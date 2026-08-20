কখন ত্বক এক্সফোলিয়েট করা উচিত ? সঠিক পদ্ধতি ও যত্নের জন্য এর উপকারিতা সম্পর্কে জানুন

কখন ত্বক এক্সফোলিয়েট করা উচিত ? সঠিক পদ্ধতি ও যত্নের জন্য এর উপকারিতা সম্পর্কে জানুন
ত্বকের যত্নে এক্সফোলিয়েশন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, যা মৃত কোষ দূর করে ত্বককে উজ্জ্বল করে তোলে ।
Published : August 20, 2026 at 10:38 AM IST
ত্বকের যত্নে নানা ধরনের পণ্য ব্যবহার করার পরেও কখনও কখনও মনে হতে পারে যে ত্বকের উপর কোনও কিছুর আস্তরণ জমে আছে । নিয়মিত ও সঠিক পরিচর্যা সত্ত্বেও ত্বক নিষ্প্রাণ বা অনুজ্জ্বল দেখাতে পারে ৷ এর একটি কারণ হতে পারে ত্বকের উপর জমে থাকা মৃত কোষ । ত্বকের যত্নে 'এক্সফোলিয়েশন' (exfoliation) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এবং এটি সঠিকভাবে করা আরও বেশি জরুরি । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই বিষয়টি সম্পর্কে ৷
এক্সফোলিয়েশনের উপকারিতা কী ?
এটি ত্বকের ওপরের স্তর থেকে মৃত কোষ দূর করে ।
এটি ত্বকের লোমকূপ বন্ধ হয়ে যাওয়া রোধ করে ।
এটি ত্বকের গঠন উন্নত করে এবং মুখে উজ্জ্বলতা আনে ।
এটি আপনার স্কিনকেয়ার পণ্যগুলিকে ত্বকের গভীরে আরও ভালোভাবে পৌঁছতে সাহায্য করে ।
এটি করার সঠিক পদ্ধতি কী ?
ভালোভাবে মুখ পরিষ্কার করে নিন ।
সামান্য পরিমাণ ফেস স্ক্রাব নিন ।
কয়েক সেকেন্ড ধরে বৃত্তাকার গতিতে আলতোভাবে মুখে মাসাজ করুন ।
কপাল ও চিবুকের অংশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন ।
ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন এবং ময়েশ্চারাইজার লাগান ।
কত ঘন ঘন এক্সফোলিয়েট করা উচিত ?
আপনি সপ্তাহে অন্তত দুই থেকে তিনবার এক্সফোলিয়েট করতে পারেন । তবে যাঁদের ত্বক শুষ্ক বা সংবেদনশীল, তাঁদের সপ্তাহে মাত্র একবার এক্সফোলিয়েট করা উচিত । অতিরিক্ত এক্সফোলিয়েশন ত্বকের সুরক্ষাস্তর বা 'স্কিন ব্যারিয়ার'-এর ক্ষতি করতে পারে এবং ত্বকের সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে দিতে পারে ।
এই ভুলগুলি এড়িয়ে চলুন
ফেস স্ক্রাবের পরিবর্তে বডি স্ক্রাব ব্যবহার করা: এগুলোর কাজ ভিন্ন । বডি স্ক্রাবে অপেক্ষাকৃত বড় ও অমসৃণ কণা থাকে যা মুখের কোমল ত্বকের ক্ষতি করতে পারে ৷ তাই মুখের জন্য সবসময় ফেস স্ক্রাবই ব্যবহার করুন ।
এক্সফোলিয়েশনের পর ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার না করা: এক্সফোলিয়েশনের ফলে ত্বক অতিবেগুনি রশ্মির (UV rays) প্রতি আরও সংবেদনশীল হয়ে পড়ে । তাই এরপর ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন লাগাতে ভুলবেন না ।
এতে দুই ধরনের পদ্ধতি রয়েছে
সংবেদনশীল ত্বকের জন্য কেমিক্যাল এক্সফোলিয়েশন: এই ধরনের ত্বকের জন্য কেমিক্যাল এক্সফোলিয়েশন অধিক নিরাপদ । এতে মৃত কোষ দূর করার জন্য মৃদু অ্যাসিড বা প্রাকৃতিক এনজাইম ব্যবহার করা হয় ।
স্বাভাবিক ও তৈলাক্ত ত্বকের জন্য মেকানিক্যাল এক্সফোলিয়েশন: এতে অপেক্ষাকৃত বড় কণা ও বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়, যা স্বাভাবিক থেকে তৈলাক্ত ত্বকের জন্য বেশি উপযোগী ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)