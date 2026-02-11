ETV Bharat / lifestyle

ভালোবাসার দিনে সঙ্গীর জন্য কেক তৈরি করুন, রইল রেসিপি

ভালোবাসা দিবসের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে । আপনার সঙ্গীকে খুশি করতে, নিজের হাতে একটি ভালোবাসা দিবসের কেক বানান । রেসিপিটি এখানে দেওয়া হল ।

কেক তৈরি করুন এইভাবে (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 11, 2026 at 12:59 PM IST

5 Min Read
প্রতি বছরের মতো এই বছরও ভালোবাসার উৎসব ভ্যালেন্টাইন্স উইক ফেব্রুয়ারিতে পালিত হচ্ছে । এই সপ্তাহটি প্রেমীদের জন্য বিশেষ । তবে সবচেয়ে বিশেষ হল ভ্যালেন্টাইন্স ডে । এইদিনে দম্পতিরা ডেটে যায়, একসাথে সময় কাটায় এবং একে অপরকে উপহার দেয়। আপনি যদি আপনার সঙ্গীর জন্য আলাদা কিছু করতে চান, তাহলে আপনি নিজের হাতে একটি কেক বানাতে পারেন। এই কেকটি আপনার দুজনের মধ্যে ভালোবাসা আরও বাড়িয়ে তুলবে। এখানে, আপনি তিন ধরণের ভ্যালেন্টাইন্স ডে-স্পেশাল হোমমেড কেকের সম্পূর্ণ রেসিপি খুঁজে পেতে পারেন এবং বাড়িতে চেষ্টা করতে পারেন ।

চকলেট কেক:

চকলেট কেক উপকরণ:

3/4 কাপ ময়দা

1/2 কাপ চিনি

2 চা চামচ কোকো পাউডার

1/2 চা চামচ বেকিং সোডা

এক চিমটি নুন

1য়2 কাপ ব্ল্যাক কফি

3 টেবিল চামচ মাখন বা তেল

1 চা চামচ লেবুর রস বা ভিনেগার

চকলেট এসেন্স:

চকলেট কেক রেসিপি:

একটি সুস্বাদু চকলেট কেক তৈরি করতে, প্রথমে আপনার ওভেন 350 ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় প্রায় 10 মিনিট গরম করতে হবে । কেকের ব্যাটার তৈরি করতে, গরম জলে প্রায় 3 থেকে 4 চা চামচ কফি পাউডার, তেল, লেবুর রস এবং চকলেট এসেন্স মিশিয়ে নিন । তারপর, অন্য একটি পাত্রে, ময়দা, চিনি, কোকো পাউডার, বেকিং সোডা এবং নুন একসঙ্গে মিশিয়ে ভালো করে চেলে নিন যাতে একটি মিহি মিশ্রণ তৈরি হয় । এবার, এই মিশ্রণে আগে থেকে প্রস্তুত জলের দ্রবণ যোগ করুন এবং ভালো করে ফেটিয়ে নিন । তবে অতিরিক্ত মেশাবেন না । কেবল তেল বা মাখন দিয়ে হালকাভাবে গ্রিজ করা ছাঁচে কেকের ব্যাটার ঢেলে দিন । মাত্র 30 মিনিটের মধ্যে, আপনার সুস্বাদু চকলেট কেক প্রস্তুত হয়ে যাবে । আপনার প্রিয় আইসিং বা গ্যানাচে ফ্রস্টিং দিয়ে কেকের উপরে রাখতে পারেন ।

2 ফ্রুট কেক:

ফ্রুট কেক তৈরির উপকরণ:

1 কাপ ময়দা

1 কাপ দুধ

3/4 কাপ চিনি

1/2 চা চামচ বেকিং সোডা

1 চা চামচ বেকিং পাউডার

1/2 কাপ মাখন

টুটি ফ্রুটি

পছন্দের শুকনো ফল যেমন কাজু, বাদাম, আখরোট, পেস্তা

তেল

দই

ফ্রুট কেক রেসিপি:

