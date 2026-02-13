ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে জন্ম সংখ্যা অনুযায়ী সঙ্গীকে উপহার দিন, ভালোবাসা থেকে যাবে যুগ যুগ ধরে

ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে জন্ম সংখ্যা অনুযায়ী সঙ্গীকে উপহার দিন, ভালোবাসা থেকে যাবে যুগ যুগ ধরে
ভালোবাসা দিবসে প্রিয়জনকে উপহার দেওয়া রীতি আছে । সঙ্গীকে উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা করলে আপনার জন্ম সংখ্যার উপর ভিত্তি করে উপহার বেছে নিতে পারেন ।
Published : February 13, 2026 at 11:02 AM IST
ভালোবাসা দিবসে আপনার সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার জন্য সঙ্গীকে উপহার দেওয়া হয় । এই পরিস্থিতিতে আপনার সঙ্গীকে তার জন্ম সংখ্যার উপর ভিত্তি করে উপহার দিতে পারেন । এই উপহারটি কেবল আপনার সঙ্গীকে আনন্দিত করবে না বরং আপনার মধ্যে ভালোবাসা আরও গভীর করবে ।
জ্যোতিষী রাহুল দে জানান জ্যোতিষবিদ্যায় কিছু নিয়ম মানলে জীবনে উন্নতি হয় ৷ তেমনি ভালোবাসার মানুষকে তাঁদের জন্ম সংখ্যা অনুযায়ী উপহার দিলে সম্পর্কে গভীরতা বাড়ে ৷ জানুন জন্ম সংখ্যা অনুযায়ী উপহারের তালিকা ৷
সংখ্যা 01: 1, 10, 19, অথবা 28 তারিখে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা 01 বলে মনে করা হয় । সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে, এই সংখ্যার মানুষ ভালোবাসা দিবসে তাঁদের সঙ্গীকে সোনার জিনিস বা কমলা রঙের পোশাক উপহার দিতে পারেন । এই জিনিসগুলি আপনার জন্য ভাগ্যবান প্রমাণিত হতে পারে ।
সংখ্যা 02: যাঁদের জন্ম 2, 11, 20, অথবা 29 তারিখে, তাদের সংখ্যা 02 । তাই যাঁদের সংখ্যা 02 তাঁদের সঙ্গীকে রূপোর তৈরি কিছু উপহার দিতে পারেন । মুক্তো দিয়ে তৈরি একটি সুন্দর জিনিসও উপহার দিতে পারেন ।
সংখ্যা 03: যাদের জন্ম 3, 12, 21, অথবা 30 তারিখে, তাঁদের সংখ্যা 03 । এই সংখ্যার মানুষ এই ভালোবাসা দিবসে সঙ্গীকে একটি কলম, বই, এমনকি একটি হলুদ পোশাকও উপহার দিতে পারেন ।
সংখ্যা 04: যদি কেউ 4, 13, 22, অথবা 31 তারিখে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তাহলে তাঁদের সংখ্যা 04 হিসাবে বিবেচিত হবে । যাদের সংখ্যা 4, তাঁরা এই ভালোবাসা দিবসে সঙ্গীকে আকাশী বাদামি রঙের পোশাক বা ঘড়ি অথবা চকলেট উপহার দিতে পারেন ।
সংখ্যা 05: যেকোনও মাসের 5, 14 অথবা 23 তারিখে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা 05 । সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে, এই সংখ্যার মানুষরা ভালোবাসা দিবসে তাদের সবুজ রঙের সঙ্গীকে পোশাক, রূপোর গয়না বা প্রাকৃতিক দৃশ্য উপহার দিতে পারেন । এই উপহার আপনার সম্পর্কে নতুন উত্তেজনা আনবে ।
সংখ্যা 06: যেকোনও মাসের 6, 15 অথবা 24 তারিখে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের 06 সংখ্যাটি ধারণকারী বলে মনে করা হয় । এই সংখ্যাটি ধারণকারী ব্যক্তিরা তাঁদের সঙ্গীকে সুগন্ধি, সুগন্ধি ফুল, এমনকি একটি গানের বিভিন্ন জিনিস উপহার দিতে পারেন । এটি তাঁদের সঙ্গীর ভালোবাসা অর্জনে সহায়তা করবে । এছাড়াও সাদা রঙের পোশাক উপহার হিসাবে দিতে পারেন ৷
সংখ্যা 07: যেকোনও মাসের 7, 16 অথবা 25 তারিখে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের 07 সংখ্যাটি ধারণকারী বলে মনে করা হয় । অতএব, 7 সংখ্যাটি ধারণকারী ব্যক্তিরা ভালোবাসা দিবসে তাঁদের সঙ্গীকে অফ হোয়াইট পোশাক, ফুল, ভালো বই ইত্যাদি উপহার দিতে পারেন । অথবা স্টিলের কোনও জিনিস উপহার হিসাবে দেওয়া শুভ বলে মনে করা হয় ৷
সংখ্যা 08: যেকোনও মাসের 8,17 অথবা 26 তারিখে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের 08 সংখ্যাটি ধারণকারী বলে মনে করা হয় । 08 সংখ্যাটি ধারণকারী ব্যক্তিরা ভালোবাসা দিবসে তাঁদের সঙ্গীকে একটি বেল্ট, পার্স, জ্যাকেট বা কাঠের শোপিস উপহার দিতে পারেন । এই উপহারটি আপনার জন্য শুভ হবে । এছাড়াও নীল রঙের পোশাক দিতে পারেন ৷
সংখ্যা 09: যেকোনও মাসের 9, 18 অথবা 27 তারিখে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা 09 । এই সংখ্যা নিয়ে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের ভালোবাসা দিবসে তাদের সঙ্গীকে লাল পোশাক, ফুল, গয়না, অথবা দৌড়াদৌড়ি করা ঘোড়ার ছবি উপহার দেওয়া উচিত । এটি আপনার সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসাকে জীবন্ত রাখবে ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)