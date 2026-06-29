বর্ষাকালে কি ব্রণর সমস্যা বেড়ে যায় ? আজ থেকেই ত্বকের যত্নের এই সহজ রুটিনটি মেনে চলুন

বর্ষাকালে কি ব্রণর সমস্যা বেড়ে যায় ? আজ থেকেই ত্বকের যত্নের এই সহজ রুটিনটি মেনে চলুন
বর্ষাকাল গরম থেকে স্বস্তি দিলেও এর সঙ্গে নানা সমস্যাও নিয়ে আসে; এমনই একটি সমস্যা হল ব্রণ ।
Published : June 29, 2026 at 7:41 PM IST
বর্ষাকাল গরম থেকে স্বস্তি দিলেও, এটি সঙ্গে করে নিয়ে আসে নানা সমস্যা ৷ যার মধ্যে অন্যতম হল ব্রণ । এই ঋতুর এক অনাকাঙ্ক্ষিত 'উপহার' হিসাবে প্রায়ই মুখে ছোট, লালচে বা পুঁজভরা ব্রণ দেখা দেয় ৷ কিন্তু বর্ষাকাল ও ব্রণের মধ্যকার সম্পর্ক এবং কীভাবে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে কি আপনি জানেন ? জেনে নেওয়া যাক এই বিষয়টি সম্পর্কে ৷
বর্ষাকালে ব্রণ: বর্ষাকালে ব্রণ হওয়া একটি সাধারণ ঘটনা, তবে এর পিছনের কারণগুলি বোঝা জরুরি । অনেক সময় ত্বকের সঠিক যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও ব্রণ থেকে যায়; এর বেশ কিছু কারণ রয়েছে:
বৃষ্টির জল অম্লীয় প্রকৃতির হওয়ায় তা ত্বকে জ্বালাপোড়া ও লালচে ভাব সৃষ্টি করে ।
বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকলে ত্বকের লোমকূপগুলি খুলে যায়, ফলে ত্বক সরাসরি দূষণ, ধূলিকণা ও ময়লার সংস্পর্শে আসে ।
আর্দ্র বাতাসে সক্রিয় থাকা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ব্রণ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।
এই সময়ে অস্বাস্থ্যকর জাঙ্ক ফুড খেলে ত্বকে সিবাম বা তেলের নিঃসরণ বেড়ে যায় ৷ ফলে স্বাভাবিকভাবেই তৈলাক্ত ত্বকে ব্রণ হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় ।
ব্রণ কীভাবে প্রতিরোধ করবেন ?
এই মরশুমে ব্রণ প্রতিরোধ করতে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা জরুরি:
একটি মৃদু ও পিএইচ-ভারসাম্যপূর্ণ (pH-balanced) ক্লিনজার ব্যবহার করুন এবং দিনে অন্তত দু'বার মুখ ধুয়ে নিন । এটি ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল, ময়লা ও দূষণকারী উপাদান দূর করতে সাহায্য করে ।
মুখ ধোয়ার পর ব্রণ-প্রতিরোধী টোনার ব্যবহার করুন; এক্ষেত্রে টি-ট্রি (tea tree) এবং অ্যালোভেরা-যুক্ত উপাদান বেশ কার্যকর ।
মৃত কোষ দূর করতে সপ্তাহে দু'বার ত্বক এক্সফোলিয়েট করুন । আপনার ত্বকের ধরণ অনুযায়ী মানানসই এক্সফোলিয়েটর বেছে নিন ।
আর্দ্র আবহাওয়ায় ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখা প্রয়োজন ৷ তাই হালকা ও 'নন-কমেডোজেনিক' (লোমকূপ বন্ধ করে না এমন) ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো ।
বাইরে বের হওয়ার আগে অবশ্যই এসপিএফ (SPF) 30 বা তার বেশি মাত্রার 'ব্রড-স্পেকট্রাম' সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন ।
ঘন ঘন মুখে হাত দেওয়া থেকে বিরত থাকুন: মুখের ত্বক অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং বারবার হাত লাগালে হাতের ময়লা মুখে ছড়িয়ে পড়তে পারে ।
চুল পরিষ্কার রাখাও জরুরি: খেয়াল রাখবেন যেন চুল মুখের সংস্পর্শে না আসে, কারণ তৈলাক্ত চুল ত্বকের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ।
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30238598/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)