ওভেন 350 ডিড্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য প্রিহিট করুন । ফ্রুট কেক তৈরি করতে, একটি পাত্রে 1কাপ ময়দা যোগ করুন । অন্য পাত্রে মাখন, দুধ, চিনি, হাফ চা চামচ বেকিং সোডা এবং এক চা চামচ বেকিং পাউডার মিশিয়ে নিন । তারপর, সমস্ত ড্রাই ফ্রুট ধুয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন ।

মিশ্রণটি ভালো করে মিশিয়ে প্রায় 5 মিনিটের জন্য সেট হতে দিন । দই এবং বেকিং সোডা সামান্য ফুটতে শুরু করলে, হাফ চা চামচ তেল যোগ করুন । তেল যোগ করার পর, ফলের স্বাদ যোগ করার জন্য ফলের এসেন্স যোগ করুন । ফলের মিশ্রণে ছেঁকে নেওয়া ময়দা যোগ করুন এবং বড় বড় দানা এড়াতে ভালো করে মেশান । শুকনো ফল এবং টুটি ফ্রুটি যোগ করুন । এখন, একটি কেক মোল্ড নিন ৷ মাখন দিয়ে ভালো করে গ্রিজ করুন এবং কেকের মিশ্রণ ঢেলে দিন । আপনার কেকটি সম্পূর্ণরূপে বেক হতে প্রায় 35 থেকে 40 মিনিট সময় লাগবে । পরীক্ষা করুন যে কেকটি নীচের দিকে বেশি পুড়ে যায়নি । ছাঁচ থেকে বের করার আগে এটি কয়েক মিনিটের জন্য ঠান্ডা হতে দিন । এরপর আলতো করে এটি উল্টে দিন । খুব দ্রুত কাজ না করার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, অন্যথায় এটি ভেঙে যেতে পারে ।

3) বিস্কুট কেক

বিস্কুট কেক তৈরির উপকরণ:

4 প্যাকেট বিস্কুট

1 প্যাকেট ইনো

1 চা চামচ চিনি

1 কাপ দুধ

1 বাটি নুন

1 চা চামচ তেল বা ঘি

বিস্কুট কেক তৈরির পদ্ধতি:

প্রথমে, বিস্কুটগুলিকে মিক্সারে হালকা করে গুঁড়ো করে নিন এবং সূক্ষ্মভাবে গুঁড়ো করে নিন । বিস্কুটের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে পেষ্ট করে নিন । একটি পাত্রে গুঁড়ো করে রাখুন, তারপর চিনি এবং বেকিং পাউডার যোগ করে ভালো করে মিশিয়ে নিন । এখন বিস্কুটের মিশ্রণটি কেক ব্যাটার হিসেবে তৈরি করতে, মাখন এবং দুধ যোগ করুন এবং ঘন পেস্ট তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ভালো করে ফেটিয়ে নিন । পেস্টটি প্রায় 5-7 মিনিটের জন্য সেট হতে দিন । তারপর, কেকের ছাঁচে তেল বা ঘি দিয়ে ব্রাশ করুন । আটকে যাওয়া রোধ করার জন্য ছাঁচের উপর সামান্য ময়দা ছিটিয়ে দিন । ছাঁচে কেকের ব্যাটার ঢেলে দিন । চকলেটের স্বাদ বাড়ানোর জন্য আপনি মিশ্রণে চকলেটও যোগ করতে পারেন । 2 মিনিটের জন্য কুকার গরম করুন, তারপর কেকের ছাঁচটি একটি স্ট্যান্ডে রাখুন । ঢাকনা বন্ধ করুন এবং কেকটিকে 20-25 মিনিট ধরে রান্না হতে দিন । আঁচ কম রাখুন । আপনার অসাধারণ বিস্কুট কেক প্রস্তুত । আপনি এটি গলানো চকলেট দিয়ে সাজাতে পারেন ।

