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বর্ষাকালে আদা পচে যাওয়া কীভাবে রোধ করবেন ? পুরো এক মাস তাজা রাখার সহজ উপায় জানুন

বর্ষাকালে আদা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়া রোধ করতে সাহায্য করতে পারে কিছু টিপস । এই পরামর্শগুলি মেনে চলতে পারেন ৷

What is the right way to store ginger and keep it fresh for month
বর্ষাকালে আদা পচে যাওয়া কীভাবে রোধ করবেন (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 8, 2026 at 10:15 AM IST

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বর্ষাকাল এলেই আদা-চা পানের ইচ্ছা বেড়ে যায় ৷ তবে এই ঋতুতে একটি বড় সমস্যাও দেখা দেয় ৷ রান্নাঘরে রাখা আদা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় । আর্দ্রতার কারণে আদা প্রায়ই শুকিয়ে যায় ৷ তাতে ছত্রাক পড়ে বা পচন ধরতে শুরু করে । আপনিও যদি এই সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে আদা পুরো এক মাস সতেজ রাখার তিনটি অত্যন্ত কার্যকর উপায় নীচে দেওয়া হল ।

মাটির নীচে সংরক্ষণ

আদা দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ রাখার এটিই সবচেয়ে পুরনো ও কার্যকর পদ্ধতি ।

একটি ছোট ফুলের টব বা প্লাস্টিকের পাত্র নিন এবং তাতে শুকনো মাটি বা বালি ভরুন ।

আদার টুকরোগুলি মাটির নীচে পুঁতে রাখুন । খেয়াল রাখবেন মাটি যেন খুব বেশি ভেজা না হয় ৷ এতে কেবল সামান্য আর্দ্রতা থাকা প্রয়োজন ।

প্রয়োজন হলে মাটি থেকে আদা তুলে ধুয়ে ব্যবহার করুন । এই পদ্ধতিতে আদা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত একদম সতেজ থাকে ।

পেপার টাওয়েল বা সুতির কাপড় ব্যবহার

আপনি যদি ফ্রিজে আদা সংরক্ষণ করতে পছন্দ করেন, তবে কখনোই সরাসরি তা ফ্রিজে রাখবেন না ।

প্রথমে একটি পরিষ্কার সুতির কাপড় বা কিচেন পেপার টাওয়েল দিয়ে আদাটি ভালোভাবে মুড়িয়ে নিন ।

এরপর এটি একটি জিপ-লক ব্যাগ বা বায়ুরোধী (এয়ারটাইট) পাত্রে ভরে ফ্রিজের সবজি রাখার ড্রয়ারে (ভেজিটেবল ক্রিসপার) রাখুন ।

পেপার টাওয়েল বা কাপড় বাড়তি আর্দ্রতা শুষে নেয়, ফলে ছত্রাক জন্মানোর ঝুঁকি থাকে না এবং আদাটি কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত ভালো থাকে ।

খোসা ছাড়ানো, কুচি করা এবং ফ্রিজারে সংরক্ষণ

আপনি যদি নিয়মিত আদা ব্যবহার করেন এবং প্রতিদিন খোসা ছাড়ানো ও কুচি করার ঝামেলা এড়াতে চান, তবে এই পদ্ধতিটি আপনার জন্য ।

আদা ভালো করে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন । এরপর ছোট টুকরো করে কাটুন অথবা গ্রেট করে (কুচি করে) নিন ৷

এটি একটি আইস-কিউব ট্রে বা বায়ুরোধী পাত্রে রেখে সরাসরি ফ্রিজারে সংরক্ষণ করুন ।

সবজি রান্না বা চা তৈরির সময় প্রয়োজন অনুযায়ী এক টুকরো বের করে ব্যবহার করলেই হবে । এতে আদা মাসের পর মাস ভালো থাকে এবং এর স্বাদও অটুট থাকে ।

এছাড়া, বাজার থেকে কেনার সময় সবসময় শক্ত ও দাগহীন আদা বেছে নিন । আদা যদি আগে থেকেই ভেজা থাকে, তবে তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে ।

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