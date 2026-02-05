ভালোবাসার সপ্তাহ শুরু হয় 7 ফেব্রুয়ারি থেকে, গোলাপ দিবস থেকে ভালোবাসা দিবস পর্যন্ত কীভাবে পালণ করবেন জানুন বিস্তারিত

ভালোবাসার সপ্তাহ শুরু হয় 7 ফেব্রুয়ারি থেকে, গোলাপ দিবস থেকে ভালোবাসা দিবস পর্যন্ত কীভাবে পালণ করবেন জানুন বিস্তারিত
ফেব্রুয়ারি মাসকে ভালোবাসার মাস বলা হয় ৷ 7 থেকে 14 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহ পালিত হয় ।
Published : February 5, 2026 at 11:04 AM IST
ফেব্রুয়ারি হল ভালোবাসার মাস । এই মাসে ভালোবাসা এবং রোমান্সের আমেজ থাকে । দম্পতিদের জন্য এটি বছরের সবচেয়ে বিশেষ মাস ৷ কারণ এটি ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহকে চিহ্নিত করে । 7 ফেব্রুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, এই সপ্তাহটি বিভিন্ন উপায়ে ভালোবাসা প্রকাশের সময় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহের ক্যালেন্ডার এবং প্রতিটি দিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ৷
ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহ 2026
গোলাপ দিবস (Rose Day) 7 ফেব্রুয়ারি, শনিবার:
ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহ শুরু হয় গোলাপ দিবস দিয়ে । এই দিনে প্রেমিক-প্রেমিকারা একে অপরকে গোলাপ উপহার দিয়ে তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করে থাকেন । লাল গোলাপ ভালোবাসার প্রতীক, অন্যদিকে হলুদ বন্ধুত্বের প্রতীক এবং সাদা শান্তির প্রতীক । গোলাপের রঙ এবং সুবাসে সম্পর্ক পূর্ণ করার জন্য এই দিনটি পালিত হয় । ফেব্রুয়ারি হল ভালোবাসার মাস । এই মাসে ভালোবাসা এবং রোমান্স বাতাসে থাকে । দম্পতিদের জন্য এটি বছরের সবচেয়ে বিশেষ মাস, কারণ এটি ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহকে চিহ্নিত করে । 7 ফেব্রুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, এই সপ্তাহটি বিভিন্ন উপায়ে ভালোবাসা প্রকাশের সময় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহের ক্যালেন্ডার এবং প্রতিটি দিনের বিশেষত্বগুলি অন্বেষণ করি ।
লাল গোলাপ ভালোবাসার প্রতীক, হলুদ গোলাপ বন্ধুত্বের প্রতীক এবং সাদা গোলাপ শান্তির প্রতীক । সম্পর্কের মধ্যে গোলাপের রঙ এবং সুবাস আনতে এই দিনটি পালিত হয় ।
প্রপোজ ডে (Propose Day) 8 ফেব্রুয়ারি, রবিবার:
নতুন প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য এই দিনটি খুবই বিশেষ । যদি আপনি কাউকে পছন্দ করেন এবং আপনার অনুভূতি প্রকাশ করতে চান, তাহলে এটি একটি নিখুঁত দিন । প্রপোজ ডে-তে, মানুষ তাঁদের বিশেষ কারও কাছে তাঁদের ভালোবাসা প্রকাশ করে এবং আজীবন সঙ্গীর জন্য প্রস্তাব দেন ।
চকলেট ডে (Chocolate Day) 9 ফেব্রুয়ারি, সোমবার:
ভালোবাসা প্রকাশের পর, সম্পর্ক মধুর করার সময় । সোমবার মানুষ একে অপরকে তাঁদের প্রিয় চকলেট উপহার দেন । চকলেটকে মেজাজ বৃদ্ধিকারী এবং চাপমুক্তকারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা দূর করতে এবং ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে ।
টেডি ডে (Teddy Day) 10 ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার:
টেডি বিয়ার নির্দোষতা এবং কোমলতার প্রতীক । এই দিনে, সঙ্গীরা একে অপরকে একটি সুন্দর টেডি বিয়ার উপহার দিয়ে থাকেন । এই উপহার তাদের অনুভব করতে সাহায্য করে যে আপনি যখন আশেপাশে থাকেন না, তখনও আপনার স্মৃতির উষ্ণতা এবং নির্দোষতা তাঁদের সঙ্গে থাকে ।
প্রমিস ডে (Promise Day) - 11 ফেব্রুয়ারি, বুধবার:
উপহার যথেষ্ট নয়, প্রতিশ্রুতিও একটি সম্পর্কের জন্য অপরিহার্য । প্রমিজ ডে-তে, দম্পতিরা একে অপরকে সত্যিকারের ভালোবাসা, সততা এবং প্রতিটি অসুবিধার মধ্য দিয়ে একসঙ্গে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন । এই দিনটি সম্পর্কের ভিত্তি শক্তিশালী করার প্রতীক ।
আলিঙ্গন দিবস (Hug Day) 12 ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার:
একটি জাদুকরী আলিঙ্গন একটি কথাও না বলে অনেক কিছু বলে । এই দিনটি একে অপরকে আলিঙ্গন করা এবং আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করার কথা । একে অপরকে আলিঙ্গন করা কেবল দূরত্ব কমাতেই নয় বরং আপনার সঙ্গীকে নিরাপদ বোধ করাতেও সাহায্য করে ।
চুম্বন দিবস (Kiss Day) 13 ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার:
চুম্বন দিবস ভালোবাসা দিবসের ঠিক একদিন আগে পালিত হয় । এটি ভালোবাসা প্রকাশের একটি অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং আবেগঘন উপায় । এই দিনটি শারীরিক ও মানসিক সংযোগের পাশাপাশি অটল ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা উদযাপন করে ।
ভালোবাসা দিবস (Valentines Day) 14 ফেব্রুয়ারি, শনিবার:
সবাই ভালোবাসা সপ্তাহের শেষ দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন সকলে । সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের স্মরণে পালিত এই দিনটি ভালোবাসার জয়ের প্রতীক । এই দিনে, মানুষ ডেটে যায়, একে অপরকে সময় দেন এবং তাঁদের সঙ্গীর সঙ্গে সুন্দর সময় কাটান ।