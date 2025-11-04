ব্রণ কেবল মুখেই নয়, পিঠেও হতে পারে ! এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে মেনে চলুন এই সহজ টিপস
ঠিক মুখের মতোই, পিঠ এবং কাঁধে প্রায়শই ব্রণ দেখা দেয় যা পিঠের ব্রণ নামে পরিচিত । এরফলে পিঠে চুলকানি এবং দাগ দেখা দেয় ৷
Published : November 4, 2025 at 1:36 PM IST
আমরা প্রায়ই মুখের ব্রণের কথা বলি, কিন্তু পিঠ এবং কাঁধে ব্রণ, যা পিঠের ব্রণ বা ব্যাকনে নামেও পরিচিত ৷ এটিও সমানভাবে সাধারণ এবং বিরক্তিকর সমস্যা । তাপ এবং ঘাম এই সমস্যাটিকে আরও খারাপ করতে পারে । আঁটসাঁট পোশাক, ঘাম এবং সঠিক যত্নের অভাব হল এর কিছু প্রধান কারণ ।
কিন্তু চিন্তা করার কোনও বিষয় নেই ৷ কয়েকটি সহজ পদক্ষেপের মাধ্যমে আপনি এটি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ব্রণ নিরাময়ের জন্য কার্যকর কিছু টিপস ৷
সঠিক পরিষ্কারকরণ এবং এক্সফোলিয়েশন অপরিহার্য: ব্রণ প্রতিরোধের জন্য সঠিক পরিষ্কারকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । প্রতিদিন স্নানের সময় আপনার পিঠের ত্বক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিষ্কার করুন। একটি হালকা, তেল-মুক্ত ক্লিনজার বা স্যালিসিলিক অ্যাসিডযুক্ত বডি ওয়াশ ব্যবহার করুন। স্যালিসিলিক অ্যাসিড ছিদ্র থেকে অতিরিক্ত তেল এবং মৃত ত্বকের কোষ অপসারণ করতে সাহায্য করে। সপ্তাহে 2-3 বার মৃদু এক্সফোলিয়েশন করা উচিত । আপনি এক্সফোলিয়েটিং গ্লাভস বা লুফা ব্যবহার করতে পারেন, তবে মনে রাখবেন যে অতিরিক্ত ঘষা ত্বকে জ্বালা করতে পারে এবং সমস্যাটিকে আরও খারাপ করতে পারে । স্নানের পরে, একটি পরিষ্কার, নরম তোয়ালে দিয়ে আপনার পিঠ শুকিয়ে নিন, কিন্তু ঘষবেন না ।
ঘামে ভিজে যাওয়া পোশাক অবিলম্বে পরিবর্তন করুন: ব্যয়াম, রোদে হাঁটা, অথবা যেকোনও কারণে ঘাম হওয়ার পর, ভেজা বা ঘর্মাক্ত পোশাক অবিলম্বে পরিবর্তন করুন । আর্দ্রতা এবং তাপ ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে, যা ব্রণকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে । সুতির বা এমন পোশাক পরুন যা ত্বককে শ্বাস নিতে সাহায্য করে । টাইট বা সিন্থেটিক পোশাক এড়িয়ে চলুন কারণ এগুলো ঘাম ঘষে আটকে রাখতে পারে, ছিদ্র আটকে দিতে পারে ।
ময়শ্চারাইজ করতে ভুলবেন না: অনেকেই মনে করেন তৈলাক্ত ত্বকের ময়েশ্চারাইজারের প্রয়োজন নেই, কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা । স্নানের পরে, ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা হ্রাস পায় । আপনি যদি আপনার ত্বককে হাইড্রেট না করেন, তাহলে এটি আরও বেশি তেল উৎপন্ন করবে । অতএব, নন-কমেডোজেনিক, তেল-মুক্ত এবং হালকা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে ভুলবেন না । এটি আপনার ত্বককে হাইড্রেটেড রাখবে এবং ব্রণের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য় করবে ।
চুলের যত্নের পণ্যগুলিতে মনোযোগ দিন: আমরা প্রায়শই এটি উপেক্ষা করে থাকি তবে শ্যাম্পু, কন্ডিশনার এবং চুলের সিরামের মতো পণ্যগুলি প্রায়শই আমাদের পিঠে প্রবাহিত হয় এবং স্নানের সময় সেখানে জমা হয় । এই পণ্যগুলি তৈলাক্ত এবং এতে এমন রাসায়নিক থাকে যা ছিদ্র বন্ধ করতে পারে । এটি এড়াতে স্নানের আগে প্রথমে আপনার চুল শ্যাম্পু করুন এবং কন্ডিশন করুন ৷ তারপর আপনার পিঠ থেকে রাসায়নিক অপসারণের জন্য ক্লিনজার দিয়ে আপনার শরীর ধুয়ে ফেলুন । আপনার পিঠে চুলের পণ্য ব্যবহার কমানোর চেষ্টা করুন ।
খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনুন:
আপনার খাদ্যাভ্যাস সরাসরি আপনার ত্বকের উপর প্রভাব ফেলে । অতিরিক্ত চিনিযুক্ত, ভাজা এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার খেলে ব্রণ আরও খারাপ হতে পারে । আপনার খাদ্যতালিকায় ফ্রেস ফল এবং সবুজ শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করুন এবং প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন । এটি বিষাক্ত পদার্থগুলি বের করে দেবে এবং আপনার ত্বক পরিষ্কার রাখবে । ব্রণের একটি প্রধান কারণ হল স্ট্রেস । যোগব্যায়াম, ধ্যান বা অন্য কোনও কার্যকলাপ অনুশীলন করুন যা স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)