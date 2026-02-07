ভালোবাাসর সপ্তাহে আজ গোলাপ দিবস ! জানুন ভারতে গোলাপ দিবসের জনপ্রিয়তা
ভালোবাসা দিবস শুরু হচ্ছে ৷ আজ প্রথম দিন, গোলাপ দিবস । এই দিনটি গোলাপের মাধ্যমে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং আবেগ প্রকাশের সুযোগ করে দেয় ।
Published : February 7, 2026 at 2:34 PM IST
আজ 7 ফেব্রুয়ারি 2026 ভালোবাসা সপ্তাহ শুরু হয়েছে ৷ ভালোবাসার প্রথম সুবাস সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে । ভালোবাসা সপ্তাহের প্রথম দিন হল গোলাপ দিবস । এইদিনে মানুষ শব্দের পরিবর্তে গোলাপ ফুল দিয়ে তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করে থাকেন । তবে গোলাপ দিবস কেবল প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । এই দিনটি বন্ধুত্ব, স্নেহ, শ্রদ্ধা এবং সম্পর্কের উষ্ণতার প্রতীকও হয়ে উঠেছে । গোলাপ দিবস আমাদের শেখায় অনুভূতি প্রকাশের জন্য কোনও বড় প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন হয় না; আমাদের যা দরকার তা হল একটি সত্যিকারের অনুভূতি এবং একটি গোলাপ ।
ভালোবাসা সপ্তাহে কখন গোলাপ দিবস পালিত হয় ?
প্রতি বছর 7 ফেব্রুয়ারি গোলাপ দিবস পালিত হয় । এটি ভালোবাসা সপ্তাহের প্রথম দিন । সপ্তাহের দিন নির্বিশেষে এই উদযাপনের তারিখ কখনও পরিবর্তিত হয় না। এই দিন থেকে 14 ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস পর্যন্ত, ভালোবাসা বিভিন্নভাবে উদযাপন করা হয়। এমনকি এই উদযাপনের জন্য বিভিন্ন দিনের নামকরণ করা হয়েছে ।
এই কারণে, প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যেই গোলাপ দিবসের স্থান রয়েছে ।
গোলাপ দিবসের ইতিহাস কী ?
গোলাপ দিবসের ইতিহাস প্রায়শই পশ্চিমা দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত ৷ তবে এর শিকড় প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে ফিরে যায় । গ্রীক এবং রোমান সংস্কৃতিতে, গোলাপ প্রেম এবং সৌন্দর্যের সাথে যুক্ত ছিল । গ্রীক পুরাণে, দেবী আফ্রোডাইট এবং রোমান পুরাণে, দেবী ভেনাস গোলাপের সঙ্গে যুক্ত । ধীরে ধীরে, গোলাপ প্রেমের একটি বিশ্বব্যাপী প্রতীক হয়ে ওঠে ।
যখন ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহের ঐতিহ্য শুরু হয়, তখন এটি গোলাপ দিবস দিয়ে শুরু হয়, কারণ প্রেমের প্রথম প্রকাশ প্রায়শই একটি ছোট, সরল এবং সুন্দর অঙ্গভঙ্গি দিয়ে শুরু হয় ।
ভারতে গোলাপ দিবসের জনপ্রিয়তা: গত কয়েক বছর ধরে ভারতে গোলাপ দিবস ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । এই দিনটি উত্তেজনা এবং আবেগে পরিপূর্ণ, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে । সিনেমা, সোশাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল মেসেজিং রোজ দিবসকে দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ করে তুলেছে । গোলাপ দিবস এখন আর কেবল রোমান্টিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । মানুষ বন্ধু, স্বামী/স্ত্রী এমনকি নিজেদের ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য গোলাপ উপহার দিতে পছন্দ করে ।
গোলাপ দিবসের আসল অর্থ: গোলাপ দিবসের আসল অর্থ ব্যয়বহুল উপহার নয়, বরং প্রকৃত অনুভূতি । হৃদয় থেকে দেওয়া হলেও একটি গোলাপও যথেষ্ট। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য বড় বড় প্রতিশ্রুতির চেয়ে ছোট ছোট অঙ্গভঙ্গি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।