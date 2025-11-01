অনুষ্কা শর্মা বিশেষ এক রুটি খান, তাঁর ফিটনেসের আসল রহস্য জানেন ?
অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা গমের আটা দিয়ে তৈরি রুটি খান না । তিনি তাঁর ফিটনেস বজায় রাখার জন্য একটি বিশেষ রুটি খান ।
Published : November 1, 2025 at 3:15 PM IST
অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা বলিউডের একজন ফিট এবং সুন্দরী অভিনেত্রীদের একজন ৷ যিনি তাঁর সৌন্দর্য, কঠোর পরিশ্রম এবং অভিনয় দক্ষতা দিয়ে তার ভক্তদের মন জয় করেছেন । তিনি তাঁর ফিটনেস সম্পর্কেও সচেতন ৷ খুব গুরুত্ব সহকারে এবং এটি বজায় রাখার জন্য খুব কঠোর পরিশ্রম করেন । তিনি 37 বছর বয়সি এবং দুই সন্তানের মা, তবুও তিনি এখনও 27 বছর বয়সি দেখান ।
বিরাট কোহলির স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা তাঁর ডায়েটের ব্যাপারে খুবই সতর্ক । তিনি অনেক খাবারই কঠোরভাবে এড়িয়ে চলেন । তিনি বলেছিলেন যে তিনি গমের রুটি বা গ্লুটেনযুক্ত যেকোনো শস্য এড়িয়ে চলেন । তিনি একটি বিশেষ রুটি খান যা তাঁকে ফিট এবং ফিগার বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
নিজের ফিটনেস বজায় রাখার জন্য, তিনি তাঁর জীবন থেকে এমন অনেক জিনিস বাদ দিয়েছেন যা আপনি হয়তো হাল ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাববেন না । অনুষ্কা নিজেই একটি সাক্ষাৎকারে প্রকাশ করেছেন যে তিনি গম, চিনি এবং দুগ্ধজাত খাবার এড়িয়ে চলেন ।
তিনি কেন চিনি, দুধ এবং গম ছেড়ে দিলেন ?
সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে অনুষ্কাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনার ডায়েট নিয়ে সেরকম কিছু শোনা যায় না ৷ তাঁকে প্রশ্ন করা হয় চিটডে-তে কী খান ? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "এরকম কোনও চিট ডে নেই । আমি কিছু জিনিস এড়িয়ে চলি । আমি গ্লুটেন খাই না, অর্থাৎ আমি গমের কোনও জিনিস খাই না । আমি চিনি খাই না । দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবারও এড়িয়ে চলি ।"
"আমি বাজরা, জোয়ার, কিনুয়ার দিয়ে তৈরি রুটি খাই । আমার মা গাড়োয়ালি, তাই পাহাড়ের মানুষরা সবসময় এইধরনের জিনিসগুলো খেয়ে এসেছে । এখন যখন আমি আমার মাকে এগুলো বানাতে বলি, তিনি বলেন, আমরা যুগ যুগ ধরে এগুলোই খেয়ে আসছি ৷"
ডায়েট থেকে চিনি বাদ দিলে শরীরে কীভাবে উপকার পাওয়া যায় ?
চিকিৎসকদের মতে, পরিশোধিত চিনি এড়িয়ে চলা আপনার স্বাস্থ্যের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে । ফল, শাকসবজি এবং অন্যান্য খাবারেও চিনি থাকে, তবে এটি প্রাকৃতিক ৷ তাই এটি কোনও না কোনও রূপে আপনার শরীরে প্রবেশ করে । অতএব আলাদাভাবে চিনি খাওয়া আপনার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী নয় ।
চিনি গ্রহণ ত্যাগ করা বা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে ৷ আপনার শক্তি বৃদ্ধি করে ও আপনার ত্বকের উন্নতি করে এবং টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায় । আপনার দাঁত, লিভার এবং হৃদরোগের স্বাস্থ্যও উন্নত হয়, তাই অনুষ্কা শর্মার মতো চিনি ত্যাগ করাই শরীরের জন্য উপকারী হবে ।
দুধ: দুধের অনেক উপকারিতা রয়েছে । ক্যালসিয়াম, প্রোটিন এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ ৷ এটি হাড় এবং পেশীকে শক্তিশালী করে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে । তবে অনেকেই ওজন বজায় রাখতে এবং স্লিম হওয়ার জন্য দুধ এড়িয়ে চলেন । পরিবর্তে তাঁরা বাদামের দুধ, ওটসের দুধ, সয়াবিনের দুধ এবং নারকেলের দুধ খেয়ে থাকেন ।
গম: অনেক মানুষ গমের প্রতি অ্যালার্জি থাকুক বা না থাকুক গম এড়িয়ে চলেন । ওজন কমাতে এবং সুস্থ হজম ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য এটি করা হয় । তবে আপনার কোনও জিনিসে সমস্যা থাকলে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ নেওয়া উচিত ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- সজনে স্যুপের এই আশ্চর্যজনক উপকারিতা রয়েছে, যা হাড়কে শক্তিশালী করে
- এই দৈনন্দিন অভ্যাস মস্তিষ্কের জন্য বিপদের সংকেত ! আপনার অজান্তেই স্মৃতিশক্তি হ্রাস করছে
- দিনে কতবার ভেজানো আমন্ড স্বাস্থ্যকর ? এগুলি খাওয়ার সঠিক উপায় কী জানুন বিস্তারিত
- সুগন্ধযুক্ত প্যাডগুলি বিপদের সংকেত ! মাসিকের সময় এগুলি ব্যবহার করলে বড় সমস্যা হতে পারে