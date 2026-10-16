বিবি নাকি সিসি ক্রিম ? পুজোর মেকআপে মুখের জন্য কোনটি সঠিক ?
BB AND CC: বিবি ক্রিম ত্বকে একটি কোমল ও স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আনে এবং সিসি ক্রিম ত্বকের রঙের অসামঞ্জস্য দূর করে সমান ভাব নিয়ে আসে ৷
Published : October 16, 2026 at 4:24 PM IST
মেকআপের ভিত্তি বা 'বেস' হিসাবে দীর্ঘদিন ধরেই ফাউন্ডেশন ব্যবহৃত হয়ে আসছে । কারও কারও ত্বকে এটি খুব ভালোভাবে মানিয়ে গেলেও, অনেকে এটি এড়িয়ে চলতে পছন্দ করেন । বর্তমানে 'নো-মেকআপ' লুক বা হালকা সাজের প্রবণতা জনপ্রিয় হওয়ায় প্রশ্ন জাগে ৷ এমন কী ব্যবহার করা যেতে পারে যা ভারী মেকআপের মতো না হয়েও মুখে উজ্জ্বলতা এনে দেয় ?
এক্ষেত্রে বিবি (BB) ক্রিম, সিসি (CC) ক্রিম বা টিন্টেড ময়েশ্চারাইজার চমৎকার বিকল্প হতে পারে । এই তিনটির মধ্যে পার্থক্য এবং কখন কোনটি ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো, তা জানা দরকার ।
বিবি (BB) ক্রিম: এটি 'ব্লেমিশ বাম' (Blemish Balm) বা 'বিউটি বাম' (Beauty Balm) নামেও পরিচিত । এটি একই সঙ্গে তিনটি কাজ করে: ত্বকের দাগ বা খুঁত ঢেকে দেয় ৷ মেকআপের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে এবং ত্বককে আর্দ্র রাখে ।
মেকআপ আর্টিস্ট মেকআপ আর্টিস্ট অন্বেষা সরকার বলেন, "বিবি (BB) ক্রিম অর্থাৎ ব্লেমিশ বাম এবং সিসি ক্রিম হল কালার কারেক্টিং ক্রিম ৷ এইদুটি একই কাজ ৷ তবে বিবি ক্রিমটা একটু লাইট কভারেজ দেয় ও সিসি ক্রিম লাইট টু মিডিয়াম কভারেজের দিকে যেতে পারে ৷ বিবি ক্রিমের মধ্য়ে মশ্চারাইজারের পরিমাণ বেশি থাকে ও সিসি ক্রিমের মধ্যে তুলনামূলক কম থাকে ৷ এছাড়াও বিবি ক্রিম ন্যাচারাল লুক দেয় ও সিসি ক্রিম একটু হেভি হওয়ার জন্য পার্টি ও কোনও ইভেন্টে ব্যবহার করা যায় ৷"
এর সুবিধাগুলি কী কী ?
- ত্বককে আর্দ্রতা ও সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে সুরক্ষা দেয়
- সব ধরনের ত্বকের জন্য উপযোগী
- মুহূর্তেই মুখে উজ্জ্বলতা এনে দেয়
সিসি (CC) ক্রিম
এর পূর্ণরূপ হল 'কালার কারেক্টিং' (Color Correcting) বা 'কমপ্লেকশন কারেক্টিং' (Complexion Correcting)। এটি বিবি ক্রিমের চেয়ে হালকা এবং ত্বকে ফাউন্ডেশনের মতোই একটি স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল ফিনিশ দেয় ।
এর উপকারিতা কী ?
এটি ত্বকে উজ্জ্বলতা আনে ।
এটি প্রাইমারের মতো কাজ করে ত্বককে নিখুঁত দেখানোর পাশাপাশি সুরক্ষা দেয় ।
এটি চমৎকার ফিনিশ বা লুক দেয় ।
টিন্টেড ময়েশ্চারাইজার
এটি ফাউন্ডেশন ও ময়েশ্চারাইজারের একটি মিশ্রণ, যা ত্বককে আর্দ্র রাখার পাশাপাশি সতেজ ও প্রাণবন্ত করে তোলে ।
কোন ক্রিম কখন ব্যবহার করবেন ?
দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য আদর্শ: বিবি (BB) ক্রিম মাঝারি থেকে স্বাভাবিক (Natural) কভারেজ দেয় । সকালের ব্যস্ত সময়ে এটি দারুণ কার্যকর ৷ কারণ বাড়তি কোনও ঝামেলা ছাড়াই এটি আপনাকে পরিপাটি লুক দেয় এবং একই সঙ্গে ত্বকের যত্নেও ভূমিকা রাখে ।
নিখুঁত লুকের জন্য আদর্শ: ত্বকের লালচে ভাব, কালো দাগ বা অসম রঙের মতো খুঁতগুলি ঢেকে ফেলতে চাইলে সিসি (CC) ক্রিম সেরা বিকল্প। এটি ত্বককে ভারী বা অস্বস্তিকর অনুভূতি না দিয়েই একটি উজ্জ্বল ও নিখুঁত লুক দেয় । বিশেষ কোনও অনুষ্ঠানের জন্য এটি যেমন- উপযোগী, তেমনি প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্যও এটি চমৎকার ।
ব্যবহারের নিয়ম
বিবি এবং সিসি: উভয় ক্রিমই মেকআপ স্পঞ্জ ব্যবহার করে লাগান । এতে ত্বকে একটি মসৃণ ও নিখুঁত ফিনিশ পাওয়া যায় এবং ঠিক যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই ব্যবহার করা সম্ভব হয় ।