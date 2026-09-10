'Gemmaxxing' ইন্টারনেটে সৌন্দর্যের এক নতুন ট্রেন্ড, কী এই ফ্যাশন ?
সোশাল মিডিয়ার বর্তমান যুগে কোন স্টাইলটি রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, তা আগে থেকে বলা কঠিন । ইদানিং 'জেমম্যাক্সিং' (Gemmaxxing) বিষয়টি নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে ।
Published : September 10, 2026 at 1:58 PM IST
ইন্টারনেটের জগতে প্রতিদিন নতুন নতুন ট্রেন্ড বা ধারার উদ্ভব ঘটে ৷ আজ যা অত্যন্ত জনপ্রিয় বা 'ইন' (in), আগামিকাল তা-ই হয়তো সেকেলে বা 'আউট' (out) হয়ে যায় । বর্তমানে ফ্যাশন ও সৌন্দর্যের জগতে একটি বিশেষ নাম বেশ সাড়া ফেলেছে এবং সবার নজর কেড়েছে ।
এই নতুন ও আকর্ষণীয় শৈলীটির নাম হল 'জেমম্যাক্সিং' (Gemmaxxing) । সোশাল মিডিয়ায় চোখ রাখলে আপনিও হয়তো বিষয়টি লক্ষ্য করে থাকবেন ।
তাহলে জানুন, 'জেমম্যাক্সিং'-এর মূল ধারণাটি আসলে কী ?
সহজ কথায়, এই পুরো ট্রেন্ডটি আবর্তিত হয়েছে জমকালো ভাব বা 'গ্লিটজ অ্যান্ড গ্ল্যামার'-কে কেন্দ্র করে । জেমম্যাক্সিং হল সৌন্দর্যের এমন একটি ধারা যেখানে মানুষ নিজেদের সাজসজ্জাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে চকচকে রত্ন বা পুঁতি ব্যবহার করছেন । মূলত, সাধারণ কোনও সাজের সঙ্গে কয়েকটি উজ্জ্বল পাথর যুক্ত করে সেটিকে সম্পূর্ণ নতুন ও দৃষ্টিনন্দন রূপে ফুটিয়ে তোলাই এর মূল বৈশিষ্ট্য ।
সহজ কথায়, এর মূল বিষয় হল নিজের ব্যক্তিগত সামগ্রী ও বাহ্যিক সাজসজ্জায় যথাসম্ভব উজ্জ্বলতা ও অলঙ্করণ যোগ করা । ছোট চকচকে পাথর, রাইনস্টোন, গ্লিটার এবং কৃত্রিম রত্ন ব্যবহার করে এই সাজসজ্জা করা হয় । উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ট্রেন্ডটি কেবল মেকআপ বা গয়নার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ৷ মানুষ এখন ফোনের কেস, পোশাক, চুলের অনুষঙ্গ, প্রসাধনীর মোড়ক এবং নিত্যব্যবহার্য নানা জিনিসও এসব চকচকে পাথর দিয়ে সাজিয়ে তুলছে ।
সাধারণ সাজ থেকে জমকালো রূপ: এই নতুন শৈলীটি কেবল সাধারণত্বের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায় । চকচকে রত্ন বা পাথরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, এগুলি যেকোনও সাধারণ সাজকে মুহূর্তেই আকর্ষণীয় ও জমকালো করে তুলতে পারে । ছোট ও ঝকঝকে এই পুঁতিগুলি আপনার সাজে এক বলিষ্ঠ ও গ্ল্যামারাস আবহ যোগ করে ৷ যা আপনাকে খুব তাড়াতাড়িই পার্টির জন্য প্রস্তুত করে তোলে ।
'জেমম্যাক্সিং' (Gemmaxxing) মেকআপ ট্রেন্ডটি মূলত চোখের সাজেই বেশি চোখে পড়ে । চোখের মেকআপের পাশাপাশি ছোট ও চকচকে পাথর ব্যবহার করা হয়, যা পুরো সাজসজ্জায় এক ধরণের গ্ল্যামারাস বা জমকালো ভাব এনে দেয় । আইলাইনারের পাশে, চোখের কোণায় কিংবা আইশ্যাডোর ওপর এই পাথরগুলি বসানো যেতে পারে । অনেকে আবার চুলের সাজেও এমন চকচকে পাথর ও অনুষঙ্গ ব্যবহার করছেন । এভাবেই সাধারণ মেকআপকেও পার্টি বা উৎসবের উপযোগী সাজে রূপান্তর করা সম্ভব ।
এই ট্রেন্ডটি নব্বই ও 2000-এর দশকের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে:
'জেমম্যাক্সিং' (Gemmaxxing) অতীতের সেই জমকালো ফ্যাশনকেই তুলে ধরে । নব্বই ও 2000-এর দশকে গ্লিটার, চকচকে কাপড়, রাইনস্টোন এবং নানা ধরনের সাজসজ্জার অনুষঙ্গ বা অ্যাক্সেসরিজ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল । এখন সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে সেই একই শৈলী এক নতুন রূপে ফিরে আসছে । বর্তমান প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা বিভিন্ন রঙ ও নকশা ব্যবহারের মাধ্যমে এটিকে নিজেদের মতো করে গ্রহণ করছে ।
কেন এটি ইন্টারনেটে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে ?
আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন এটি এত দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে । আসল কথা হল, ক্যামেরার লেন্সে এই চকচকে রত্নগুলোকে অসাধারণ সুন্দর দেখায় । যখন কেউ সোশাল মিডিয়ায় এই ঝকঝকে পাথরগুলির ছবি বা ভিডিয়ো পোস্ট করেন, তখন তা মুহূর্তেই সবার নজর কেড়ে নেয় । এর দৃশ্যমান আকর্ষণ এতটাই জোরালো, এটি দাবানলের মতো ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ছে ।
তরুণ প্রজন্মের জন্য এক নতুন স্টাইল: বর্তমান প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা সবসময়ই নতুন ও সৃজনশীল কিছুর সন্ধানে থাকে । 'জেম-ম্যাক্সিং' (Gem-maxing) তাদের নিজস্ব স্টাইল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার এক চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছে । এটি কেবল একটি সাধারণ 'বিউটি ট্রেন্ড' বা সৌন্দর্যচর্চার ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সোশাল মিডিয়ায় এটি একটি নতুন ও জনপ্রিয় 'স্টাইল স্টেটমেন্ট' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ৷ যেখানে প্রত্যেকেই এটিকে নিজেদের মতো করে অনন্য উপায়ে গ্রহণ করছেন ।