সতেজ সবুজ গাছগুলি কি অতিরিক্ত জলের কারণে শুকিয়ে যাচ্ছে ? বর্ষাকালে এই বিষয় মনে রাখুন

সতেজ সবুজ গাছগুলি কি অতিরিক্ত জলের কারণে শুকিয়ে যাচ্ছে ? বর্ষাকালে এই বিষয় মনে রাখুন
গাছের জন্য বৃষ্টির জলকে আমরা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করি ৷ অতিরিক্ত মাত্রায় তা পেলে গাছের শিকড় নষ্টও হতে পারে ৷
Published : July 9, 2026 at 12:42 PM IST
আমরা সবাই বর্ষাকাল ভালোবাসি । বৃষ্টির ধারা কেবল গরম থেকেই স্বস্তি দেয় না, বরং বাড়ির চারপাশের গাছপালাতেও নতুন প্রাণ সঞ্চার করে ৷ তবে আপনি কি কখনও খেয়াল করেছেন বর্ষাকালে আমাদের সুন্দর ও সতেজ গাছপালা মাঝেমধ্যে হঠাৎ হলুদ হয়ে যেতে বা শুকিয়ে যেতে শুরু করে ৷
এটা জেনে হয়তো অবাক হবেন, এর মূল কারণ হতে পারে অতিরিক্ত জল । যদিও বৃষ্টির জল গাছের জন্য নিঃসন্দেহে উপকারী ৷ কিন্তু এর আধিক্য গাছকে মেরেও ফেলতে পারে। এই বর্ষায় আপনার গাছগুলোকে যদি সুস্থ ও সতেজ রাখতে চান, তবে এই ৫টি সহজ পরামর্শ অবশ্যই মনে রাখবেন ।
টবে জল জমতে দেবেন না: এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ । বর্ষা শুরুর আগেই নিশ্চিত করুন যেন টবের নীচের জল নিষ্কাশনের ছিদ্রগুলি পুরোপুরি পরিষ্কার থাকে । টবে জল জমে থাকলে গাছের শিকড় পচে যেতে শুরু করবে এবং গাছটি ধীরে ধীরে মারা যাবে । যদি মাটি জমে ছিদ্রগুলি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে কাঠের টুকরো দিয়ে সেগুলি পরিষ্কার করে নিন ।
মাটি পরীক্ষা করে তবেই জল দিন
বর্ষাকালে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকে, ফলে টবের মাটি ধীরে ধীরে শুকায় । তাই প্রতিদিন জল দেওয়ার রুটিন বা নিয়মটি পরিবর্তন করুন ৷ মাটির ওপরের স্তরটি স্পর্শ করলে যখন একদম শুকনো মনে হবে, কেবল তখনই গাছে জল দিন ।
প্রবল ও একটানা বৃষ্টি থেকে রক্ষা করুন:
আপনার কাছে যদি খুব ছোট বা নাজুক কোনও গাছ থাকে, তবে সেগুলিকে ভারী ও একটানা বৃষ্টি থেকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি । প্রবল বৃষ্টিতে গাছের পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং টব থেকে মাটি ধুয়ে যেতে পারে । তাই ভারী বৃষ্টির সময় গাছগুলিকে কোনও ছাউনি বা বারান্দার নীচে সরিয়ে নিন ।
ছত্রাক ও পোকামাকড়ের দিকে নজর রাখুন
বৃষ্টি ও আর্দ্রতার কারণে ছত্রাক সংক্রমণ এবং পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে । প্রতিদিন গাছের পাতাগুলি ভালো করে পরীক্ষা করুন । যদি সাদা বা কালো দাগ কিংবা পোকামাকড় চোখে পড়ে, তবে জল ও সামান্য নিম তেলের মিশ্রণ স্প্রে করুন ৷ এটি প্রাকৃতিক সুরক্ষা হিসেবে কাজ করে ।
তাড়াহুড়ো করে সার দেবেন না
বৃষ্টির জলে প্রাকৃতিকভাবেই এমন কিছু উপাদান থাকে যা গাছের জন্য অত্যন্ত উপকারী, তাই বর্ষাকালে অতিরিক্ত সার দেওয়ার প্রয়োজন নেই । অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও অতিরিক্ত সারের সংমিশ্রণ গাছের শিকড় নষ্ট করে দিতে পারে ।
বর্ষাকাল হলো গাছ দ্রুত বেড়ে ওঠার উপযুক্ত সময়; এর জন্য প্রয়োজন কেবল সামান্য বাড়তি যত্ন এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ ।