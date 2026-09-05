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অফিসে ভালো বস একজন পরামর্শদাতার চেয়ে কোনও অংশে কম নন, জীবনের অমূল্য শিক্ষা দেন

অভিসে বসের সঙ্গে একটা শিক্ষামূলক সম্পর্ক কাজের আগ্রহকে বাড়িতে তোলে ৷ শিক্ষক দিবসে জানুন বিস্তারিত ৷

Lifestyle
অফিসে ভালো বস একজন পরামর্শদাতার চেয়ে কোনও অংশে কম নন (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 5, 2026 at 10:12 AM IST

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নতুন কোনও চাকরি শুরু করার সময় আমরা সাধারণত মনে করি যে, আমাদের মূল লক্ষ্য হল কেবল কাজটা শেখা । সেখানে থাকে নতুন কোম্পানি, নতুন সব দায়িত্ব ও লক্ষ্যমাত্রা এবং কাজের নির্দেশনার জন্য একজন বস । তবে কয়েক বছর পার হওয়ার পর আমরা বুঝতে পারি যে, একজন বস আমাদের কেবল কাজের কৌশলই শেখান না; বরং কঠিন সময়ে কীভাবে অবিচল ও দৃঢ় থাকতে হয়, সেটাও শেখান ।

কোনও কোনও বস আমাদের কাজের সময়সীমা বা 'ডেডলাইন'-এর গুরুত্ব বোঝান, আবার কেউ কেউ শেখান যে সব কাজেই 'হ্যাঁ' বলা জরুরি নয় । কেউ হয়তো কোনও ভুলের জন্য আমাদের তিরস্কার করেন, আবার কেউ ভুল করার মতো স্বাধীনতাটুকুও দেন । প্রায়শই যখন এমন বসরা অন্য কোথাও চলে যান, তখনই আমরা সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করতে পারি যে আমাদের আনুষ্ঠানিক কাজের গণ্ডি ছাড়িয়েও তাঁরা আমাদের কতটা সমৃদ্ধ করেছেন । দেখে নেওয়া যাক, একজন ভালো বস আমাদের কী কী শিক্ষা দেন ?

কাজের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিকে বোঝা: একজন ভালো বস বোঝেন যে একজন কর্মী কেবলই কর্মী নন ৷ তাঁদের নিজস্ব জীবন, সংগ্রাম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দুর্বলতা রয়েছে । এমন একজন বস বোঝার চেষ্টা করেন কেন কোনও দলের সদস্য ভালো কাজ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন । ম্যানেজার ও লিডারের মধ্যে পার্থক্য ঠিক এখানেই ৷ ম্যানেজার মূলত লক্ষ্যের ওপর মনোযোগ দেন, আর লিডার সেই লক্ষ্য অর্জনকারী ব্যক্তির কথাও বিবেচনায় রাখেন ।

একটি ভুল মানেই কেরিয়ারের সমাপ্তি নয়: কর্মজীবনের শুরুর দিকে ছোটখাটো ভুলও অনেক বড় মনে হতে পারে ৷ যেমন- ভুল ইমেল পাঠানো, ভুল সংখ্যা লেখা, মিটিংয়ে ভুল উত্তর দেওয়া বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারা । এমন মুহূর্তে বস যদি কেবল বকাঝকা করেন, তবে তা মনে ভয়ের সৃষ্টি করে । কিন্তু তিনি যদি ভুলটি বুঝিয়ে বলেন এবং ভবিষ্যতে তা না করার পরামর্শ দেন, তবে সেই ভুলটিই শেখার সুযোগ হয়ে ওঠে । ভালো বসরা শেখান যে, ভুল লুকিয়ে রাখলে সমস্যা আরও বাড়ে, অথচ তা স্বীকার করে নিলে শেখার পথ প্রশস্ত হয় ।

সবকিছুতেই 'হ্যাঁ' বলতে হবে এমন নয়: কর্মক্ষেত্রে 'না' বলাটা বেশ কঠিন একটি কাজ । নতুন কর্মীরা প্রায়ই সব কাজের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান, এই ভেবে যে বেশি কাজ করলে বস খুশি হবেন । কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় সব কাজের দায়িত্ব নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় । কিছু বস আমাদের শেখান কীভাবে কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করতে হয় ৷ এখন কোনটি করা জরুরি ? কোনটি পরে করলেও চলবে ? কোনটি অন্য কাউকে দিয়ে করানো সম্ভব ? আর কোনটি আদৌ করার প্রয়োজন নেই ? এই শিক্ষাটি অফিসের বাইরেও অত্যন্ত মূল্যবান প্রমাণিত হয় ।

সব কৃতিত্ব নিজের করে নেওয়া আপনাকে মহান করে তোলে না: কিছু বস গ্রুপের সাফল্যের পুরো কৃতিত্ব নিজের বলে দাবি করেন, আবার কেউ কেউ স্বীকার করেন যে, "দলই এই কাজটি করেছে ।" এমন বসরা অজান্তেই নেতৃত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি দিয়ে যান ৷

যখন কোনও বস মিটিংয়ে আপনার কাজের কথা উল্লেখ করেন, আপনার অর্জনের স্বীকৃতি দেন বা কোনও ধারণাকে সমর্থন জানিয়ে তার কৃতিত্ব দেন, তখন তিনি কেবল প্রশংসাই করেন না বরং আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে তোলেন ।

কিছু বস চান কর্মীরা সবসময় কাজ নিয়েই ভাবুক । কিন্তু বিচক্ষণ নেতারা বোঝেন যে, অফিসের বাইরেও একটি জীবন আছে । তাঁরা কর্মীদের ছুটি নেওয়া, পরিবারের জন্য সময় বের করা এবং প্রয়োজনে বিরতি নেওয়ার বিষয়টিকে উৎসাহিত করেন । এমন বসরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন ৷ কেরিয়ার জীবনের একটি অংশ মাত্র, পুরো জীবন নয় ।

কঠোরতা এবং দুর্ব্যবহার—এই দুটি বিষয় এক নয়

একজন ভালো বস সবসময়ই যে খুব নমনীয় বা সহজ-সরল হবেন, তা কিন্তু নয় । তাঁরা হয়তো আপনার কাজের সমালোচনা করতে পারেন, আপনার ভুলগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন কিংবা আরও ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন । তবে মূল পার্থক্য হল, তাঁদের কঠোরতার উদ্দেশ্য থাকে কাজের মান উন্নত করা, আপনাকে ছোট করা নয় ।

একজন ভালো বস হয়তো বলবেন, 'কাজটি সঠিকভাবে করা হয়নি; দয়া করে এটি আবার করুন ।' অন্যদিকে, একজন খারাপ বস হয়তো বলবেন, 'তুমি কোনও কাজই ঠিকমতো করতে পারো না ।' প্রথমোক্ত বিষয়টি আপনার কাজের মান উন্নয়নে সহায়তা করে, আর শেষোক্ত বিষয়টি আপনার আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয় ।

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