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একা ভ্রমণ কি একঘেয়ে মনে হয় ? সোলো ডেট আইডিয়ার এই উপায়গুলি করে দেখুন

Solo Date: নিজের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য ‘সোলো ডেট’-এ যাওয়া একটি চমৎকার উপায় ।

Solo Trip Tips
সোলো ডেট আইডিয়ার এই উপায়গুলি জানুন (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 30, 2026 at 11:16 AM IST

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আজকের দ্রুতগতির জীবনে আমরা প্রায়শই নিজেদের জন্য কোনও সময় বের করতে পারি না । অন্যদের সময় দিতে গিয়ে নিজেদের ভালো থাকার বা সুস্থতার কথা ভুলে যাই । তাই মাসে অন্তত একবার বা দু'বার 'সোলো ডেট'-এ (নিজের সঙ্গে সময় কাটানো) যাওয়া অত্যন্ত জরুরি ।

নিজের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপন এবং নিজের যত্ন নেওয়ার (self-care) জন্য 'সোলো ডেট' একটি চমৎকার উপায় । তবে অনেকেই ভাবেন যে সোলো ডেটে আসলে কী করা যায় বা এতে আদৌ আনন্দ পাওয়া সম্ভব কি না । জেনে নেওয়া দরকার সোলো ডেটকে উপভোগ্য করে তোলার মতো কিছু দারুণ উপায় ।

প্রিয় ক্যাফেতে নিজের জন্য সময় কাটানো ও বই পড়া

একা সময় কাটানোর (সোলো ডেট) অন্যতম সেরা একটি উপায় হল শান্ত ও মনোরম পরিবেশের কোনও ক্যাফেতে যাওয়া ৷ সেখানে নিজের পছন্দের কফি বা পানীয় অর্ডার করে মনের মতো কোনও বই পড়া । ফোনটি 'ডু নট ডিস্টার্ব' (Do Not Disturb) মোডে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বই ও পানীয় উভয়ই উপভোগ করুন । লেখালেখি পছন্দ করলে সঙ্গে নিজের ডায়েরিও নিয়ে যেতে পারেন ।

একা সিনেমা বা থিয়েটার দেখা:

একা সিনেমা দেখতে যাওয়াটা শুরুতে কিছুটা অস্বস্তিকর মনে হতে পারে, কিন্তু একবার চেষ্টা করলেই বুঝবেন এটি কতটা উপভোগ্য হতে পারে । আপনি নিজের পছন্দমতো সিনেমা ও আসন বেছে নিতে পারেন এবং কোনও ব্যাঘাত ছাড়াই ছবিটি উপভোগ করতে পারেন । এটি আপনাকে নিজের সঙ্গে কিছুটা ভালো সময় কাটানোর সুযোগ করে দেয় ।

প্রকৃতির মাঝে হাঁটা ও পার্কে পিকনিক:

প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় কাটানো মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী । কোনও পার্কে গিয়ে মাদুর বিছিয়ে বসুন ৷ সঙ্গে থাকা প্রিয় কোনও খাবার খান, গান শুনুন কিংবা বই পড়ুন । যদি বিশেষ কোনও কাজ করতে ইচ্ছে না করে, তবে কেবল আরাম করে বসুন এবং নির্মল বাতাস উপভোগ করুন ।

আর্ট গ্যালারি বা জাদুঘর পরিদর্শন:

শিল্পকলা ও ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ থাকলে কোনও শিল্প প্রদর্শনী, জাদুঘর বা ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে আসতে পারেন । একা যাওয়ার সুবিধা হল, আপনাকে অন্য কারও গতির সঙ্গে তাল মেলাতে হবে না ৷ আপনি নিজের সুবিধামতো সবকিছু ঘুরে দেখতে পারবেন । এতে বিষয়গুলি আরও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করা সম্ভব হয় । পাশাপাশি, আপনি আসলে কী উপভোগ করেন, সে সম্পর্কেও আপনার ধারণা আরও স্পষ্ট হবে ।

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