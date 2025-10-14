ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে এই স্ক্রাব ব্যবহার করে দেখুন, কয়েকদিনের মধ্যেই পাবেন এর ফলাফল

ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে এই স্ক্রাব ব্যবহার করে দেখুন, কয়েকদিনের মধ্যেই পাবেন এর ফলাফল
দূষণ এবং দুর্বল জীবনযাত্রার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ত্বকের জন্য রাসায়নিকমুক্ত ওটমিল স্ক্রাব একটি প্রাকৃতিক এবং কার্যকর প্রতিকার।
Published : October 14, 2025 at 7:38 PM IST
আজকের ব্যস্ত জীবনে, ধুলোবালি, দূষণ, মানসিক চাপ এবং খারাপ খাদ্যাভ্যাসের প্রভাব প্রথমে আমাদের ত্বকে দেখা যায় । এটি নিস্তেজ, প্রাণহীন এবং রুক্ষ হয়ে ওঠে। মৃত ত্বক অপসারণ, ছিদ্র পরিষ্কার রাখা এবং আপনার উজ্জ্বল ত্বক পুনরুদ্ধারের জন্য নিয়মিত স্ক্রাবিং অপরিহার্য হয়ে ওঠে ।
বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া স্ক্রাবের রাসায়নিকগুলি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার করলে আপনার ত্বকের ক্ষতি করতে পারে । অতএব ঘরে তৈরি এবং প্রাকৃতিক বিকল্পগুলি বেছে নেওয়া সর্বদা উপকারী । ওটমিল স্ক্রাব এমনই একটি প্রাকৃতিক স্ক্রাব যা আপনার ত্বককে কোনও ক্ষতি না করে পরিষ্কার, নরম এবং উজ্জ্বল রাখে । জেনে নিন এটি কীভাবে তৈরি করবেন এবং এর উপকারিতা ।
ওটসের স্ক্রাব তৈরির উপকরণ:
2 টেবিল চামচ মোটা করে গুঁড়ো করা ওটস
1 টেবিল চামচ দই (ত্বক নরম করার জন্য)
1 টেবিল চামচ মধু (ত্বককে হাইড্রেট করার জন্য)
1 চা চামচ লেবুর রস (তৈলাক্ত ত্বকের জন্য)
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
প্রথমে, ওটস মোটা করে পেষ্ট করে নিন । খুব সূক্ষ্মভাবে পিষে নেবেন না, যাতে স্ক্রাবিংয়ের প্রভাব বজায় থাকে ।
এখন, দই, মধু এবং লেবুর রস মিশিয়ে একটি ঘন পেস্টে পরিণত করুন ।
এই পেস্টটি একটি পরিষ্কার মুখে লাগান এবং আপনার আঙ্গুল দিয়ে বৃত্তাকার গতিতে আলতো করে 2-3 মিনিটের জন্য মাসাজ করুন ।
পুষ্টিগুলি ভালোভাবে শোষিত হতে দেওয়ার জন্য এটি 10 মিনিটের জন্য রেখে দিন । হালকা গরম জল দিয়ে আপনার মুখ ধুয়ে পরিষ্কার, নরম তোয়ালে দিয়ে শুকিয়ে নিন ৷
ওটস স্ক্রাবের উপকারিতা:
প্রাকৃতিক এক্সফোলিয়েশন: ওটস মৃত ত্বকের কোষ এবং ময়লা দূর করে, ত্বককে মসৃণ এবং পরিষ্কার রাখে ।
হাইড্রেশন এবং কোমলতা: মধু এবং দই ত্বককে ময়শ্চারাইজ করে, শুষ্ক বোধ করা থেকে বিরত রাখে ।
তেলের ভারসাম্য: লেবুর রস অতিরিক্ত তেল দূর করে এবং ব্রণ প্রতিরোধ করে ।
প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা: নিয়মিত ব্যবহার ত্বককে উজ্জ্বল করে এবং তাজা দেখায় ।
ওটমিল স্ক্রাব হল ঘরে পার্লারের মতো উজ্জ্বলতা এবং নরম ত্বক অর্জনের একটি সহজ, সস্তা এবং কার্যকর উপায় । সপ্তাহে দু'বার এটি ব্যবহার করুন এবং মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে আপনি লক্ষণীয় পার্থক্য দেখতে পাবেন । এই স্ক্রাবটি সকল ধরণের ত্বকের জন্য উপকারী এবং এতে কোনও রাসায়নিক নেই, যার ফলে আপনার ত্বকে জ্বালাপোড়া করা সহজ হয় ।
ত্বকের পাশাপাশি এটি শরীরের জন্য়ও ভীষণভাবে উপকারী ৷ ব্রেকফাস্টে ওটস খেলে সারাদিন শরীরে এনার্জি থাকে ৷ সেই সঙ্গে পাচনতন্ত্রও ঠিক থাকে । এটি স্বাস্থ্যের জন্য আরও অনেকভাবে উপকার করে ৷ শরীরে শক্তি যোগায়: ওটস শরীরের হজমশক্তি উন্নত করে ৷ শরীরে একটানা শক্তি জোগায় । এটি আপনাকে সারাদিন শক্তিতে পূর্ণ রাখে ৷ যা আপনার কাজ করার ক্ষমতা বাড়ায় ।
ফাইবার সমৃদ্ধ: ওটসে রয়েছে বিটা-গ্লুকান নামক দ্রবণীয় ফাইবার ৷ যা শুধু দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে না, পাচনতন্ত্রের উন্নতিও করে । এটি খিদে কমায় এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে । কোলেস্টেরল কমায়: ওটসে উপস্থিত ফাইবার খারাপ কোলেস্টেরলের (LDL) মাত্রা কমায় ৷ যা হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে এবং হার্ট সংক্রান্ত রোগের ঝুঁকি কমায় ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)