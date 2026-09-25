ফেস সাকশন কাপ কী ? ব্যবহারে কতটা লাভ হয় ও ত্বককে কি গোলাপি আভা দেয় ? জানুন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

ফেস সাকশন কাপ কী ? ব্যবহারে কতটা লাভ হয় ও ত্বককে কি গোলাপি আভা দেয় ? জানুন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ
Face Suction Cup: ফেসিয়াল সাকশন কাপ কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে ? ব্যবহারের নিয়ম এবং ত্বকের ক্ষতি এড়াতে প্রয়োজনীয় সতর্কতা সম্পর্কে জেনে নিন ।
Published : September 25, 2026 at 1:29 PM IST
আপনি হয়তো এমন কোনও ভিডিয়ো দেখেছেন যেখানে মুখের ত্বকে একটি ছোট কাপ বসিয়ে আলতো করে ঘুরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং দাবি করা হচ্ছে যে, এতে মুখের ত্বক তাৎক্ষণিকভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । এমনটা দেখে কি আপনারও এটি নিজে ব্যবহার করে দেখার ইচ্ছে হয়েছে ? তবে তার আগে, মুখের ত্বকের ওপর এই সাকশন কাপ আসলে কী প্রভাব ফেলে, তা বোঝা জরুরি । এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি ত্বকের উপর এর প্রভাব সম্পর্কে জানাটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ ।
ফেস সাকশন কাপ কী ?
ফেস সাকশন কাপ সাধারণত সিলিকন দিয়ে তৈরি একটি ছোট ও নরম কাপ । সামান্য চেপে ধরে এটি মুখের উপর বসাতে হয় । চাপ ছেড়ে দিলে কাপের ভিতরে একটি মৃদু শূন্যস্থান বা 'ভ্যাকুয়াম' তৈরি হয়, যা ত্বককে ওপরের দিকে টেনে তোলে । এরপর কাপটিকে মুখের উপর দিয়ে আলতোভাবে ঘুরিয়ে নেওয়া হয় । এই প্রক্রিয়াটি 'ফেসিয়াল কাপিং' নামে পরিচিত । অভিনেত্রী শিবা একটি ভিডিয়োতে এর ব্যবহার করে দেখিয়েছিলেন ।
এক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে । আসলে, অনলাইনে 'ফেস সাকশন কাপ' (face suction cup) খোঁজার সময় আপনি হয়তো ইলেকট্রিক ব্ল্যাকহেড রিমুভাল মেশিনের সন্ধানও পেতে পারেন । এই মেশিনটি 'পোর ভ্যাকুয়াম' (pore vacuum) নামে পরিচিত । যদিও দুটিতেই সাকশন বা শোষণের নীতি ব্যবহার করা হয়, তবুও এদের কার্যপদ্ধতি ও ব্যবহারের নিয়মে পার্থক্য রয়েছে ।
ফেস সাকশন কাপ কীভাবে কাজ করে ?
কল্পনা করুন কেউ আলতো করে আপনার ত্বক টেনে ধরছে এবং মাসাজ করছে, যার ফলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ সাকশন কাপ ঠিক একই রকম কাজ করে । এই সাকশন নির্দিষ্ট স্থানে সাময়িকভাবে রক্তপ্রবাহ বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে ব্যবহারের পর আপনার মুখ কিছুটা গোলাপি বা লালচে দেখাতে পারে ।
তবে, এটি ব্যবহারের সময় খুব আলতো হাতের স্পর্শ বজায় রাখা জরুরি । অতিরিক্ত সাকশন বা চাপের কারণে ত্বকে গোলাকার লাল বা নীল দাগ পড়ে যেতে পারে । এছাড়া, কাপিংয়ের ফলে ত্বকে জ্বালাপোড়া বা সংক্রমণের ঝুঁকিও থাকে । তাই ভিডিয়োতে সচরাচর দেখা যায় এমন দ্রুত ও বারবার টানার বা স্ট্রোক পদ্ধতি অনুকরণ করার কোনও প্রয়োজন নেই ।
ফেস সাকশন কাপ কি মুখের উজ্জ্বলতা বাড়ায় ?
অনেকের কাছেই ফেস সাকশন কাপ ব্যবহারের পর ত্বক সতেজ মনে হতে পারে । এর মৃদু মাসাজ সকালে মুখের সামান্য ফোলাভাবও সাময়িকভাবে কমিয়ে দিতে পারে । তবে, এর ফলাফল ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে ।
ফেস সাকশন কাপ ব্যবহার করলে মুখের বলিরেখা পুরোপুরি দূর হবে, ত্বক স্থায়ীভাবে টানটান হবে বা লোমকূপ চিরতরে ছোট হয়ে যাবে ৷ এটা সবসমেয়র জন্য ঠিক নয় ৷ বিশেষজ্ঞরা জানান, ফেসিয়াল কাপিং এই সমস্যাগুলিকে পুরোপুরি নির্মূল করতে পারে না ।
প্রথমবার ব্যবহারের সময় যেসব বিষয় মনে রাখা জরুরি
পরিষ্কার মুখ ও পরিষ্কার কাপ দিয়ে শুরু করুন । ত্বকে হালকা ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন যাতে কাপটি কোনও ঘর্ষণ ছাড়াই সহজে চলাচল করতে পারে । সাকশন বা টান যেন মৃদু থাকে, সেজন্য কাপে খুব সামান্য চাপ দিন । কাপটিকে এক জায়গায় স্থির না রেখে ধীরে ধীরে সরান ।
আপনার ত্বক কেমন প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে তা খেয়াল করুন । আরামদায়ক ও মৃদু টান এবং বেদনাদায়ক টানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ব্যথা, জ্বালাপোড়া বা তীব্র লালচে ভাব অনুভব করলে অবিলম্বে ব্যবহার বন্ধ করুন। সবশেষে, ব্যবহারের পর কাপটি ধুয়ে শুকিয়ে নিন এবং এটি অন্য কারো সাথে ভাগ করে ব্যবহার করবেন না। ফেস সাকশন কাপ কোথায় ব্যবহার করা উচিত নয়
ব্রণ, কাটা বা ছড়ে যাওয়া স্থান কিংবা রোদে পোড়া (সানবার্ন) ত্বকে ফেস সাকশন কাপ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন । চোখের খুব কাছে কাপটি ব্যবহার করবেন না । আপনার ত্বক যদি খুব সংবেদনশীল হয়, সহজেই কালশিটে পড়ে বা কোনও চর্মরোগের চিকিৎসা চলতে থাকে, তবে ব্যবহারের আগে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের (ডার্মাটোলজিস্ট) পরামর্শ নেওয়া শ্রেয় ।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538253/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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