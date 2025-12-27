Year Ender 2025: এই ফিউশন দেখলে খিদে উবে যাবে ! রইল সারাবছরের আজব খাবারের ট্রেন্ড
2025 সালে, অনেক অদ্ভুত খাবারের পরীক্ষা সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল, যা মানুষকে অবাক করে দিয়েছিল ।
Published : December 27, 2025 at 10:41 AM IST
2025 সাল শেষ হতে চলেছে ৷ কিন্তু এইবছর সোশাল মিডিয়ায় অদ্ভুত স্মৃতি রেখে যাচ্ছে । খাবার সবার দুর্বলতা হলেও, এই বছর কিছু খাবার অনলাইনে ভাইরাল হয়েছে যা মানুষ খাবারের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে । রিল এবং লাইকের লোভে, মানুষ এমনভাবে স্বাদের সঙ্গে হস্তক্ষেপ করেছে যে বহু মানুষ বিরক্ত হয়েছিলেন । দেখে নেওয়া যাক, এই বছরের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর খাবারের মিশ্রণ, যা শিরোনামে এসেছে ।
আম নুডলস: ভাবুন তো গরম নুডলস, যার সঙ্গে আমের রস ও উপরে আমের টুকরো মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে । হ্যাঁ, এই বছর একজন স্ট্রিট ফুড বিক্রেতা এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন । নুডলসপ্রেমীরা এটি দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন । সোশাল মিডিয়ায় একজন মন্তব্য করেছেন, 'এখন আমাকে টয়লেট ক্লিনার দিয়ে চোখ পরিষ্কার করতে হবে ।'
পেঁয়াজের লাট্টে: কফিতে চিনি এবং দুধের কথা শুনেছেন, কিন্তু পেঁয়াজ ? এই পানীয়তে কফির সঙ্গে কাটা পেঁয়াজ মেশানো হয় । এই ট্রেন্ডের উৎপত্তি চিনে এবং এর ভিডিয়ো ভারতে ভাইরাল হয়েছিল । এরপর মানুষ এটিকে বিষ হিসাবে অভিহিত করেছেন ৷
ম্যাগি চা: ম্যাগি এবং চা দু'টোই ভারতীয়দের হৃদয়ের খুব কাছের ৷ কিন্তু এগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াটা অখাদ্যের চেয়ে কম কিছু নয় । একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে একজন ব্যক্তি ফুটন্ত চায়ের কাপে রান্না করা ম্যাগি ঢেলে দিয়েছেন । ভিডিয়োটি ম্যাগি প্রেমীদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল ৷
চকলেট চিকেন টিক্কা: আমিষভোজীদের জন্য এটি বছরের সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্ন ছিল । মশলাদার চিকেন টিক্কার উপরে গলানো ডার্ক চকোলেট পরিবেশন করা হয়েছিল । এটি দেখার পর অনেকের প্রতিক্রিয়া অন্যরকম ছিল ৷
চকলেট পকোড়া: বর্ষাকালে সবাই পকোড়া পছন্দ করে থাকেন ৷ কিন্তু আপনি কি কখনও চকলেট পকোড়া খেয়ে দেখেছেন ? এই বছর, হায়দরাবাদের একজন বিক্রেতা বেসন বাটারে চকলেট বার ডুবিয়ে, ভাজা এবং সবুজ চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করেছেন । এই মিশ্রণটি ছিল স্বাদ নষ্টের জন্য অন্যতম ।
টয়লেট বোল আইসক্রিম: স্বাদ বাদ দিলে, এই খাবারের উপস্থাপনা মানুষের খিদে মেটাতে যথেষ্ট ছিল । আইসক্রিম একটি বাটিতে পরিবেশন করা হয়েছিল যা দেখতে হুবহু টয়লেট বোলের মতো ছিল । মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে এটিকে 'বিরক্তিকর' বলে অভিহিত করেছিলেন ।
ওরিও সুশি: জাপানি খাবার সুশি এবং ওরিও বিস্কুটের সংমিশ্রণ এই বছর ভাইরাল হয়েছিল । রোলটি ওরিও ক্রিম এবং বিস্কুটের টুকরো দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল । যদিও কিছু মানুষ এটিকে 'ঠিক আছে বলে মনে করেছিলেন, তবে সুশি প্রেমীদের জন্য এটি একটি চমকের চেয়ে কম ছিল না ।
আইসক্রিম এবং সয়া সস: মিষ্টি ভ্যানিলা আইসক্রিম এবং নোনতা সয়া সস । শুনতে অদ্ভুত লাগছে, কিন্তু 2025 সালে অনেক ফুড ব্লগার এটি চেষ্টা করেছিলেন । বেশিরভাগ মানুষ বলেছিলেন যে এটি স্বাদের নামে কেবল একটি রসিকতা ছিল ।
ম্যাগি কফি: এটা ম্যাগিকে অপমান করার মতো ৷ এই পরীক্ষায়, ম্যাগিকে জলের পরিবর্তে দুধ এবং কফি পাউডার দিয়ে রান্না করা হয়েছিল । হলুদ এবং সবজি দিয়ে তৈরি এই 'কফি ম্যাগি' সোশাল মিডিয়ায় বছরের 'সবচেয়ে খারাপ' খাবারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ।
চকলেট ফুচকা: পানিপুরির কথা শুনলেই মুখে জল চলে আসে ৷ কিন্তু যখন এটি মশলাদার জলের পরিবর্তে চকলেট সিরাপ এবং জ্যাম দিয়ে ভরা হয়, তখন স্বাদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । ইন্দোরের একটি বাজারে বিক্রি হওয়া এই চকলেট গোলগাপ্পাগুলি ভারতীয় স্বাদের প্রেমীদের হৃদয় ভেঙে দিয়েছে ।
পরীক্ষা-নিরীক্ষা খারাপ নয়, তবে স্বাদের প্রতি এই অবিচার 2025 সালে কিছুটা বেশি ছিল । তবে সোশাল মিডিয়ায় যত দিন যাচ্ছে মানুষ ট্রেন্ডে গা ভাসাচ্ছেন ৷ তাই 2026 সাল আরও ভালো কিছু নিয়ে আসবে এই আশায় মানুষ ৷