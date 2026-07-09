বৃষ্টির উপযোগী বারান্দা কীভাবে সাজাবেন ? জানুন কিছু টিপস
বর্ষাকালে আপনার বারান্দাকে সুন্দর ও নিরাপদ রাখা মোটেও কঠিন নয় । সঠিক গাছপালা, জল-প্রতিরোধী আসবাবপত্র ও হালকা সাজসজ্জা বেছে নেওয়া ভালো ৷
Published : July 9, 2026 at 6:53 PM IST
বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা বাড়ির অন্যতম প্রিয় একটি স্থানে পরিণত হয় । সকালের চা, বিকেলের কফি কিংবা কেবল শান্ত হয়ে বসে বৃষ্টি দেখা এমন একটি কোণ সবাই পছন্দ করেন । তবে বারান্দায় যদি জল জমে থাকে ৷ আসবাবপত্র নষ্ট হতে শুরু করে বা গাছপালা অগোছালো দেখায়, তবে এর পুরো সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে যায় । ভালো খবর হল, কিছু সাধারণ পরিবর্তনের মাধ্যমেই আপনি বর্ষার জন্য আপনার বারান্দাকে প্রস্তুত করে তুলতে পারেন ।
এর জন্য আপনাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় বা বড় কোনও পরিবর্তন করতে হবে না, কেবল সঠিক জিনিসগুলি বেছে নিন এবং সাজসজ্জার ছোটখাটো কিছু বিষয়ের ওপর নজর দিন । বর্ষাকালেও আপনার বারান্দাকে একটি মনোরম গার্ডেন ক্যাফের মতো সুন্দর করে তোলার জন্য এখানে কিছু সহজ পরামর্শ দেওয়া হল ।
বৃষ্টি-পছন্দকারী গাছ বেছে নিন: সব গাছ ভারী বৃষ্টি সহ্য করতে পারে না । তাই এমন গাছ নির্বাচন করুন যা আর্দ্র আবহাওয়ায় ভালো বেড়ে ওঠে । ফার্ন, আরেকা পাম, মানি প্ল্যান্ট, স্নেক প্ল্যান্ট এবং পিস লিলির মতো গাছ বারান্দায় এক সতেজ ও সবুজ আবহ তৈরি করে ।
জল-প্রতিরোধী আসবাবপত্র বেছে নিন: বারান্দাটি খোলা হলে কাঠের আসবাবের পরিবর্তে প্লাস্টিক, ধাতু বা বেতের মতো উপাদানে তৈরি জল-প্রতিরোধী আসবাব বেছে নেওয়া ভালো । এতে বৃষ্টির প্রভাব কম পড়ে এবং বারবার রক্ষণাবেক্ষণের ঝামেলাও থাকে না ।
রঙিন প্ল্যান্টার দিয়ে সৌন্দর্য বাড়ান: একই ধরনের টব ব্যবহার না করে বিভিন্ন রঙ ও নকশার প্ল্যান্টার বা টব বেছে নিন । এতে ছোট বারান্দাও অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে । এছাড়া স্ট্যান্ডের ওপর টব রাখলে জল নিষ্কাশনও সহজ হয় ।
হালকা সাজসজ্জা যোগ করুন: ঋতুর কথা মাথায় রেখে বারান্দায় কুশন, ছোট টি-টেবিল, বাঁশের ঝুড়ি বা উইন্ড চাইমের মতো হালকা ওজনের সাজসজ্জার সামগ্রী রাখতে পারেন । তবে খেয়াল রাখবেন যেন এমন কোনও জিনিস বাইরে না রাখা হয়, যা বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
জল নিষ্কাশনের পথটি পরিষ্কার রাখুন: বর্ষাকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বারান্দায় যেন জল জমে না থাকে । জল বের হওয়ার ছিদ্রগুলি সবসময় পরিষ্কার রাখুন এবং গাছপালা এমনভাবে সাজিয়ে রাখুন যাতে জল সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে ।