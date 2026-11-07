উৎসবের মরশুমে ফুলদানির ফুল শুকিয়ে যাচ্ছে ? তাজা রাখার সহজ ঘরোয়া উপায় জানুন

উৎসবের মরশুমে ফুলদানির ফুল শুকিয়ে যাচ্ছে ? তাজা রাখার সহজ ঘরোয়া উপায় জানুন
Flowers Alive Longer: গাঁদা, গোলাপ ও জুঁই ফুল দীর্ঘসময় সতেজ রাখার সহজ ঘরোয়া উপায়গুলি জানুন ৷
Published : November 7, 2026 at 10:56 AM IST
বাড়িতে পূজা-অর্চনা হোক কিংবা মন্দিরে দেব-দেবীর সাজসজ্জা ফুল ছাড়া সবকিছুই যেন অসম্পূর্ণ । ফ্রেস ফুল কেবল পূজার স্থানকেই সুন্দর করে তোলে না, বরং বাড়িতে নিয়ে আসে মনোরম সুবাস ও সতেজতার অনুভূতি । এই কারণেই মানুষ প্রতিদিন পুজোর জন্য ফুল কিনে আনেন অথবা নিজের বাগান থেকে সংগ্রহ করেন । তবে একটি সাধারণ সমস্যা হল, সকালে কেনা ফুল সন্ধ্যার আগেই নেতিয়ে পড়ে ৷ পাপড়িগুলি শুকিয়ে যায় এবং রঙের উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে । বিশেষ করে গরম ও ভ্যাপসা আবহাওয়ায় ফুল সতেজ রাখা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে । সৌভাগ্যবশত, বাড়িতেই কিছু সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করে আপনি ফুলকে দীর্ঘ সময় সতেজ রাখতে পারেন ।
ফুলকে সূর্যালোক ও তাপ থেকে দূরে রাখুন
ফুল কেনার বা তোলার পর সেগুলিকে বেশিক্ষণ খোলা জায়গায় বা সরাসরি সূর্যের আলোয় ফেলে রাখবেন না । তীব্র তাপের কারণে ফুল দ্রুত নেতিয়ে পড়ে । এর পরিবর্তে, ফুলগুলিকে একটি পরিষ্কার, শীতল এবং পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে রাখুন । এছাড়া খেয়াল রাখবেন যেন ফুলের উপর সরাসরি ফ্যানের বাতাস না লাগে ।
ফুল সতেজ রাখতে জলের ব্যবহার
যদি ফুলের ডাঁটা লম্বা হয়, তবে সেগুলিকে পরিষ্কার জল ভরা পাত্রে রাখুন । ডাঁটার কেবল নীচের অংশটুকু জলে ডুবিয়ে রাখুন ৷ খেয়াল রাখবেন যেন কোনও পাতা জলের নীচে না থাকে ৷ কারণ এতে ডাঁটা দ্রুত পচে যেতে পারে । ফুলকে দীর্ঘ সময় সতেজ রাখতে প্রতিদিন জল বদলে দিন এবং ডাঁটার নীচের অংশটি সামান্য বাঁকা করে (তির্যকভাবে) কেটে দিন ।
ফ্রিজে ফুল রাখার সঠিক পদ্ধতি জেনে নিন
পুজোর জন্য যদি আগের দিন ফুল কিনে থাকেন, তবে সেগুলি ফ্রিজে রাখতে পারেন । এক্ষেত্রে ফুলগুলিকে সামান্য ভেজা কাগজ বা পরিষ্কার কাপড়ে মুড়িয়ে একটি খোলা পাত্রে রাখুন । খেয়াল রাখবেন, ফুল যেন ফ্রিজারে (যেখানে বরফ জমে) না রাখা হয় । এছাড়া, আপেল বা কলার মতো ফল থেকে দূরে রাখুন ৷ কারণ এসব ফল থেকে নির্গত গ্যাস ফুল দ্রুত নষ্ট করে ফেলতে পারে ।
গাঁদা ও গোলাপ ফুলের যত্ন
গাঁদা ফুল তীব্র সূর্যালোক ও তাপ থেকে দূরে রাখুন । এগুলিকে খুব বেশি জলে ডুবিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই । গোলাপের ক্ষেত্রে, ফুলের ডাঁটা পরিষ্কার জলে ডুবিয়ে রাখুন এবং নীচের দিকের পাতাগুলি ফেলে দিন । জুঁই বা চামেলি জাতীয় ফুল সামান্য ভেজা সুতির কাপড়ে মুড়িয়ে ঠান্ডা জায়গায় রাখা উচিত ।
নেতিয়ে পড়া ফুল সতেজ করার উপায়
ফুলের পাপড়ি যদি নেতিয়ে পড়তে শুরু করে, তবে প্রথমেই সেগুলিকে তাপের উৎস থেকে দূরে সরিয়ে নিন । যেসব ফুলের ডাঁটা আছে, সেগুলির নীচের অংশ সামান্য কেটে পরিষ্কার জলে রাখুন । তবে ফুলের উপর সরাসরি অতিরিক্ত জল ছিটানো থেকে বিরত থাকুন ৷ কারণ এতে কিছু প্রজাতির ফুলের পাপড়ি নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
ফুল কেনার সময় যা মনে রাখবেন
ফুলের সতেজতা অনেকাংশেই নির্ভর করে কেনার সময় আপনি কেমন মানের ফুল বেছে নিচ্ছেন তার উপর ।
এমন ফুল কিনুন যার পাপড়িগুলি সতেজ ও দৃঢ় ।
ফুলে কোনও বাদামি বা কালো দাগ থাকা উচিত নয় ।
ফুলের ডাঁটা সবুজ ও মজবুত হওয়া চাই ।
চাপা পড়া বা আগে থেকেই নেতিয়ে পড়েছে এমন ফুল কেনা থেকে বিরত থাকুন ।
ব্যবহারের আগে শুকনো বা ক্ষতিগ্রস্ত পাপড়িগুলি সরিয়ে ফেলুন ।
ফুল রাখার জন্য সর্বদা পরিষ্কার পাত্র ব্যবহার করুন
ফুল রাখার জন্য সবসময় পরিষ্কার পাত্র ব্যবহার করুন । নোংরা পাত্রে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে, যা ফুলকে দ্রুত নষ্ট করে ফেলে । তাই পাত্রে জল ভরার আগে সেটি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন ।