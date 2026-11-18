বই প্রকাশের আসরে সিল্কের শাড়িতে সোনিয়া-প্রিয়াঙ্কা, স্নিগ্ধ উপস্থিতিতে কাড়লেন নজর
Sonia Gandhi: সোনিয়া গান্ধি একটি সুন্দর সিল্কের শাড়ি পরে বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন । অন্যদিকে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও তাঁর সাজপোশাকের মাধ্যমে সবার নজর কেড়েছেন ।
Published : November 18, 2026 at 10:53 AM IST
'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' (Belonging: A Journey of Love) বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সোনিয়া গান্ধিকে এক বিশেষ সাজে দেখা গিয়েছে । এই আয়োজনের জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন একটি চমৎকার ঐতিহ্যবাহী পোশাক, যেখানে সরলতার পাশাপাশি ফুটে উঠেছিল আভিজাত্যের ছাপ । অন্যদিকে, তাঁর মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধির শাড়ি পরা সাজটিও ছিল নজরকাড়া । মা ও মেয়ে দু'জনেই ভারতীয় পোশাকের কমনীয়তাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তবে প্রত্যেকেরই ছিল নিজস্ব অনন্য শৈলী । তাঁদের ছবি প্রকাশ্যে আসার পরপরই তা ফ্যাশনপ্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । এই অনুষ্ঠানে সোনিয়া গান্ধি কেমন শাড়ি পরেছিলেন এবং প্রিয়াঙ্কার সাজ কীভাবে সবার নজর কেড়েছিল জানুন ।
সোনিয়া গান্ধির সিল্কের শাড়ি নজর কাড়ল
এই বিশেষ অনুষ্ঠানে সোনিয়া গান্ধি একটি বেগুনি রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছিলেন । শাড়িটিতে ছিল ছোট ছোট সোনালি রঙের নকশা এবং এর চওড়া পাড়ে ছিল ঐতিহ্যবাহী এমব্রয়ডারি বা কারুকাজ । শাড়িটি কুঁচি দিয়ে পরা ছিল, যার আঁচলটি বাম কাঁধের উপর দিয়ে (উল্টো পাল্লায়) নেওয়া হয়েছিল ৷ এরসঙ্গে তিনি মিলিয়ে একটি ব্লাউজও পরেছিলেন ।
শাড়িটির রঙ বেশ জমকালো ও অভিজাত ছিল । তিনি এটি ঐতিহ্যবাহী ঢঙে পরেছিলেন, যা তাঁর পুরো সাজসজ্জাকে অত্যন্ত মার্জিত ও পরিশীলিত করে তুলেছিল । উল্লেখ্য, এই ধরনের সিল্কের শাড়ি যেকোনও বয়সের মহিলাদেরই এক সুন্দর ও লাবণ্যময় রূপ দিতে পারে । সাজসজ্জায় অতিরিক্ত অনুষঙ্গ যোগ না করে তিনি সরলতাকে বেছে নিয়েছিলেন । সোনিয়া তাঁর সাজ পূর্ণ করেছিলেন মুক্তার দুল, মুক্তার মালা, একটি হেয়ারব্যান্ড এবং হাতঘড়ির মাধ্যমে ।
প্রিয়াঙ্কা গান্ধির সবুজ শাড়িটিও ছিল নজরকাড়া:
এদিকে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধিকে একটি সুন্দর গাঢ় সবুজ রঙের শাড়িতে দেখা গিয়েছে । তাঁর পোশাকটি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পরিধানের মূল বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছিল ৷ সবুজ কাপড়ের সঙ্গে সোনালি পাড়ের সংমিশ্রণ তাঁকে সত্যিই অনন্য করে তুলেছিল । বরাবরের মতোই, প্রিয়াঙ্কার শাড়ি পরার ভঙ্গি ছিল অত্যন্ত সাবলীল ও আকর্ষণীয় ৷ যা ভারতীয় ঐতিহ্য এবং আধুনিক আভিজাত্যের মধ্যে এক চমৎকার ভারসাম্য তৈরি করেছিল ।
শাড়ি পরার সহজ ঢঙ, হালকা মেকআপ, পরিপাটি চুলের বিন্যাস এবং ক্লাসিক ও পরিমিত গয়নার ব্যবহারে সোনিয়া ও প্রিয়াঙ্কা উভয়েরই শাড়ি পরা লুক ছিল সত্যিই অসাধারণ । আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের জন্য এই ধরনের ঐতিহ্যবাহী সিল্কের শাড়ি অত্যন্ত মানানসই ও মার্জিত । আপনিও চাইলে এমন সাজ অনুসরণ করে নিজেকে সহজ অথচ সুন্দর রূপে ফুটিয়ে তুলতে পারেন ।