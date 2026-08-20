40 বছরের সম্পর্কে ফাটল ? গোবিন্দা ও সুনিতার ঘটনাটি বড়সড় প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, ভালোবাসার খাতিরে কি সব কিছুই সহ্য করা জরুরি ?

40 বছরের সম্পর্কে ফাটল ? গোবিন্দা ও সুনিতার ঘটনাটি বড়সড় প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, ভালোবাসার খাতিরে কি সব কিছুই সহ্য করা জরুরি ?
গোবিন্দ ও সুনিতা আহুজার বিয়ের খবর আজকাল । সুনিতার পুরনো বক্তব্য এবং সাম্প্রতিক কথিত ফাটল একটি বড় প্রশ্ন তুলেছে ৷
Published : August 20, 2026 at 11:39 AM IST
দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের পর সম্পর্কে হঠাৎ কোনও টানাপড়েন দেখা দিলে কী হয় ? অতীতের ভালোবাসার খাতিরেই কি সব বিষয় উপেক্ষা করা উচিত ? গোবিন্দা ও সুনীতা আহুজার 39 বছরের দাম্পত্য জীবনকে কেন্দ্র করে বর্তমানে ঠিক এই প্রশ্নগুলিই উঠে আসছে । তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ও কথিত মতপার্থক্য নিয়ে সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্য তাঁদের বিয়েকে আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে । কয়েক মাস আগে গোবিন্দার একাধিক সম্পর্কের গুঞ্জনের প্রসঙ্গ টেনে সুনীতা বলেছিলেন, ভালোবাসার জন্য সব কিছুই সহ্য করা উচিত ।
সাম্প্রতিক সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে, সুনিতা একটি কথিত প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং গোবিন্দার প্রকাশ্যে দেওয়া বিভিন্ন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন । তবে, এই আলোচনাগুলিকে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ সত্য হিসাবে গণ্য করা সঠিক হবে না ।
দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের পর কেন সম্পর্ক এমন এক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছয় ?
দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্য মানেই এই নয় যে সঙ্গীদের অনুভূতি সবসময় একই থাকবে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাজ, পরিবার, দায়িত্ব, আর্থিক বিষয়, সন্তান লালন-পালন এবং অগ্রাধিকার পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলি সম্পর্কের সমীকরণ বদলে দিতে পারে ।
সম্পর্কের শুরুর দিকে দম্পতিরা একে অপরের জন্য প্রচুর সময় বের করলেও, কয়েক বছর পর জীবনের অনেকটা অংশই নানা দায়িত্বের চাপে কেটে যায় । যদি পারস্পরিক যোগাযোগ কমে যায় এবং মনে ক্ষোভ জমতে থাকে, তবে ছোটখাটো বিষয়ও বড় সমস্যা হিসাবে মনে হতে পারে । তাই 20-30 বছরের পুরনো দাম্পত্য জীবনেও সময় দেওয়া, যোগাযোগ বজায় রাখা এবং মানসিক সংযোগ ধরে রাখা জরুরি ।
দাম্পত্য জীবনে কেন বিশ্বাসভঙ্গ বা পরকীয়ার মতো ঘটনা ঘটে ?
এর কারণগুলির মধ্যে থাকতে পারে মানসিক দূরত্ব, নতুনত্বের খোঁজ, অনুপযুক্ত উপায়ে ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের চেষ্টা কিংবা সম্পর্কের সীমানা বা গণ্ডি সম্পর্কে অস্পষ্টতা । কেউ কেউ মনে করেন প্রেম-বিবাহে এমনটা ঘটে না, আবার কারও মতে পারিবারিক সম্মতিতে হওয়া বিয়েতে (অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ) এমনটা হয় না ৷ তবে এর কোনও সুনির্দিষ্ট উত্তর নেই । সম্পর্কের জটিলতার মুখে পড়ে অনেকে সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলার পরিবর্তে সম্পর্কের বাইরে অন্য কোথাও মানসিক বা রোমান্টিক সংযোগ খোঁজার চেষ্টা করেন । সঙ্গীকে দোষারোপ করা এর সঠিক সমাধান নয় ।
ভালোবাসার খাতিরে কি সবকিছুই সহ্য করে যেতে হবে ? সত্যিই কি তাই ?
এই কারণেই সুনিতার একটি পুরনো মন্তব্য আলোচনার জন্ম দিয়েছিল । নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেছিলেন ভালোবাসায় সবকিছু সহ্য করতে হয় ৷ পাশাপাশি তিনি গোবিন্দর অতীতের সম্পর্কের প্রসঙ্গও টেনেছিলেন । তবে এটিকে প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সর্বজনীন নিয়ম হিসেবে গণ্য করা ভুল হবে ।
ভালোবাসায় হয়তো কিছুটা ছাড় বা সমঝোতা প্রয়োজন হয় এবং প্রতিটি দাম্পত্যেই মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে । কিন্তু সমঝোতা আর ক্রমাগত আঘাত সহ্য করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । যদি কেউ বারবার মিথ্যা বলে, বিশ্বাস ভঙ্গ করে বা সঙ্গীর আবেগকে উপেক্ষা করে, তবে কেবল ভালোবাসার দোহাই দিয়ে এমন আচরণ সহ্য করে যাওয়াটা কোনও যৌক্তিক কারণ হতে পারে না ।
দাম্পত্য জীবন এমন পর্যায়ে পৌঁছলে কী করা উচিত ?
প্রথমত, সমস্যাকে এড়িয়ে না গিয়ে সে বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি । একে অপরকে দোষারোপ করার পরিবর্তে সমস্যার মূল কারণটি বোঝার চেষ্টা করা উচিত । যদি বিশ্বাস ভেঙে গিয়ে থাকে, তবে তা পুনরুদ্ধারের জন্য উভয় সঙ্গীরই আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন । একটি সম্পর্ক কেবল একজনের প্রচেষ্টায় টিকে থাকতে পারে না ।
প্রয়োজন হলে ‘কাপলস কাউন্সেলিং’ বা দম্পতিদের জন্য পরামর্শ-সেবার সহায়তাও নেওয়া যেতে পারে । একজন বিশ্বস্ত পেশাদারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে অনেক সময় এমন সব বিষয় বেরিয়ে আসে, যা সঙ্গীরা হয়তো একে অপরের কাছে সহজে প্রকাশ করতে পারেন না ।
তবে এই আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসে: ভালোবাসার ক্ষেত্রে একে অপরের পাশে থাকাটা যেমন সুন্দর, তেমনি নিজের সত্তাকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলাটা যেন ভালোবাসার কোনও শর্ত না হয়ে দাঁড়ায় । একটি দৃঢ় সম্পর্ক কেবল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে না; এর ভিত্তি হল পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, সততা, খোলামেলা যোগাযোগ এবং উভয় পক্ষের আন্তরিক সদিচ্ছা । পরিশেষে, ভালোবাসার সম্পর্কটি এমন হওয়া উচিত যেখানে পাশাপাশি থাকার পাশাপাশি উভয় সঙ্গীই অনুভব করেন যে তাঁদের কথা শোনা হচ্ছে এবং তাঁদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হচ্ছে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12053488/