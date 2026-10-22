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সকালে স্নানের সময় নাকি রাতে ঘুমানোর আগে ? বডি স্ক্রাব ব্যবহারের সঠিক সময় কোনটি ?

Use Body Scrub: ত্বকের সুনির্দিষ্ট চাহিদার ওপর ভিত্তি করে বডি স্ক্রাব ব্যবহারের সময় নির্ধারণ করলে তা থেকে আরও বেশি সুফল পাওয়া যায় ।

Lifestyle
বডি স্ক্রাব ব্যবহারের সঠিক সময় (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 22, 2026 at 12:08 PM IST

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ত্বককে মসৃণ করে তোলার জন্য স্ক্রাব একটি চমৎকার উপায় ৷ শুধু মুখের ত্বকের ক্ষেত্রেই নয়, বরং পুরো শরীরের ত্বকের জন্যই এটি কার্যকর । তবে, ত্বকের ধরণ বিবেচনা করার পাশাপাশি এটি ব্যবহারের সঠিক সময়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, নিয়মিত বডি স্ক্রাব ব্যবহারের উপকারিতা ৷ আপনার ত্বকের ধরণ অনুযায়ী সঠিক স্ক্রাব বেছে নেওয়ার উপায় এবং এটি ব্যবহারের সর্বোত্তম সময় নির্ধারণের পদ্ধতি জানুন ৷

উপকারিতা

মৃত কোষ দূর হয় এবং নতুন কোষ গঠিত হয় ।

ত্বক মসৃণ ও সমান রঙের হয়ে ওঠে ।

লোমকূপ থেকে তেল, ঘাম এবং ব্যাকটেরিয়া পরিষ্কার হয় ।

ত্বকের যত্নে ব্যবহৃত পণ্যগুলি আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে ।

ত্বকের ধরণ ও সময় নির্বাচন

তৈলাক্ত ও মিশ্র ত্বক: এই ধরনের ত্বকের জন্য সকালবেলা সবচেয়ে উপযুক্ত সময় । এটি তেল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং সারাদিন ত্বককে সতেজ রাখে ।

শুষ্ক ত্বক: এই ধরনের ত্বকের জন্য রাতের বেলা সবচেয়ে ভালো । রাতে ত্বক নিজে থেকেই মেরামত হয় এবং গভীর আর্দ্রতা পায় ।

সংবেদনশীল ত্বক: এই ধরনের ত্বকের জন্য রাতের বেলা সবচেয়ে উপযুক্ত ৷ সকালে স্ক্রাব ব্যবহার করলে ত্বক আরও বেশি সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে ।

স্বাভাবিক ত্বক: সকাল বা রাত উভয় সময়েই ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ আপনি সুবিধামতো সময় বেছে নিতে পারেন ।

সকালে স্ক্রাব করার উপকারিতা

আপনার ত্বক সারাদিনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে ওঠে ।

রাতে জমে থাকা মৃত কোষগুলি দূর হয় ।

দিনের বেলা ব্যবহৃত লোশন ও সানস্ক্রিন ত্বকে আরও ভালোভাবে শোষিত হয় ।

রাতে স্ক্রাব করার উপকারিতা

ত্বকের মেরামত প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় ।

সারাদিন ত্বকে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রসাধনী বা পণ্যের অবশিষ্টাংশ ভালোভাবে পরিষ্কার হয় ।

রাতের ত্বকের যত্ন আরও কার্যকর হয়ে ওঠে ।

এটি অতিবেগুনি রশ্মির (UV rays) কারণে হওয়া ক্ষতি থেকেও ত্বককে সুরক্ষা দেয় ।

বডি স্ক্রাব কখন ব্যবহার করবেন ?

লোম অপসারণের ক্ষেত্রে: শেভিং বা ওয়াক্সিং করার 24-48 ঘণ্টা আগে বডি স্ক্রাব ব্যবহার করুন ।

ট্যান দূর করার ক্ষেত্রে: রাতে ব্যবহার করলে এটি সবচেয়ে কার্যকর হয় ।

লোমের বৃদ্ধি কমাতে: সপ্তাহে 1-2 বার এক্সফোলিয়েট (ত্বক স্ক্রাব) করলে লোমকূপ পরিষ্কার থাকে ।

ব্যায়ামের পর: ব্যায়ামের পর নিয়মিত বডি স্ক্রাব ব্যবহার করলে ত্বকের লোমকূপ বন্ধ হয়ে যাওয়া রোধ হয় এবং শরীরে ব্রণ হওয়ার ঝুঁকি কমে । এক্ষেত্রে মিহি দানাদার বডি স্ক্রাব বেছে নিন ।

কখন বডি স্ক্রাব ব্যবহার করা এড়িয়ে চলবেন ?

যদি আপনার ত্বক রোদে পুড়ে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

শেভিং বা ওয়াক্সিং করার ঠিক পরপরই ।

প্রতিদিন বডি স্ক্রাব ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন ।

যদি আপনার আগে থেকেই ত্বকের কোনও সমস্যা বা জটিলতা থাকে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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TAGGED:

বডি স্ক্রাব ব্যবহারের সময়
BODY SCRUB
HEALTHY SKIN CARE ROUTINE
ত্বকের যত্ন
RIGHT TIME TO USE A BODY SCRUB

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