বাড়িতে এই গাছগুলি রাখুন, বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী সৌন্দর্যের পাশাপাশি সমৃদ্ধি ও শান্তি বয়ে আনবে

বাড়িতে এই গাছগুলি রাখুন, বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী সৌন্দর্যের পাশাপাশি সমৃদ্ধি ও শান্তি বয়ে আনবে
বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী, ঘরের ভিতরে বা অফিসে রাখা বিশেষ কিছু উদ্ভিদ নেতিবাচকতা দূর করে ইতিবাচক শক্তি সঞ্চার করে বলে মনে করা হয় ।
Published : August 18, 2026 at 10:11 AM IST
বাড়িতে গাছপালা লাগানো কেবল চারপাশের সবুজায়নই বাড়ায় না, বরং বিভিন্ন সংস্কৃতিতে তা সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি ও ইতিবাচকতার প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত হয় । প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এমন কিছু ইনডোর প্ল্যান্ট রয়েছে যা বাড়ি বা অফিসে রাখা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় ।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এগুলির অনেকই খুব অল্প জায়গায় সহজে বেড়ে ওঠে এবং এদের জন্য খুব একটা জটিল পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না । বাস্তুশাস্ত্র মতে, এই গাছগুলি কেবল ঘরের পরিবেশকেই উন্নত করে না, বরং সম্পদ, শান্তি ও সমৃদ্ধিকেও আকর্ষণ করে । আপনি যদি ইতিবাচক পরিবেশ বজায় রাখার পাশাপাশি ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে চান, তবে এই গাছগুলিকে আপনার ইনডোর গার্ডেনের অংশ করে তুলতে পারেন ৷
লাকি ব্যাম্বু: লাকি ব্যাম্বুকে দীর্ঘকাল ধরেই সুখ, সমৃদ্ধি ও সাফল্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয় । ঘর বা অফিসে এটি রাখা বেশ জনপ্রিয় । এটি মাটি বা জল উভয় মাধ্যমেই বেড়ে উঠতে পারে এবং ঘরের সাধারণ পরিবেশেই সহজে টিকে থাকে । যদি এটি জলে রাখা হয়, তবে গাছটিকে সুস্থ রাখার জন্য নিয়মিত জল পরিবর্তন করা জরুরি ।
পিস লিলি: সবুজ পাতা ও সাদা ফুলের কারণে পিস লিলি ঘরের ভিতর অত্যন্ত আকর্ষণীয় দেখায় । বাস্তুশাস্ত্রে এটিকে শান্তি, প্রশান্তি এবং মানসিক ভারসাম্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এটি কম থেকে মাঝারি আলোয় ভালো বেড়ে ওঠে । মনে রাখবেন, গাছের গোড়ায় আর্দ্রতা বজায় রাখা জরুরি হলেও সেখানে যেন জল জমে না থাকে ।
জেড প্ল্যান্ট: অনেক জায়গায় জেড প্ল্যান্ট 'মানি ট্রি' (অর্থের গাছ) নামেও পরিচিত । এর পুরু ও সবুজ পাতাগুলি প্রথাগতভাবে আর্থিক স্থিতিশীলতা, প্রবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয় । এটি তীব্র ও সরাসরি সূর্যালোকের পরিবর্তে পরোক্ষ আলো বেশি পছন্দ করে । একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি যে, মাটির ওপরের স্তরটি শুকিয়ে গেলেই কেবল এই গাছে জল দেওয়া উচিত ।
ব্যাম্বু পাম: ব্যাম্বু পাম আপনার ঘরের ভিতরের পরিবেশে এক মনোরম গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহ ও সজীব সবুজ ভাব নিয়ে আসে । বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী, এটি বৃদ্ধি, নমনীয়তা এবং ইতিবাচক শক্তির প্রতীক । এটি পরোক্ষ আলোতে ভালো বেড়ে ওঠে । খেয়াল রাখবেন যেন মাটি সবসময় কিছুটা আর্দ্র থাকে, তবে অতিরিক্ত জল দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন ।
মানি প্ল্যান্ট: ভারতীয় পরিবারগুলোতে মানি প্ল্যান্ট অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ইনডোর প্ল্যান্ট । বাস্তুশাস্ত্র ও প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এই গাছটি সম্পদ, সমৃদ্ধি এবং ইতিবাচকতার প্রতীক । কম আলো থেকে শুরু করে উজ্জ্বল অথচ পরোক্ষ আলো এমন নানা ধরনের আলোতেই এটি ভালোভাবে বেড়ে উঠতে পারে । এর লতানো ডালপালা শেলফ, জানালার তাক কিংবা ঝুলন্ত টবে দারুণ দেখায়। গাছের মাটি শুকিয়ে আসতে শুরু করলেই কেবল এতে জল দেওয়া সবচেয়ে ভালো ।