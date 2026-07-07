আলমারি ভর্তি জামাকাপড়, অথচ পরার মতো কিছুই নেই - এই পরিস্থিতিতেই কাজে আসে 'Capsule Wardrobe'

আলমারি ভর্তি জামাকাপড়, অথচ পরার মতো কিছুই নেই - এই পরিস্থিতিতেই কাজে আসে 'Capsule Wardrobe'
'ক্যাপসুল ওয়ারড্রোব' হল ফ্যাশনের এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে যত্নসহকারে বাছাই করা অল্প কিছু পোশাক ব্যবহার করে নানা ধরনের সাজ বা 'লুক' তৈরি করা হয় ।
Published : July 7, 2026 at 3:20 PM IST
সকালে অফিস, কলেজ বা কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে মানুষ প্রায়ই দীর্ঘ সময় ধরে আলমারির দিকে তাকিয়ে ভাবে কী পোশাক পরা যায় । মজার ব্যাপার হল, আলমারি ভর্তি পোশাক থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের পছন্দমতো কোনও পোশাক খুঁজে পায় না । ঠিক এই সমস্যাটির সমাধানেই ‘ক্যাপসুল ওয়ারড্রোব’ (capsule wardrobe)-এর ধারণাটি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে ।
প্রচুর পরিমাণে পোশাক কেনার পরিবর্তে, এই পদ্ধতিতে 25 থেকে 30টি পোশাক বেছে নেওয়া হয় যা বিভিন্নভাবে সাজিয়ে অসংখ্য নতুন লুক তৈরি করা সম্ভব । এটি কেবল সময় বাঁচায় না, বরং অপ্রয়োজনীয় খরচও কমায় । বিশ্বজুড়ে মানুষ এই সহজ ফ্যাশন কৌশলটি গ্রহণ করছে, কারণ এটি স্টাইল, স্বাচ্ছন্দ্য এবং উপযোগিতার মধ্যে এক চমৎকার ভারসাম্য বজায় রাখে । আপনিও যদি প্রতি মরশুমে নতুন নতুন পোশাক কেনা থেকে বিরত থাকতে চান, তবে 'ক্যাপসুল ওয়ার্ডরোব' আপনার জন্য একটি চমৎকার বিকল্প হতে পারে ।
'ক্যাপসুল ওয়ারড্রোব' (capsule wardrobe) আসলে কী ?
ক্যাপসুল ওয়ারড্রোব বলতে বোঝায় সীমিত সংখ্যক পোশাকের এমন একটি সুপরিকল্পিত সংগ্রহ, যার প্রতিটি পোশাক একে অপরের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নেওয়া বা 'মিক্স-অ্যান্ড-ম্যাচ' করা যায় । এতে সাধারণত শার্ট, টি-শার্ট, জিন্স, ট্রাউজার, কুর্তি, জ্যাকেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পোশাক অন্তর্ভুক্ত থাকে । প্রতিটি পোশাক এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যাতে তা বারবার পরা যায় এবং বিভিন্নভাবে স্টাইল করা সম্ভব হয় ।
মাত্র 30টি পোশাক দিয়ে মানুষ কীভাবে সারা বছর চালিয়ে নেয় ?
তারা এমন সব রঙ ও নকশা বেছে নেয় যা প্রায় যেকোনও উপলক্ষেই মানানসই । যেমন- সাদা, কালো, নীল, ধূসর বা বেইজ রঙের পোশাক অন্য পোশাকের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে যায় । একই শার্ট বিভিন্ন ট্রাউজার, জ্যাকেট বা ওড়নার সঙ্গে পরলে নতুন এক লুক বা সাজ তৈরি হয় । এই কারণেই খুব অল্প কিছু পোশাক ব্যবহার করেই নানা ধরনের সাজ বা পোশাক-বিন্যাস করা সম্ভব ।
আপনার পোশাকের সংগ্রহকে করে তুলুন স্মার্ট
এর জন্য প্রথমেই আপনার আলমারি বা পোশাকের সংগ্রহটি যাচাই করে নিন এবং প্রতিদিন পরার উপযোগী পোশাকগুলো আলাদা করুন ৷ বিশেষ করে সেইসব পোশাক যা অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে বা 'মিক্স-অ্যান্ড-ম্যাচ' করে পরা যায় । 25 থেকে 30টি প্রয়োজনীয় পোশাক নিয়ে একটি ছোট ও গোছানো সংগ্রহ তৈরির মাধ্যমে শুরু করতে পারেন । ঋতু পরিবর্তন এবং আপনার প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এর মধ্যে কিছু পোশাক অদলবদল করে নেওয়া সম্ভব । কম পোশাক থাকা মানেই যে স্টাইলের সঙ্গে আপস করা, তা কিন্তু নয় ৷ সঠিক পছন্দ এবং কিছুটা বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে আপনি সারা বছর ধরেই নানা ধরনের লুক বা সাজ তৈরি করতে পারেন । আর ঠিক এই কারণেই 'ক্যাপসুল ওয়ার্ডরোব'-এর ধারণাটি এখন আর কেবল ক্ষণস্থায়ী কোনও ফ্যাশন ট্রেন্ড নয়, বরং স্মার্ট ফ্যাশনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে ।