কখনও ভেবেছেন টেডি বিয়ারের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে ? জানুন এর ইতিহাস

কখনও ভেবেছেন টেডি বিয়ারের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে ? জানুন এর ইতিহাস
টেডি বিয়ার হলো এমন একটি খেলনা যা শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সকলেরই প্রিয়।
Published : February 9, 2026 at 3:39 PM IST
টেডি বিয়ার নামটি শোনা মাত্রই একটি সুন্দর, নরম এবং আলিঙ্গনযোগ্য খেলনার চিত্র ফুটে ওঠে । এটি কেবল শিশুদের কাছেই প্রিয় নয়, বরং প্রাপ্তবয়স্কদের কাছেও স্নেহ এবং সান্ত্বনার প্রতীক হয়ে উঠেছে । কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন এই আরাধ্য টেডি বিয়ার কোথা থেকে এসেছে ? এর ইতিহাস কী ? 2026 সালের টেডি ডে-র এই বিশেষ উপলক্ষ্যে, জেনে নেওয়া প্রয়োজন, টেডি বিয়ারের আকর্ষণীয় ইতিহাস এবং এর উৎপত্তি ৷
টেডি বিয়ারের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল ?
টেডি বিয়ারের ইতিহাস বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকায় । এটি শুরু হয়েছিল মার্কিন রাষ্ট্রপতি থিওডোর "টেডি" রুজভেল্টের একটি শিকার অভিযানের মাধ্যমে । 1902 সালে, রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট মিসিসিপিতে ভালুক শিকারে যান । এমন একটি ঘটনা ঘটে যা ইতিহাস তৈরি করে ।
শিকারের সময়, রুজভেল্টের সহ-শিকারিরা একটি ছোট ভালুক ধরে রাষ্ট্রপতিকে গুলি করতে বলেন, কিন্তু রুজভেল্ট তা প্রত্যাখ্যান করেন ৷ কারণ তিনি মনে করেন এটি একটি ছোট, অসহায় প্রাণী এবং এটিকে হত্যা করা অন্যায্য হবে ।
ঘটনাটি শীঘ্রই শিরোনামে আসে । ওয়াশিংটন পোস্টে একটি কার্টুন প্রকাশিত হয় যেখানে রুজভেল্টকে ছোট ভালুকের প্রতি দয়া দেখানোর চিত্র তুলে ধরা হয় । এই কার্টুনটি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে এবং এই মুহূর্তটিই টেডি বিয়ারের ধারণার জন্ম দেয় ।
টেডি বিয়ারের সৃষ্টি এবং জনপ্রিয়তা:
এই ঘটনার পর, মরিস মিচটম নামে একজন দোকানদার, রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের দয়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে একটি খেলনা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন । তিনি একটি নরম ভালুক আকৃতির খেলনা তৈরি করেন এবং এর নাম দেন 'টেডি'স বিয়ার'। খেলনাটি দ্রুত জনপ্রিয় এবং জনসাধারণের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে । মিচটম এমনকি রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের কাছে খেলনাটির নামকরণের অনুমতি চেয়েছিলেন, যা রুজভেল্ট আনন্দের সঙ্গে মেনে নেন ।
একই সময়ে, জার্মানির একটি কোম্পানি একই ধরণের খেলনা তৈরি শুরু করে । জার্মান কোম্পানি স্টিফও নরম ভালুকের খেলনা তৈরি করে, যা দ্রুত ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । এইভাবে, টেডি বিয়ার বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে এবং শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের জন্যই ভালোবাসা এবং স্নেহের প্রতীক হয়ে ওঠে ।
টেডি বিয়ারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি: টেডি বিয়ার কেবল একটি খেলনা নয়, এটি সংস্কৃতি ও সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে । এটি শিশুদের সঙ্গী, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি স্মরণীয় উপহার এবং এমনকি জাদুঘরের প্রদর্শনীর একটি অংশ হয়ে উঠেছে । টেডি বিয়ার সম্পর্কে অসংখ্য গল্প, কবিতা এবং চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে, যা এর জনপ্রিয়তার প্রতিফলন ঘটায় ।
ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে টেডি ডে উদযাপনও টেডি বিয়ারের জনপ্রিয়তা প্রতিফলিত করে । এই দিনটিকে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যে ভালোবাসা এবং স্নেহের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয় । টেডি বিয়ার উপহার দেওয়া মানুষের প্রিয়জনদের জানাতে পারে যে তাঁরা তাদের কাছে কতটা বিশেষ ।
টেডি বিয়ারের বিভিন্নতা: আজ টেডি বিয়ার কেবল একটি খেলনা নয়, বরং একটি ব্র্যান্ড এবং একটি সাংস্কৃতিক আইকনে পরিণত হয়েছে । আধুনিক সময়ে, টেডি বিয়ারকে বিভিন্ন রূপ এবং নকশায় দেখা যায় । এটি আর কেবল একটি ভালুকের খেলনা নয়, বরং বিভিন্ন প্রাণী এবং চরিত্রের আকারেও পাওয়া যায় । টেডি বিয়ারের জনপ্রিয়তা এতটাই বেড়েছে যে এটি এখন একটি সংগ্রহযোগ্য জিনিস হয়ে উঠেছে এবং মানুষ এটি সংগ্রহ করছে ।