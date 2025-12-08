চোখের নীচে কালো দাগ দূর করে মুখ উজ্জ্বল করুন, সহজ ঘরোয়া প্রতিকারগুলি সাহায্য করবে
Published : December 8, 2025 at 10:08 AM IST
মুখের সৌন্দর্য সকলেই চান ৷ কিন্তু একগুঁয়ে কালো দাগ দূর হতে চায় না । অনেকেই বিশ্বাস করেন কালো দাগ বার্ধক্যের লক্ষণ, তবে এটি কেবল চোখের চারপাশের ত্বকের সমস্যা নয়; এটি শরীরের ক্লান্তি এবং ভারসাম্যহীনতাও নির্দেশ করে । ক্লান্তি সরাসরি চোখের উপর প্রভাব ফেলে, যার ফলে কালো দাগ তৈরি হয় ।
আয়ুর্বেদে, কালো দাগ বাত এবং পিত্তের ভারসাম্যহীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত । শরীরে বাত এবং পিত্তের ভারসাম্যহীনতা, রস ধাতুর অভাব, রক্তে অমেধ্য, হজমশক্তি হ্রাস এবং অতিরিক্ত চাপ এই সবই চোখের নীচে কালো দাগ তৈরিতে অবদান রাখতে পারে । একটি খারাপ জীবনধারা এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসও প্রধান কারণ । আয়ুর্বেদ কালো দাগ কমাতে কার্যকর উপায়গুলি প্রদান করে ।
চোখের তলায় কালো দাগ সরাসরি হাইড্রেশনের সঙ্গে সম্পর্কিত । কালো দাগ এড়াতে, সারাদিন প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন এবং আপনার শরীর পরিষ্কার রাখুন । প্রস্রাব বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয় এবং শরীর সেগুলি ফিল্টার করতে শুরু করে । চোখ এবং মুখের চেহারা উন্নত করার জন্য একটি পরিষ্কার পেটও অপরিহার্য । অন্ত্রে আটকে থাকা ময়লা অনেক রোগের কারণ হয় ।
এছাড়াও, পরিবারের জেনেটিক্স ত্বক পাতলা বা অতিরিক্ত রঙ্গক তৈরিতে ভূমিকা পালন করতে পারে ৷ যা প্রায়শই কালো দাগের দিকে পরিচালিত করে ৷
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বক পাতলা হতে থাকে । এরফলে রক্তনালীগুলি সহজেই দেখা যায়, যার ফলে কালো দাগ তৈরি হয় ।
এটি প্রতিরোধ করার জন্য, সকালে খালি পেটে আমলকি রস বা আমলকি গুঁড়ো মধু এবং উষ্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে পান করুন । এটি পেট পরিষ্কার করবে এবং আপনার পুরো মুখকে চাঁদের মতো উজ্জ্বল করে তুলবে ।
ডার্ক সার্কেল কমাতে বাহ্যিক ব্যবস্থাও প্রয়োজন । এর জন্য লিকোরিস, মঞ্জিষ্ঠ, গোলাপ পাতা এবং মিষ্টি বাদাম তেল একসঙ্গে গরম করে ছেঁকে নিন এবং একটি বোতলে সংরক্ষণ করুন । রাতে ঘুমানোর আগে চোখের চারপাশে এই তেল মাসাজ করুন । বৃত্তাকার গতিতে মাসাজ করতে পারেন । এতে ধীরে ধীরে ডার্ক সার্কেল কমে যাবে । এছাড়াও রাতে খাঁটি ঘি মিশিয়ে দুই ফোঁটা গোলাপ জল দিয়ে চোখের চারপাশে মাসাজ করতে পারেন । এতে চোখের ক্লান্তি কমবে, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পাবে এবং বলিরেখা কমাতেও সাহায্য করবে ।
এছাড়াও, কমপক্ষে 7 ঘণ্টা ঘুমানো এবং অপ্রয়োজনীয় চাপ এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ । চাপ পেট, মন এবং মস্তিষ্কের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)