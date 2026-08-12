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কেটে যাওয়া দুধকে অকেজো ভেবে ফেলে দিচ্ছেন ? এর ব্যবহারের উপায় জানলে অভ্যাস বদলে ফেলতে চাইবেন

দুধ ফেটে গেলে তা আর ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যদিও সাধারণত একে অকেজো মনে করে ফেলে দেওয়া হয় কারণ এটি পুষ্টির এক অমূল্য ভাণ্ডার ।

Lifestyle
কেটে যাওয়া দুধ এইভাবে ব্যবহার করুন (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 12, 2026 at 7:30 PM IST

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রান্নাঘরে কাজ করার সময় আমাদের সবার সঙ্গেই এমনটা কখনো না কখনো ঘটে ৷ আমরা দুধ জ্বাল দিতে ভুলে যাই আর তা ফেটে যায় । বিশেষ করে গরমের সময় এই সমস্যাটি প্রায়ই দেখা দেয় । দুধ কেটে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে হয় যে এটি আর কোনও কাজে আসবে না, তাই আমরা তা বেসিনের ড্রেনে ঢেলে ফেলে দিই ।

আপনি কি জানেন, যে কাটা দুধকে আপনি অকেজো মনে করছেন, তা আসলে পুষ্টিগুণে ভরপুর ? জানা প্রয়োজন দুধ ব্যবহারের পাঁচটি চমৎকার উপায় ৷ এমন সব পদ্ধতি যা জানার পর আপনি আর কখনোই তা ফেলে দেবেন না ।

তুলোর মতো নরম রুটি তৈরি করুন

দুধ থেকে ছানা বা পনির আলাদা করার পর যে জলটুকু অবশিষ্ট থাকে, তা কখনোই ফেলে দেবেন না । এই তরলটি প্রোটিন ও ভিটামিনে ভরপুর । পরের বার রুটি বা পরোটার জন্য আটা মাখার সময় সাধারণ জলের পরিবর্তে এই জলটি ব্যবহার করুন । আপনি নিজেই দেখবেন যে, আপনার রুটি আগের চেয়ে অনেক বেশি নরম ও সুস্বাদু হয়েছে ।

ঘরেই তৈরি করুন অত্যন্ত নরম পনির

দুধ কেটে গেলে তা দিয়ে পনির তৈরি করা অন্যতম সহজ ও জনপ্রিয় একটি উপায় । দুধ ফেটে গেলে একটি পরিষ্কার সুতির কাপড়ে তা ছেঁকে নিন । এরপর পরিষ্কার জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন যাতে টক ভাব দূর হয়ে যায় । এরপর কাপড়টি শক্ত করে বেঁধে তার ওপর একটি ভারী পাত্র রেখে দিন । মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আপনি পেয়ে যাবেন বাজারের কেনা পনিরের চেয়েও বিশুদ্ধ পনির ।

ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ফেস প্যাক

আপনি কি জানেন, ফেটে যাওয়া দুধ ত্বকের জন্য জাদুর মতো কাজ করে ? এতে প্রচুর পরিমাণে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে, যা ত্বকের মৃত কোষ দূর করে এবং মুখে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা এনে দেয় । ফেটে যাওয়া দুধের সঙ্গে বেসন এবং এক চিমটি হলুদ মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন । এটি মুখে 15 মিনিট লাগিয়ে রাখুন এবং তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । এতে আপনার ত্বক উজ্জ্বল ও সতেজ দেখাবে ।

চুলের জন্য প্রাকৃতিক কন্ডিশনার

আপনার চুল যদি শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে, তবে ছানা তৈরির পর অবশিষ্ট জলীয় অংশটি চমৎকার কন্ডিশনার হিসেবে কাজ করতে পারে । শ্যাম্পু করার পর চুল এই তরল দিয়ে ধুয়ে নিন এবং 5 মিনিট রেখে দিন । এরপর পরিষ্কার জল দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন । এটি আপনার চুলে দারুণ উজ্জ্বলতা আনবে এবং চুলকে অত্যন্ত রেশমি ও মসৃণ করে তুলবে ।

গাছের জন্য এক জাদুকরী টনিক

আপনি যদি বাগান করতে ভালোবাসেন, তবে কেটে যাওয়া দুধ আপনার খুব কাজে আসতে পারে । ফেটে যাওয়া দুধ এবং এর জলীয় অংশ উভয়টিতেই প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে । জলীয় অংশটির সঙ্গে সামান্য সাধারণ জল মিশিয়ে ফুলের টবে দিন । এটি গাছের জন্য, বিশেষ করে গোলাপ ও টমেটো গাছের জন্য চমৎকার প্রাকৃতিক সার হিসেবে কাজ করে ।

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