু টিপস
শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সম্পর্ক হওয়া উচিত সহযোগিতামূলক । শিক্ষক শুধু জ্ঞান দেবেন না, বরং ছাত্রদের সঙ্গে মিলে জ্ঞান সৃষ্টি করবেন ।
Published : May 11, 2026 at 4:06 PM IST
শিক্ষা হল জাতির মেরুদণ্ড ৷ আর এই শিক্ষার ভিত্তি গড়ে ওঠে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যকার সুস্থ ও সুন্দর সম্পর্কের উপর । বর্তমান যুগে প্রযুক্তির উন্নতি, সামাজিক পরিবর্তন এবং শিক্ষার ধরণে আমূল পরিবর্তনের ফলে পড়ুয়া ও শিক্ষকের সম্পর্কের ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে । আজকের দিনে এই সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তা সবসময় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে ৷
শিক্ষক মানেই জ্ঞানের আঁধার ৷ শিক্ষক মানেই আদর্শ, পথপ্রদর্শক এবং শৃঙ্খলার রক্ষক । ছাত্ররা শিক্ষকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করত । কিন্তু বর্তমানে এই ধারনায় পরিবর্তন এসেছে ৷
শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে শুধু জ্ঞানার্জনের সম্পর্কের বাইরে আত্মিক বন্ধনও গুরুত্বপূর্ণ । শিক্ষককে ছাত্রের মানসিক ও আবেগ বিকাশের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন । যারফলে শিক্ষক অভিভাবকও হয়ে উঠতে পারেন ৷
বর্তমান যুগে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে । প্রযুক্তির অত্যধিক ব্যবহার, সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব এবং পারিবারিক পরিবর্তনের ফলে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হওয়ার একটা প্রধান করাণ হতে পারে । এছাড়াও, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের ফলে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক অনেক সময় পেশাদারিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে । এই চ্যালেঞ্জগুল মোকাবিলা করতে হলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কেই সচেতন হতে হবে ।
ইটিভি ভারত যোগযোগ করেছিল ওকড়সা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিনেশ সাঁতরার সঙ্গে ৷ তিনি বলেন, "শিক্ষা বিষয়টা আমি যদি পিছিয়ে যাই আজ থেকে কয়েকবছর আগে তখন ছাত্র শিক্ষকের যে মানসিক উন্নয়ের বিষয় ছিল যা এই সম্পর্কে বদল এনেছে ৷ এখন সেই আগের বন্ধনের ক্ষেত্রে অনেকটাই ফারাক রয়ে গিয়েছে ৷"
"এখন ক্লাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক ছাত্র ছাত্রী ক্লাস ফাঁকি দেয় ৷ যারফলে শিক্ষকের মূল্যবান কথা তাদের কানে পৌঁছাচ্ছে না ৷ যারফলে ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কে মেলবন্ধন তৈরি হচ্ছ না ৷ এরফল সামাজিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হচ্ছে ৷"
এছাড়াও তিনি বলেন, "আমি আগে দেখেছি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো জিনিস জানার একটা চেতনা ছিল ৷ এখন ইন্টারনেট থেকে অনেক তথ্য পেয়ে যাচ্ছে ৷ যে তথ্য পাওয়ার জন্য এখন শিক্ষকদের উপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে না ৷ এখন পড়ুয়া ও শিক্ষকদের সম্পর্কে একটা চাওয়া পাওয়ার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে ৷ ছাত্র শিক্ষকের এক অটুট বন্ধনের জায়গা একটু হলেও আলগা হয়ে যাচ্ছে ৷"
এককথায়, শিক্ষককে শুধু জ্ঞানের প্রদানকারী নয় বরং একজন বন্ধু, পরামর্শদাতা এবং অভিভাবক হিসাবে ভূমিকা রাখতে হবে । ছাত্রদেরও উচিত শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা রাখা । একই সঙ্গে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার এবং শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার ভারসাম্য রক্ষা করে এই সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করা সম্ভব হবে ।