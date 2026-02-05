2026 সালে ভালোবাসার সপ্তাহে গোলাপ দিবস কবে ? জানুন কীভাবে পালিত হয় ?

2026 সালে ভালোবাসার সপ্তাহে গোলাপ দিবস কবে ? জানুন কীভাবে পালিত হয় ?
ভালোবাসা সপ্তাহ আসছে । ভালোবাসার এই সপ্তাহটি এমন একটি দিনকে চিহ্নিত করে যখন মানুষ তাদের ক্রাশ বা প্রেমিকদের গোলাপ দিয়ে থাকেন ।
Published : February 5, 2026 at 10:16 AM IST
ফেব্রুয়ারি মাস শুরু হয়ে গিয়েছে । এই মাসটি ভালোবাসার মাস হিসেবেও পরিচিত । এই মাসেই ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহ পড়ে । এই সপ্তাহের প্রথম দিন হল গোলাপ দিবস । ভালোবাসা দিবস বা গোলাপ দিবসের প্রথম দিনে প্রেমিক-প্রেমিকারা একে অপরকে ফুল দেয় এবং তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করে । এটি প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার একটি মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে । 2026 সালে গোলাপ দিবসের তারিখ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে । এমন পরিস্থিতিতে, আপনি এখানে গোলাপ দিবসের তারিখ জানতে পারেন এবং এটি কীভাবে উদযাপন করবেন সে সম্পর্কেও জেনে নিতে পারেন ৷
2026 সালে গোলাপ দিবস কখন ?
গোলাপ দিবস দম্পতিদের জন্য খুবই বিশেষ, কারণ এটি তাদের এক অনন্য উপায়ে তাদের ভালোবাসা প্রকাশের সুযোগ করে দেয় । বাজার এবং পপ সংস্কৃতি এই দিনের তাৎপর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে । ফেব্রুয়ারিতে পড়া ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহটি 7 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় । এই বিশেষ দিনে পুরো বাজার রঙিন গোলাপে ভরে ওঠে ।
গোলাপ দিবসের ইতিহাস: গোলাপকে তার স্বতন্ত্র সুবাস এবং রঙের কারণে এশিয়ায় বিশেষ বিবেচনা করা হয়, তবে গোলাপ দিবসের ইতিহাস ইউরোপে প্রোথিত, যেখানে শতাব্দী ধরে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য গোলাপ দেওয়া হয়ে আসছে । ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে ভালোবাসা দিবসের উৎপত্তি 14 শতকে, সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে সম্পর্কিত ৷ গোলাপ দিবসের ইতিহাস রোমান পৌরাণিক দেবী ভেনাসের কাছ থেকে এসেছে । বিশ্বাস করা হয় যে ভিক্টোরিয়ান যুগে মানুষ ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য গোলাপ দেওয়ার এই ঐতিহ্যকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল । আরেকটি গল্প হল যে গোলাপ দিবসের ইতিহাস মুঘল আমলের । বলা হয় বেগম নূরজাহান লাল গোলাপ পছন্দ করতেন এবং জাহাঙ্গীর তাঁর স্ত্রীকে খুশি করার জন্য প্রতিদিন প্রচুর গোলাপ পাঠাতেন । এটা ইতিহাস, কিন্তু কেউই যেকোনও রঙের গোলাপ দিতে পারে না । তাঁদের রঙেরও অনেক তাৎপর্য রয়েছে ।
গোলাপ দিবস কীভাবে উদযাপন করবেন ?
ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহের প্রথম দিনে উদযাপিত ভালোবাসা এবং স্নেহ প্রকাশের জন্য গোলাপ দিবস একটি বিশেষ দিন । এই দিনে, মানুষ তাঁদের প্রিয়জনকে গোলাপ উপহার দিয়ে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে থাকেন । বিভিন্ন রঙের গোলাপ বিভিন্ন আবেগের প্রতীক ৷ লাল ভালোবাসার প্রতিনিধিত্ব করে, গোলাপী প্রশংসার প্রতিনিধিত্ব করে, হলুদ বন্ধুত্বের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সাদা শান্তির প্রতিনিধিত্ব করে । গোলাপ দিবসে, মানুষ তাঁদের সঙ্গী, বন্ধুবান্ধব বা বিশেষ প্রিয়জনদের গোলাপের সঙ্গে শুভেচ্ছা কার্ড বা ছোট উপহার দেয় ৷ যা তাদের সম্পর্ককে শক্তিশালী করে । এই দিনটি ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং স্নেহ প্রকাশের একটি সুন্দর উপলক্ষ ।
বিভিন্ন গোলাপের রঙ এবং তাদের অর্থ:
লাল গোলাপ: লাল গোলাপ মানে "আমি তোমাকে ভালোবাসি ।" এই গোলাপ ভালোবাসা, সম্পর্কের সৌন্দর্য, সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা এবং রোমান্সের প্রতীক । এই কারণেই লাল গোলাপ ভালোবাসার অনুভূতি প্রকাশের নিখুঁত উপায় হিসাবে বিবেচিত হয় ।
হলুদ গোলাপ: হলুদ গোলাপ আপনার বন্ধুত্ব এবং তাদের প্রতি আপনার ভালোবাসা এবং স্নেহ প্রকাশ করার একটি দুর্দান্ত উপায় । আপনি এই রঙের গোলাপ শুধু তোমার বন্ধুকেই নয়, বান্ধবী বা স্ত্রীকেও দিতে পারেন ৷ তাঁদের দেখাতে যে তারা শুধু তোমার ভালোবাসাই নয়, বরং একজন ভালো বন্ধুও ।
গোলাপি গোলাপ: যদি আপনার জীবনের ভালোবাসা পেয়ে কতটা ভাগ্যবান বোধ করেন, অথবা তাঁদের যত্ন এবং ভালোবাসা আপনার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা প্রকাশ করতে চান, তাহলে গোলাপি গোলাপ বেছে নিতে পারেন । এই গোলাপগুলি সুখ, কৃতজ্ঞতা এবং সম্পর্কের সৌন্দর্যের প্রতীক ।
সাদা গোলাপ: আপনি কি প্রেমে পড়েছেন ? আপনি কি সবেমাত্র একটি সম্পর্কের সূচনা করছেন ? সাদা গোলাপ রোমান্টিক আকর্ষণ প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত । এই গোলাপগুলি বিশুদ্ধ ভালোবাসা প্রকাশ করে এবং অন্য ব্যক্তিকে অনুভব করায় যে আপনি এগুলি নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন ।
কমলা গোলাপ: কমলা গোলাপ প্রকাশ করে যে আপনি একে অপরের প্রতি আগ্রহী । দু'জনেই আকর্ষণ বোধ করো এবং একে অপরের জীবনের অংশ হতে চাওয়া । সম্পর্ককে তাঁর প্রথম গুরুতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কমলা গোলাপ হল সুন্দর পছন্দ ।
নীল গোলাপ: নীল গোলাপ খুবই বিরল, যে কারণে কাউকে এগুলি দেওয়া বোঝায় যে সেই ব্যক্তিটি আপনার কাছে কতটা বিশেষ । এটি এই অনুভূতি প্রকাশ করে যে আপনার জীবনে অনেক মানুষ থাকলেও, আপনার বান্ধবী বা স্ত্রী বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে ।